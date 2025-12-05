Xây dựng hệ sinh thái, tạo nền tảng phát triển công nghiệp công nghệ số

Ngày 5/12 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Cục Công nghiệp Công nghệ thông tin (Bộ Khoa học và Công nghệ) phối hợp Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính) và Khu Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC) tổ chức Hội thảo “Xúc tiến đầu tư vào Khu Công nghệ số tập trung.”

Hội thảo nhằm giới thiệu tiềm năng, lợi thế, chính sách ưu đãi và cơ hội hợp tác đầu tư vào khu công nghệ số tập trung-mô hình chiến lược thúc đẩy phát triển kinh tế số và đổi mới sáng tạo của Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 14/6/2025, Quốc hội khóa XV đã ban hành Luật Công nghiệp Công nghệ số, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong việc hình thành Khu Công nghệ số tập trung thay thế cho Khu Công nghệ thông tin tập trung trước đây.

Luật mới phân cấp cho Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập và mở rộng, ban hành các chính sách ưu đãi, quy định việc quản lý, vận hành, khai thác Khu Công nghệ số tập trung. Đây là bước đột phá, tạo động lực mới để phát triển khu công nghệ số phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Khắc Lịch, Cục trưởng Cục Công nghiệp Công nghệ thông tin cho biết, Luật Công nghiệp Công nghệ số 2025 thiết lập sự thay đổi toàn diện hành lang pháp lý về khu công nghệ số tập trung-hạ tầng thiết yếu cho phát triển ngành công nghiệp công nghệ số là ngành công nghiệp nền tảng quốc gia.

Ông Nguyễn Khắc Lịch, Cục trưởng Cục Công nghiệp Công nghệ thông tin phát biểu tại Hội thảo. (Ảnh: Tiến Lực/TTXVN)

Việc phát triển các khu công nghệ số tập trung nhằm kiến tạo nên những không gian đổi mới sáng tạo, một môi trường tối ưu và hệ sinh thái lý tưởng cho các doanh nghiệp công nghệ số hoạt động.

Điều này sẽ thúc đẩy sự đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, ứng dụng thành tựu công nghệ số vào mọi mặt của cuộc sống, qua đó đóng góp vào tăng trưởng của quốc gia.

Theo các chuyên gia, phát triển khu công nghệ số tập trung không chỉ đơn thuần là phát triển dự án bất động sản mà đó là phát triển khu trở thành một hệ sinh thái. Ở đó, không chỉ có đất đai, điện, nước, mà doanh nghiệp sẽ được dùng hạ tầng số dùng chung như cloud, data center, phòng Lab kiểm thử chip, siêu máy tính để huấn luyện Trí tuệ Nhân tạo… với chi phí thấp nhất, thậm chí miễn phí. Khu này cũng có cơ chế, chính sách thông thoáng nhất như cho phép triển khai cơ chế thử nghiệm có kiểm soát.

“Doanh nghiệp tham gia đầu tư, hoạt động trong khu công nghệ số tập trung là đang tham gia vào một hành trình kiến tạo, từng bước xây dựng, hiện đại hoá hạ tầng công nghiệp công nghệ số, đưa Việt Nam từng bước trở thành quốc gia đi đầu trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ số,” ông Lịch chia sẻ, đồng thời cho biết Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ tiếp tục đồng hành cùng các địa phương nhằm hoàn thiện cơ chế, mô hình và kết nối hệ sinh thái để phát triển Khu Công nghệ số tập trung theo hướng bền vững và hiệu quả.

Từ năm 2006, khi mô hình khu công nghệ thông tin tập trung được luật hóa và Chính phủ ban hành Nghị định 154/2013/NĐ-CP, Việt Nam đã đặt viên gạch đầu tiên cho hệ thống khu công nghệ số tập trung ngày nay.

Hệ thống này đã mang lại nhiều thành tựu với 8 khu công nghệ số tập trung được thành lập tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Cần Thơ.

Đại biểu thảo luận tại Hội thảo. (Ảnh: Tiến Lực/TTXVN)

Hệ thống này hiện có hơn 630 doanh nghiệp công nghệ số hoạt động; 42.450 lao động chất lượng cao, gấp đôi so với năm 2013; hiệu suất sử dụng đất đạt khoảng 10 triệu USD/ha/năm-mức rất cao so với các khu chức năng khác; năng suất lao động và thu nhập cao vượt trội so với mặt bằng chung.

Chia sẻ tham luận kinh nghiệm gần 25 năm vận hành và phát triển hệ sinh thái công nghệ số của Khu Công viên phần mềm Quang Trung, ông Phan Phương Tùng, Giám đốc DXCenter (QTSC) khẳng định vai trò then chốt của hạ tầng đồng bộ, thủ tục thuận lợi, dịch vụ dùng chung hoàn chỉnh và nguồn nhân lực chất lượng cao trong việc thu hút các tập đoàn công nghệ quốc tế.

Ông Phan Phương Tùng cho biết, Khu Công viên phần mềm Quang Trung hướng tới mô hình “Khu Công nghệ số - đô thị xanh, thông minh,” tập trung xây dựng hệ sinh thái toàn diện và phát triển các mũi nhọn công nghệ đột phá như hạ tầng số, điện toán đám mây, dữ liệu lớn, an ninh mạng, nhân lực số, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp...

Định hướng mới của Khu Công viên phần mềm Quang Trung hoàn toàn phù hợp với chủ trương của Thành phố Hồ Chí Minh trong việc mở rộng và hình thành nhiều khu công nghệ số tập trung trên địa bàn, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số và phát triển kinh tế số của đô thị.

“Ở góc độ lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, đại diện Tập đoàn Becamex chia sẻ định hướng phát triển khu công nghệ số gắn với công nghiệp bán dẫn - lĩnh vực được dự báo sẽ dẫn dắt tăng trưởng kinh tế trong tương lai. Tập đoàn nhấn mạnh chiến lược hình thành các trung tâm công nghiệp bán dẫn kết hợp hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và các trung tâm R&D (nghiên cứu và phát triển), phù hợp với xu hướng mà nhiều địa phương đang theo đuổi.”

Bên cạnh phiên hội thảo, khu triển lãm công nghệ cũng trưng bày và giới thiệu các giải pháp chuyển đổi số, hạ tầng trung tâm dữ liệu, Trí tuệ Nhân tạo, IoT, an toàn an ninh thông tin, ứng dụng công nghệ, đô thị thông minh… tạo không gian kết nối và chia sẻ kinh nghiệm triển khai giữa doanh nghiệp công nghệ, nhà đầu tư và đại diện các địa phương./.

"Thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số nhanh nhưng phải bền vững" Thủ tướng yêu cầu thúc đẩy mạnh mẽ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số nhanh và bền vững, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia, chính quyền số, góp phần phát triển KT-XH toàn diện.