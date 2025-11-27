Tăng cường hợp tác công nghệ, đổi mới sáng tạo giữa Việt Nam và Australia

Mới đây, tại Đại học Công nghệ Sydney (UTS) ở thành phố Sydney đã diễn ra Diễn đàn Đối thoại Khoa học và Công nghệ, sự kiện trọng tâm trong khuôn khổ chuỗi chương trình Việt Nam-Australia TechFest 2025 do Hội Trí thức và Chuyên gia Việt Nam tại Australia (VASEA) tổ chức.

Tham dự diễn đàn có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Sydney Nguyễn Thanh Tùng; ông Andrew Goledzinowski - nguyên Đại sứ Australia tại Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2024 và hiện là cố vấn cao cấp của VASEA; Giáo sư Eryk Dutkiewicz - Quyền Trưởng khoa Kỹ thuật và Công nghệ Thông tin, Phó Trưởng khoa Quốc tế, Đại học Công nghệ Australia; các lãnh đạo cấp cao đến từ các bộ ngành của Việt Nam; các chuyên gia về đổi mới sáng tạo và đối tác doanh nghiệp của hai nước.

Phát biểu khai mạc diễn đàn, Giáo sư Nghiêm Đức Long - làm việc tại Đại học Công nghệ Sydney và là Chủ tịch VASEA - nhận định diễn đàn là nơi giao thoa của khoa học kỹ thuật, công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa Việt Nam và Australia theo cả hai chiều, được tổ chức nhằm thúc đẩy hợp tác song phương trong các lĩnh vực này, đồng thời nêu bật tầm quan trọng chiến lược của mối quan hệ Việt Nam-Australia cũng như vai trò thiết yếu của việc kết nối con người và hợp tác tri thức, thể hiện cam kết mạnh mẽ của cả hai nước trong việc tăng cường hợp tác song phương về công nghệ xanh, chuyển đổi số và phát triển bền vững.

Sự hiện diện của đông đảo khách mời danh dự từ Australia và Việt Nam thể hiện sự ghi nhận ngày càng lớn đối với những đóng góp quan trọng của đội ngũ trí thức và chuyên gia người Việt tại Australia, cho thấy đổi mới sáng tạo có thể mang lại giá trị cho cộng đồng và đóng góp vào tương lai phát triển bền vững chung.

Về phần mình, Giáo sư Eryk Dutkiewicz - Quyền Trưởng khoa Kỹ thuật và Công nghệ Thông tin, Phó Trưởng khoa Quốc tế, Đại học Công nghệ Australia - bày tỏ vinh hạnh khi được tham dự diễn đàn, đồng thời cho biết đối với UTS, Việt Nam không chỉ đơn thuần là một quốc gia gắn kết, mà còn là một đối tác chiến lược thực sự.

Ông nhận định Việt Nam có một chương trình nghị sự táo bạo về khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, tăng trưởng xanh và phát triển nguồn nhân lực, hoàn toàn phù hợp với thế mạnh của UTS - một trường đại học hàng đầu của Australia về công nghệ và đổi mới sáng tạo. Sự hợp tác giữa hai bên được xây dựng dựa trên nền tảng tin tưởng, tôn trọng và mục tiêu chung.

UTS hiện hợp tác với hơn 15 trường đại học, viện nghiên cứu và cơ quan chính phủ hàng đầu trên khắp Việt Nam, trải rộng trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), đô thị thông minh, công nghiệp 4.0, an ninh mạng, kỹ thuật nước và môi trường, y tế, thiết kế, kinh doanh và luật…

Thông qua các mối quan hệ đối tác này, UTS mong muốn giúp Việt Nam xây dựng lực lượng lao động lành nghề, linh hoạt và kiên cường cần thiết cho tương lai.

Trong khi đó, đánh giá cao sự phát triển của Việt Nam trong những năm vừa qua, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ, đổi mới sáng tạo, nguyên Đại sứ Andrew Goledzinowski cho biết nhiều công ty của Australia rất muốn tuyển dụng các kỹ sư phần mềm và các nhà phân tích dữ liệu của quốc gia Đông Nam Á này.

Ông đưa ra 3 ví dụ cụ thể về công nghệ thông tin, nông nghiệp và khoáng sản quan trọng để minh họa cho sự trao đổi kiến thức và cơ hội kinh doanh cùng có lợi giữa Việt Nam và Australia.

Nguyên Đại sứ Goledzinowski dự đoán Việt Nam sẽ trở thành đối tác IT lớn thứ hai sau Ấn Độ, đồng thời bày tỏ vui mừng khi chứng kiến mối quan hệ giữa Việt Nam và Australia ngày càng bền chặt, cho rằng mối quan hệ này phát triển dựa trên sự tin tưởng, tôn trọng lẫn nhau và những hành động cụ thể thay vì chỉ dừng lại ở ý tưởng.

