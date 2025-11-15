"Thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số nhanh nhưng phải bền vững"

Sáng 15/11, kết luận Phiên họp thứ 5 của Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 (Ban Chỉ đạo), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số nhanh, mạnh nhưng phải bền vững, phát triển sâu rộng, đảm bảo an ninh, an toàn; tích cực chuyển đổi trạng thái từ thụ động tiếp nhận thủ tục hành chính sang chủ động, kiến tạo và phục vụ nhân dân, doanh nghiệp.

Thống nhất-thông suốt-đồng bộ-toàn diện-hiệu quả

Tại phiên họp, Ban Chỉ đạo đã thảo luận đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; kết quả thực hiện Đề án 06; kết quả thực hiện cải cách hành chính thời gian qua và các nhiệm vụ trọng tâm đến hết năm 2025.

Trong đó, các đại biểu thảo luận, xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm mang tính tăng tốc, bứt phá thời gian tới; khơi thông những điểm nghẽn còn ách tắc trong tổ chức triển khai thực hiện; đề xuất giải pháp đột phá để thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; giải pháp nào để đẩy mạnh cắt giảm thủ tục hành chính; xây dựng và kết nối, ứng dụng dữ liệu; giải quyết những khó khăn, vướng mắc về triển khai chính quyền địa phương 2 cấp…

Các đại biểu cho biết, thời gian qua công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành được triển khai quyết liệt, toàn diện, thể hiện quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động kịp thời từ Trung ương đến cơ sở với tinh thần “thống nhất-thông suốt-đồng bộ-toàn diện-hiệu quả.”

Trong đó, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo kịp thời, sâu sát và liên tục; đã ban hành 12 chỉ thị, 22 công điện và 28 thông báo kết luận để cụ thể hóa nội dung của Nghị quyết số 57-NQ/TW. Các bộ, ngành, địa phương đã tổ chức triển khai nhiệm vụ nghiêm túc, có chuyển biến rõ nét, với việc hoàn thành 370/944 nhiệm vụ, 176/943 nhiệm vụ đang triển khai trong hạn, tỷ lệ hoàn thành đúng hạn đạt 67%.

Thể chế, cơ chế, chính sách về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 và Đề án 06 được đẩy mạnh.

Từ đầu năm đến nay, Chính phủ trình Quốc hội thông qua 19 dự án luật và 10 nghị quyết liên quan đến phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, 04 Luật về tổ chức bộ máy và công chức công vụ.

Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số tiếp tục được triển khai mạnh mẽ, đạt nhiều kết quả quan trọng, đóng góp thiết thực cho phát triển kinh tế-xã hội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp lần thứ năm của BCĐ của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt 11 nhóm công nghệ chiến lược, 35 nhóm sản phẩm công nghệ chiến lược trong đó có 6 sản phẩm công nghệ chiến lược triển khai ngay trong năm 2025. Việt Nam duy trì vị trí 44/139 quốc gia về chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2025.

Việt Nam đạt Top 13 thế giới về tốc độ Internet; tỷ lệ dân số được phủ sóng 5G đã đạt 39,5%; hoàn thành hệ thống cáp quang trên đất liền kết nối từ Việt Nam đến Singapore dài 3.900km; đang triển khai nhiều dự án Trung tâm dữ liệu AI và nghiên cứu xây dựng dự án Siêu Trung tâm dữ liệu tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngành công nghiệp công nghệ số tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột, với doanh thu ngành công nghiệp công nghệ số (ICT) trong 10 tháng năm 2025, đạt hơn 4 triệu tỷ đồng, tăng 52,4% so với cùng kỳ; xuất khẩu các sản phẩm số đạt 142 tỷ USD, tăng 27%.

Chính phủ số được đẩy mạnh, Đề án 06 mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân, doanh nghiệp, tăng cường quản lý xã hội và phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Triển khai vận hành hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp; dịch vụ công trực tuyến ngày càng được hoàn thiện, chuyển từ bị động sang chủ động phục vụ người dân, doanh nghiệp dựa trên dữ liệu.

Xã hội số, công dân số được quan tâm, với nhiều tiện ích phục vụ phát triển kinh tế-xã hội được triển khai hiệu quả, rộng khắp, với hơn 132,4 triệu hồ sơ ngân hàng và 1,4 triệu hồ sơ khách hàng đã được xác thực bằng căn cước công dân gắn chip, 66,7% bệnh viện toàn quốc, 74% bệnh viện công tuyến tỉnh triển khai bệnh án điện tử; triển khai quy trình, thủ tục đổi thẻ Đảng viên gắn chip cho 5,2 triệu đảng viên; cung cấp 50 tiện ích trên VNeID với 1,5 triệu lượt truy cập/ngày; tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng trên VNeID với 5,4 triệu ý kiến; nền tảng “Bình dân học vụ số” đã đào tạo cho 203 nghìn học viên, giảm 80% chi phí đào tạo.

Cải cách hành chính được triển khai quyết liệt và đạt nhiều kết quả rõ nét, nhất là tinh gọn tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính, cải cách công chức công vụ và cải cách thủ tục hành chính.

