Đắk Lắk: Ngập cục bộ do mưa lớn và xả lũ hồ thủy lợi Ea Súp Thượng

Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 13 kết hợp mưa lớn kéo dài nhiều ngày, ngày 7/11, trên địa bàn xã Ea Rôk, Ea Bung và Ea Súp (tỉnh Đắk Lắk) đã xảy ra tình trạng ngập cục bộ, chia cắt tạm thời một số tuyến đường và khu dân cư vùng trũng thấp.

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk, tổng lượng mưa từ ngày 3 đến 7/11 tại khu vực Ea Súp phổ biến từ 200-250 mm, có nơi trên 300 mm.

Cùng với đó, hồ chứa nước Ea Súp Thượng ghi nhận lượng nước đổ về rất lớn, khoảng 1.800 m³/giây, khiến mực nước dâng nhanh, đạt cao trình 217,85 m, chỉ thấp hơn mực nước lũ thiết kế 0,77 m.

Để bảo đảm an toàn công trình, đơn vị vận hành đã phải mở 3 cửa xả tràn với lưu lượng 600 m³/giây, gây ngập cục bộ vùng hạ du.

Ông Phạm Khắc Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ea Rốk cho biết, đợt ngập lụt lần này nặng nhất trong 10 năm trở lại đây. Do địa bàn thuộc vùng trũng, khi mưa lớn kéo dài, nước trên thượng nguồn chảy về cùng với hồ thủy lợi Ea Súp Thượng xả lũ khiến địa bàn xã ngập nước. Cụ thể, gần như 35/35 thôn, buôn đều bị cô lập; trụ sở xã ngập cách mặt sàn gần 1m dẫn đến các phòng phải dừng làm việc, ngắt điện để di dời.

Cơ quan chức năng phải sơ tán, tập trung hỗ trợ hơn 500 hộ, với khoảng 600 người và tài sản lên khu vực an toàn. Nhiều tuyến đường ở xã Ea Rốk bị chia cắt, 3 trường học bị cây ngã đổ, hệ thống điện và mương thoát nước hư hỏng; khoảng 1.200 ha đất sản xuất bị ngập...

Lực lượng chức năng giúp dân di dời tài sản. (Ảnh: TTXVN phát)

Đến thời điểm này nước cơ bản đang rút, mực nước đã hạ khoảng 40 cm. Xã đã huy động lực lượng quân sự, công an, đoàn viên, thanh niên ứng trực 24/24 giờ hỗ trợ cho người dân. Các hộ gặp sự cố, bước đầu, xã Ea Rốk tăng cường hỗ trợ ăn uống cho người dân. Hiện, xã đang tiếp tục thống kê mức độ thiệt hại nhằm có hướng hỗ trợ tốt nhất cho người dân, ông Dũng thông tin.

Tại địa bàn xã Ea Súp, một số diện tích hoa màu, lúa và cây ngắn ngày cũng bị ngập úng; 23 con trâu của 7 hộ dân thuộc 5 buôn của xã bị ngạt nước chết vì người dân cột trâu ngoài đồng, không kịp đưa lên cao.

Ông Đỗ Xuân Dũng, Bí thư Đảng ủy xã Ea Súp cho biết, chính quyền xã đã huy động lực lượng dân quân, công an và đoàn viên thanh niên giúp dân di chuyển tài sản, cắm biển cảnh báo, đồng thời phối hợp với đơn vị quản lý hồ để theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước.

Hiện nay, giao thông vẫn tắc một số điểm cục bộ. Xã huy động các lực lượng giăng dây để cảnh báo bà con không lưu thông đến khi nước rút.

Cùng ngày, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3-Ea Súp phối hợp với chính quyền địa phương, Ban chỉ huy quân sự các xã huy động lực lượng, phương tiện kịp thời có mặt để hỗ trợ người dân di dời người và tài sản đến nơi an toàn./.