Tại diễn đàn, đại diện một số doanh nghiệp hàng đầu như công ty AgriS, công ty công nghệ sinh học ARC Ento Tech Ltd, ROWS, ANSCentre, FPT, Viettel, AIBox, Calix Global… đã giới thiệu các công nghệ tiên tiến và hoạt động nghiên cứu đang góp phần chuyển giao khoa học và công nghệ hai chiều giữa Australia và Việt Nam, những khả năng mới trong nông nghiệp công nghệ cao và nông nghiệp tuần hoàn, bao gồm canh tác dựa trên dữ liệu, công nghệ sinh học và mô hình nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu trên quy mô lớn, giới thiệu các hoạt động thúc đẩy hợp tác công nghệ nông nghiệp giữa Australia và Việt Nam thông qua các trang trại quy mô lớn và chuyển giao công nghệ canh tác chính xác cùng các giải pháp số…

Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Sydney, bà Nguyễn Bình Ninh - làm việc tại công ty AgriS - cho biết: “Đến với diễn đàn, chúng tôi muốn giới thiệu mô hình ‘5 nhà’ gồm nhà nước, nhà khoa học, nhà nông, doanh nghiệp và nhà băng (ngân hàng). Với mô hình ‘5 nhà,’ chúng tôi tạo ra một hệ sinh thái nông nghiệp tuần hoàn, công nghệ cao để những người nông dân, các doanh nghiệp, những người có cùng mục tiêu phát triển bền vững cùng tham gia. Trong hệ sinh thái này, AgriS sẽ cung cấp giải pháp về nông nghiệp công nghệ cao và giải pháp về tài chính xanh để giúp cộng đồng cùng phát triển. AgriS mong muốn Việt Nam sẽ trở thành ‘cánh cửa’ để nối các dòng vốn và sự hợp tác của Australia đến với cộng đồng Đông Nam Á."

Một điểm nhấn của diễn đàn là lễ ra mắt chính thức và đưa vào vận hành VietNEST - nền tảng học tập số ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) mang tính đột phá.

Được tài trợ bởi Quỹ Tác động xã hội Australia (ASIF Foundation) và được triển khai cùng trường Việt ngữ VietSchool, VietNEST mang đến trải nghiệm học tiếng Việt hoàn toàn mới dành cho trẻ em tại Australia.

Lấy cảm hứng từ khát vọng hỗ trợ thế hệ trẻ người Việt lớn lên tự tin trong “hai thế giới tươi đẹp," VietNEST đưa ngôn ngữ và văn hóa đến với trẻ thông qua hoạt động khoa học, bản sắc văn hóa, sáng tạo và vui chơi.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Khoa học và Công nghệ và lễ ra mắt chính thức phần mềm dạy tiếng Việt VietNEST. (Ảnh: Văn Linh/TTXVN)

Dựa trên hệ sinh thái số mạnh mẽ - bao gồm công cụ quản lý lớp học, cổng nội dung, trí tuệ nhân tạo (AI) thích ứng, công nghệ nhân bản giọng nói và sửa phát âm tự động - VietNEST hỗ trợ linh hoạt cho giáo viên và mang đến trải nghiệm học tập cá nhân hóa, hấp dẫn cho học sinh.

Nền tảng cho phép người học luyện giọng ba miền (Bắc, Trung, Nam) và sáng tạo các câu chuyện song ngữ về cuộc sống tại Australia, giúp ngôn ngữ và bản sắc văn hóa được duy trì theo cách hiện đại và chân thực. Quan trọng hơn, VietNEST trang bị cho thế hệ trẻ người Australia gốc Việt khả năng giao tiếp và trao đổi tri thức, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo với quê hương bằng tiếng Việt.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Sydney bên lề diễn đàn, Giáo sư Nghiêm Đức Long - làm việc tại Đại học Công nghệ Sydney và là Chủ tịch VASEA, cho biết VietNEST sẽ giúp tạo ra môi trường hấp dẫn cho các em nhỏ học tiếng Việt với tinh thần “học mà chơi, chơi mà học," tìm hiểu và tiếp thu văn hóa của Việt Nam.

Ưu tiên hàng đầu của VASEA là giữ gìn truyền thống văn hóa và ngôn ngữ tiếng Việt tại Australia để những thế hệ sau có thể tiếp nối và đóng góp nhiều hơn nữa cho đất nước, quê hương.

Là một phụ huynh cho con sử dụng ứng dụng VietNEST ngay từ những ngày đầu thử nghiệm, chị Trần Kim Ngọc Thu nhận định đây là một chương trình học online rất hay và có tính tương tác cao, giúp các em nhỏ linh hoạt hơn trong việc học tiếng Việt. Điều khiến chị Thu vui mừng là sau một thời gian ứng dụng phần mềm VietNEST, khả năng tương tác và phản xạ tiếng Việt của con trai chị đã được cải thiện rõ rệt, con tự tin hơn và rất hào hứng với việc học tiếng mẹ đẻ./.

Việt Nam-Australia không ngừng củng cố lòng tin chiến lược, hợp tác toàn diện Sau hơn 1 năm nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, quan hệ Việt Nam-Australia phát triển mạnh mẽ trên các lĩnh vực kinh tế, giáo dục, quốc phòng, an ninh, mang lại lợi ích chung và cơ hội hợp tác lâu dài.