Từ đầu năm 2025 đến nay, đã phân cấp, phân quyền từ Trung ương xuống cho địa phương 741 thủ tục hành chính; cắt giảm, đơn giản hóa 1.007 thủ tục hành chính và cắt giảm 222 điều kiện kinh doanh.

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các bộ, ngành, theo đó sẽ cắt giảm, đơn giản hóa 3.071 thủ tục hành chính và 2.269 điều kiện kinh doanh.

Đào tạo và thu hút nhân lực chất lượng cao được triển khai mạnh mẽ. Trong đó, đã tổ chức tuyển chọn tổng công trình sư, hỗ trợ nhân lực về chuyển đổi số; nhiều trường đại học lớn đã đưa nội dung về đổi mới sáng tạo, AI vào chương trình đào tạo; đã ký kết gần 50 thỏa thuận hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Kết luận hội nghị, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ghi nhận và biểu dương nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được của các bộ, ngành, địa phương; sự chỉ đạo quyết liệt của các thành viên Ban Chỉ đạo; sự đồng lòng, ủng hộ, tham gia tích cực của người dân, doanh nghiệp, thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Bộ Chính trị và chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, đóng góp quan trọng cho công cuộc phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06, góp phần vào kết quả chung về phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Các đại biểu tham dự phiên họp lần thứ năm của BCĐ của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Chỉ rõ một số hạn chế, tồn tại về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06, Thủ tướng cho rằng, nhiều nhiệm vụ tại các Chương trình, Kế hoạch, Đề án triển khai còn chậm tiến độ xây dựng và hoàn thiện các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành trọng yếu vẫn chưa đồng đều; hạ tầng số phát triển chưa tương xứng với tiềm năng và tốc độ tăng trưởng kinh tế; việc phân bổ, giải ngân kinh phí tuy đã có tiến triển nhưng chưa đồng bộ giữa các cấp, các ngành; nhân lực cấp cơ sở còn thiếu và yếu; nhân lực chất lượng cao, nhất là trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, an ninh mạng vẫn còn thiếu hụt lớn; công tác phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương trong triển khai các nhiệm vụ chung của Ban Chỉ đạo còn hạn chế. Ở một số nơi, việc chia sẻ dữ liệu, kết nối hệ thống còn cục bộ…

Nêu nguyên nhân, các bài học kinh nghiệm, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 với phương châm: Quyết liệt trong hành động; kết quả là thước đo; đồng bộ trong triển khai; phát triển Dữ liệu trở thành tài sản; an toàn thông tin là trên hết; người dân, doanh nghiệp là trung tâm, chủ thể.

Nhanh chóng xây dựng, triển khai công cụ đo lường, đánh giá kết quả

Chỉ rõ nhân dân là trung tâm, chủ thể; khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là nền tảng; hiệu quả là động lực, thước đo; cán bộ không chịu làm thì phải thay, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh mục tiêu đến hết năm 2025 hoàn thành dứt điểm các nhiệm vụ quá hạn và các nhiệm vụ phải hoàn thành trong năm 2025, đặc biệt đối với việc triển khai các cơ sở dữ liệu; thực hiện giải quyết thủ tục hành chính toàn trình trên môi trường số, phải đạt 80% trong năm 2025; bố trí đủ nguồn lực về tài chính, nhân lực cho phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức thực hiện thật tốt Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, Kế hoạch 02 của Ban Chỉ đạo Trung ương, các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, với yêu cầu phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số nhanh, mạnh nhưng phải bền vững, phát triển sâu rộng nhưng phải đảm bảo an ninh, an toàn; tích cực chuyển đổi trạng thái từ thụ động tiếp nhận thủ tục hành chính sang chủ động, kiến tạo và phục vụ nhân dân, doanh nghiệp.

Trên cơ sở đó, Thủ tướng Chính phủ chỉ rõ 6 nhiệm vụ tổng quát cần thực hiện trong thời gian tới. Trong đó, tập trung hoàn thiện cơ sở dữ liệu của bộ mình, ngành mình, địa phương mình, phải hoàn thành trong năm 2025, với tinh thần, “Đúng-đủ-sạch-sống-thống nhất-dùng chung.”

Hoàn thiện thể chế phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số theo hướng thông thoáng, kiến tạo, phát triển. Hoàn thiện hạ tầng số thông suốt, hiện đại, dùng chung, đặc biệt là tại cơ sở, xã, phường, đặc khu.

Bố trí đủ nhân lực cho chuyển đổi số, nhất là tại xã, phường, đặc khu. Đẩy mạnh phong trào “Bình dân học vụ số”; phát huy vai trò của Tổ công nghệ số cộng đồng, đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người để thúc đẩy chuyển đổi số toàn dân.

Bảo đảm về an ninh, an toàn thông tin, bảo mật dữ liệu, nhất là dữ liệu cá nhân mọi lúc, mọi nơi, vì mọi người. Triển khai công cụ đo lường, theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ (KPIs) khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số của các bộ, ngành, địa phương theo thời gian thực.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành, chịu trách nhiệm đến cùng, với vai trò người đứng đầu; đẩy mạnh rà soát, xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách; khẩn trương xây dựng và ban hành chiến lược chuyển đổi số và chiến lược dữ liệu, trong đó thí điểm đánh giá, xếp hạng chất lượng cơ sở dữ liệu trong năm 2025 và triển khai chính thức từ năm 2026.

