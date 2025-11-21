Đường sắt Bắc-Nam qua tỉnh Khánh Hòa không thể chạy tàu vì ngập lụt

Chiều 21/11, Chi nhánh khai thác đường sắt Phú Khánh cho biết do mưa lũ nhiều đoạn của đường sắt Bắc-Nam ngập sâu từ Khánh Hòa đến Gia Lai, Đường sắt Việt Nam phải ngừng chạy một số đoàn tàu khách và rút ngắn hành trình các mác tàu SE1/SE2, SE3/SE4.

Theo ông Trần Hữu Quang, Phó Giám đốc Chi nhánh khai thác đường sắt Phú Khánh, ngành đường sắt đã rút ngắn hành trình tàu khách đi qua khu vực từ Diêu Trì đến Nha Trang; trong đó, không chạy tàu Thống nhất Bắc-Nam SE4, SE2 xuất phát ga Sài Gòn ngày 21/11 đoạn từ Sài Gòn đến Đà Nẵng; không chạy tàu SE3, SE1 xuất phát ga Hà Nội ngày 21/11 đến ga Đà Nẵng là ga cuối cùng (bãi bỏ đoạn từ Đà Nẵng đến Sài Gòn).

Ngày 21/11, Đường sắt Việt Nam tập trung nguồn lực khẩn trương khắc phục thiệt hại nặng nề do mưa lũ lớn diện rộng và cộng hưởng xả lũ tại khu vực Trung Bộ.

Đặc biệt là các tỉnh do Chi nhánh Khai thác Đường sắt Phú Khánh quản lý. Hàng loạt khu gian và ga trên tuyến đường sắt Bắc-Nam bị phong tỏa do ngập nước, sạt lở nền đường và trôi tà vẹt.

Tính đến 15 giờ ngày 21/11, thiệt hại trên tuyến đường sắt Bắc-Nam đoạn do Chi nhánh Khai thác Đường sắt Phú Khánh quản lý là rất nghiêm trọng.

Các khu gian bị sạt lở nền đường bao gồm: Khu gian Cây Cầy-Hòa Tân (Km 1337+900-1338+000) bị trôi nền đá, treo ray; Khu gian Phú Hiệp-Hảo Sơn bị trôi nền đường tại Km 1211+900 đến 1212+00. Khu gian La Hai-Xuân Sơn Nam bị trôi 1/2 đá nền đường, treo một phần tà vẹt sâu khoảng 1 mét (Km 1155+100 đến Km 1555+600)…

Ngừng chạy tàu khu đoạn SNT2, SNT1 xuất phát ga Sài Gòn, Nha Trang.

Dự kiến ngày 22/11, Đường sắt Việt Nam ngừng chạy 6 tàu SE6/SE5, SE8/SE7 xuất phát ga Sài Gòn, Hà Nội và tàu SE22/SE21 xuất phát ga Sài Gòn, Đà Nẵng.

Ga Tuy Hòa đã tổ chức chuyển tải hành khách đi tàu SE4, SE2 (tổng số 351 người) bằng 9 xe ô tô ra Ga Diêu Trì để tiếp tục hành trình.

Hành khách nhận được thông báo ngừng chạy tàu có thể trả vé không mất phí tại nhà ga hoặc trực tuyến qua https://dsvn.vn./.

