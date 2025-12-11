Thành phố Hồ Chí Minh trở thành điểm đến tin cậy và hấp dẫn của các kỳ lân

Ngày 11/12, Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh cùng Canva - kỳ lân công nghệ về nền tảng thiết kế trực tuyến hàng đầu thế giới (bang New South Wales, Australia) đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược.

Chương trình hợp tác tập trung vào đào tạo, lan tỏa kỹ năng và tư duy sáng tạo số cho giáo viên, học sinh, sinh viên, startup và doanh nghiệp vừa và nhỏ, cũng như cộng đồng nhà thiết kế, sáng tạo nội dung.

Mục tiêu là để mọi chủ thể trong hệ sinh thái đều có cơ hội tiếp cận công cụ và chuẩn năng lực ở tầm quốc tế ngay tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Việc triển khai các hoạt động cụ thể giúp củng cố và nâng tầm hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Thành phố, hướng đến thu hút thêm các kỳ lân công nghệ và tập đoàn lớn từ khắp nơi trên thế giới đến hợp tác và đầu tư phát triển sản phẩm.

Ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, cho rằng sự kiện cho thấy Thành phố không chỉ là ngôi nhà của các kỳ lân công nghệ trong nước mà còn là điểm đến tin cậy và hấp dẫn của các kỳ lân công nghệ quốc tế. Thành phố Hồ Chí Minh có một hệ sinh thái khởi nghiệp sôi động, lực lượng trí thức, doanh nhân, chuyên gia công nghệ cùng đội ngũ thanh niên giàu sáng tạo. Đây là nền tảng quan trọng để hình thành các sản phẩm, dịch vụ công nghệ có sức cạnh tranh toàn cầu. Thành phố đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với khát vọng trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo và công nghệ hàng đầu trong khu vực.

Sự hợp tác giữa Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố và kỳ lân công nghệ Canva là một trong những hoạt động cụ thể góp phần hiện thực hóa khát vọng đó.

Hợp tác chiến lược hai bên sẽ góp phần hình thành môi trường sáng tạo số mạnh mẽ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện, nâng cao năng lực cạnh tranh của Thành phố trên bản đồ công nghệ toàn cầu và mở ra nhiều cơ hội hợp tác, đầu tư quốc tế bền vững.

Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định quyết tâm tăng cường thu hút các doanh nghiệp công nghệ sáng tạo và đối tác quốc tế, kiến tạo không gian kết nối, chia sẻ và tương tác cho các nguồn lực đổi mới sáng tạo đa dạng và chất lượng cao.

Sự đồng hành của các doanh nghiệp và tổ chức quốc tế hàng đầu sẽ góp phần cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Thành phố phát triển bền vững, đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số và tạo ra nhiều giá trị về kinh tế-xã hội thiết thực cho cộng đồng.

Chương trình hợp tác này nằm trong khuôn khổ quan hệ đối tác đa phương giữa Thành phố Hồ Chí Minh và bang New South Wales, Australia với tầm nhìn chung lấy công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm nền tảng để thúc đẩy thương mại, đầu tư, giáo dục và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Bà Sarah Hooper, Tổng Lãnh sự Australia tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết các thế mạnh về công nghệ, kinh tế số và nghiên cứu phát triển chính là nền tảng cho quan hệ đối tác của Australia trên trường quốc tế. Hỗ trợ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là một trong 6 trụ cột trong khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Australia. Sự hợp tác giữa Canva và Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy tầm nhìn chung trong quan hệ hợp tác hai nước đang đi vào thực tiễn.

Bà Elle Liu, Giám đốc Quốc gia Canva Việt Nam chia sẻ, là nền tảng sáng tạo toàn cầu với gần 300 triệu người dùng và hơn 30 tỷ thiết kế được tạo ra, Canva lựa chọn Thành phố Hồ Chí Minh bởi hệ sinh thái đổi mới sáng tạo năng động. Canva cam kết đồng hành dài hạn cùng Thành phố Hồ Chí Minh trong hành trình phát triển nguồn nhân lực sáng tạo chất lượng cao./.

