Đắk Lắk: Ngành đường sắt, điện lực quyết tâm thông tuyến, hoàn thành cấp điện

Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam tiếp tục huy động công nhân, phương tiện khắc phục sự cố sạt lở tại Km1136; Công ty Điện lực Đắk Lắk đến hết ngày 9/11 sẽ cấp điện 100% đến trung tâm các xã.

Ngày 9/11, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam tiếp tục huy động hàng trăm công nhân cùng nhiều phương tiện và vật tư cần thiết để ứng cứu, khắc phục sự cố sạt lở tại Km1136 với hơn 90 mét thuộc xã Xuân Lãnh (tỉnh Đắk Lắk) do bão số 13 gây ra.

Theo báo cáo của Công ty Điện lực Đắk Lắk, tính đến 7 giờ ngày 9/11, toàn tỉnh vẫn còn gần 86.000 khách hàng đang mất điện; 34 vụ sự cố/sa thải mất điện đường dây, phân đoạn trung áp chưa khôi phục; còn 1.069 trạm biến áp phân phối mất điện; 5 xã chưa cấp điện đến trung tâm xã.

Mục tiêu đến hết ngày 9/11 sẽ cấp điện 100% đến trung tâm các xã và hết ngày 10/11 sẽ cấp điện 100% khách hàng khu vực phía Đông của tỉnh./.