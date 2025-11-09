Ngành đường sắt ngừng chạy 45 chuyến tàu và chuyển tải 3.400 hành khách bằng ôtô

Do ảnh hưởng của bão số 13 gây sạt lở đường ray tại Km 1136+800 đến Km 1136+925 khu gian Vân Canh-Phước Lãnh trên tuyến đường sắt Bắc-Nam qua hai tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai, đến sáng 9/11, ngành đường sắt đã ngừng chạy 45 chuyến tàu khách Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng-Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời điểm này, ngành đường sắt cũng giảm bớt tần suất chạy tàu khách qua khu vực đang thi công khắc phục tại khu gian Vân Canh-Phước Lãnh.

Cùng lúc, ngành đường sắt đã tổ chức chuyển tải bằng đường bộ từ ga Diêu Trì đến Tuy Hòa đối với các tàu khác vẫn đang duy trì chạy.

Thống kê đến thời điểm này, số lượng hành khách đã được tổ chức chuyển tải là hơn 3.500 người của 21 chuyến tàu khách bị ảnh hưởng trong cơn bão số 13.

Trước đó, tại km 1136+850 đoạn đường sắt Bắc-Nam đi qua tỉnh qua tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai thuộc khu gian Phước Lãnh-Vân Canh gặp sự cố nghiêm trọng khi bị trôi nền đá với chiều sâu trung bình khoảng 9m.

Ngoài ra, cây đổ nằm chắn ngang, gẫy cột tín hiệu, mất điện lưới quốc gia dẫn đến mất liên lạc điều độ, nhiều thiết bị thông tin tín hiệu tê liệt do ngập nước.

Cập nhật đến sáng 9/11, ba Công ty cổ phần Đường sắt: Phú Khánh, Nghĩa Bình và Thuận Hải đang lắp rọ đá mố cầu 2 bên và trụ giữa cầu để khắc phục đoạn nền đá đường sắt bị trôi.

Các đơn vị cũng tiến hành đặt các đốt cống thoát nước.Về thông tin tín hiệu đã khôi phục tạm thông tin liên lạc từ ga Tuy Hòa đến ga Diêu Trì phục vụ việc chạy tàu; đồng thời, thực hiện cảnh giới đường ngang cảnh báo tự động phục vụ chạy tàu chở đá ứng cứu khắc phục cầu tạm tại Km 1136+800./.