Lưu ý phải đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành, khẩn trương rà soát, sửa đổi và thống nhất quy trình tái cấu trúc dịch vụ công trực tuyến để cắt giảm thành phần hồ sơ, tránh gây phiền hà cho người dân khi đã hoàn chỉnh về dữ liệu, hoàn thành trong tháng 11/2025.

Tổ chức tổng rà soát hiện trạng cung cấp dịch vụ công trực tuyến và hiện trạng xây dựng, quản trị cơ sở dữ liệu theo hướng dẫn của Bộ Công an; rà soát mức độ tuân thủ pháp luật về dữ liệu, quy định về kết nối, chia sẻ dữ liệu bắt buộc trong hệ thống chính trị, Khung kiến trúc dữ liệu quốc gia, Khung quản trị-quản lý dữ liệu và Từ điển dữ liệu dùng chung, hoàn thành tháng 12/2025.

Về nhiệm vụ về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Khoa học và Công nghệ trình Thủ tướng Chính phủ Chương trình quốc gia phát triển các sản phẩm công nghệ chiến lược ưu tiên triển khai ngay trong năm 2025, hoàn thành trong tháng 11/2025;

Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan rà soát, xây dựng bộ chỉ số theo dõi, giám sát việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06, hoàn thành trong tháng 11/2025.

Cùng với đó, Bộ Khoa học và Công nghệ khẩn trương trình cấp có thẩm quyền ban hành Đề án hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp công nghệ số vươn ra toàn cầu, Đề án Đầu tư năng lực cho các tổ chức nghiên cứu phát triển công lập;

Đôn đốc các nhà mạng phủ sóng 5G trên phạm vi toàn quốc, phải đạt 90% trong năm 2025; Phối hợp với các bộ, ngành tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến dự án Starlink để có thể triển khai trong năm 2026.

Các đại biểu tham dự phiên họp lần thứ năm của BCĐ của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Bộ Công an nghiên cứu, xây dựng các tiện ích hỗ trợ bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp trên VNeID; Đẩy nhanh tiến độ, đưa vào khai thác, sử dụng Trung tâm dữ liệu quốc gia số 01, mở rộng quy mô và hạ tầng tính toán của Trung tâm, nghiên cứu, đề xuất xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia số 02.

Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, điều chỉnh các văn bản hướng dẫn về định mức kinh tế-kỹ thuật cho việc số hóa đảm bảo đáp ứng trong giai đoạn hiện nay, hoàn thành trong tháng 12/2025.

Bộ Xây dựng khẩn trương thành lập đoàn công tác hỗ trợ 6 thành phố trực thuộc Trung ương trong triển khai xây dựng Đề án Đô thị thông minh, hoàn thành trong tháng 12/2025, triển khai thực hiện trong năm 2026; Phối hợp với một số địa phương xây dựng và triển khai mô hình “Cửa khẩu thông minh,” bảo đảm liên thông, chia sẻ dữ liệu, quản lý tập trung, xử lý nhanh, minh bạch, an toàn và thuận lợi cho người, phương tiện, hàng hóa qua lại biên giới, nhằm phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại, hoàn thành trong tháng 12/2025.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì xây dựng hồ sơ học tập suốt đời, tích hợp với cơ sở dữ liệu quản lý văn bằng, chứng chỉ; hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương thực hiện số hóa bằng cấp, chứng chỉ hoàn thành và tổ chức triển khai ngay trong tháng 12/2025, số hóa 100% dữ liệu văn bằng, chứng chỉ trong năm 2026.

Bộ Y tế xây dựng và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Kế hoạch triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử và bệnh án điện tử phạm vi toàn quốc, trong đó xác định rõ: mục tiêu, thành phần, lộ trình, chỉ tiêu về tỷ lệ người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử, tỷ lệ cơ sở khám chữa bệnh kết nối, tỷ lệ dữ liệu liên thông, hoàn thành trong năm 2025.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các ngân hàng thương mại cổ phần quyết liệt triển khai hiệu quả, đúng trọng tâm, trọng điểm Chương trình tín dụng 500 nghìn tỷ đồng nhằm hỗ trợ, thúc đẩy phát triển hạ tầng chiến lược và công nghệ số.

Người đứng đầu Chính phủ chỉ rõ, các bộ, ngành, địa phương phải rà soát, khẩn trương thực hiện các biện pháp, có cam kết lộ trình thực hiện các nhiệm vụ được giao tại các Kế hoạch, Quy định, Thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo của Chính phủ, báo cáo Ban Chỉ đạo của Chính phủ hoàn thành trong tháng 11/2025.

Chỉ đạo việc bảo đảm kinh phí từ nguồn ngân sách và đầu tư phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng với khí thế mới, động lực mới, tầm nhìn mới, tư duy mới, quyết tâm chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả, các nhiệm vụ đề ra, để khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số thực sự là động lực đột phá và then chốt để phát triển đất nước nhanh và bền vững./.

