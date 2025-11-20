Việt Nam-Australia không ngừng củng cố lòng tin chiến lược, hợp tác toàn diện

Sau hơn một năm nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện (tháng 3/2024), quan hệ Việt Nam-Australia đã được thúc đẩy mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, thể hiện qua các hoạt động hợp tác kinh tế, thương mại, giáo dục, quốc phòng và an ninh, chuyển đổi số và phát triển bền vững...

Mối quan hệ này đánh dấu một giai đoạn lịch sử mới, mang lại lợi ích chung và sự phát triển lâu dài cho cả hai nước.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Sydney, Đại sứ Việt Nam tại Australia Phạm Hùng Tâm nhận định quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Australia đang phát triển mạnh mẽ.

Dựa trên nền tảng lòng tin chiến lược vững chắc, chia sẻ nhiều lợi ích song trùng cùng với quan hệ chính trị tốt đẹp hiện nay giữa hai nước, Đại sứ cho rằng hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới sẽ tiếp tục phát triển tốt đẹp cả trong khuôn khổ song phương lẫn tại các cơ chế hợp tác đa phương, với nhiều tiềm năng và cơ hội mới.

Theo đó, 6 trụ cột trong quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Australia giai đoạn 2024-2027 sẽ được triển khai ngày càng hiệu quả; hợp tác thương mại sẽ tiếp tục được thúc đẩy mạnh mẽ, phấn đấu sớm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại hai chiều là 20 tỷ USD; hợp tác đầu tư sẽ có các cơ hội mới, trong đó có khả năng các quỹ đầu tư lớn của Australia sẽ quan tâm hơn đến thị trường Việt Nam.

Bên cạnh đó, hợp tác về nông nghiệp công nghệ cao, y tế, bán dẫn, chuyển đổi năng lượng, khoáng sản thiết yếu có thể chứng kiến những bước phát triển mới. Hợp tác giáo dục đào tạo vẫn sẽ duy trì đà phát triển, đặc biệt khi Australia nâng trần tuyển sinh sinh viên quốc tế vào năm 2026.

Việt Nam vẫn sẽ tiếp tục là một trong những đối tác giáo dục hàng đầu của Australia và hợp tác đào tạo xuyên biên giới sẽ ngày càng phong phú, có thể phát triển mạnh trong giáo dục dạy nghề.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Thủ tướng Australia Anthony Albanese nhân chuyến tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các Hội nghị Cấp cao liên quan tại Kuala Lumpur (Malaysia), ngày 27/10/2025. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Đại sứ Phạm Hùng Tâm cho biết cộng đồng người Việt Nam tại Australia có nhiều đóng góp tích cực cho việc phát triển mối quan hệ hai nước thời gian qua, đặc biệt là đội ngũ trí thức, chuyên gia và các doanh nhân gốc Việt.

Một cộng đồng ngày càng đoàn kết, vững mạnh sẽ giúp tạo vị thế cho kiều bào trong đời sống chính trị, kinh tế, xã hội ở nước sở tại, cũng như hỗ trợ tích cực hơn cho việc củng cố và phát triển mối quan hệ song phương.

Theo Đại sứ Phạm Hùng Tâm, Đại sứ quán Việt Nam tại Australia luôn tích cực thực hiện nhiệm vụ chính trị quan trọng là thúc đẩy hợp tác Việt Nam-Australia trong tất cả các lĩnh vực.

Về chính trị-ngoại giao, Đại sứ quán tích cực tham mưu, kiến nghị để góp phần tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp nhằm không ngừng củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.

Đại sứ quán cũng tích cực vận động để Australia tăng viện trợ phát triển chính thức (ODA) cho Việt Nam trong tài khóa 2025-2026. Australia luôn là nước đầu tiên hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả bão lụt và thiên tai.

Về kinh tế, Đại sứ quán tập trung tăng cường kết nối cộng đồng doanh nghiệp hai nước; hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Australia; lồng ghép hoạt động xúc tiến đầu tư, hợp tác khoa học công nghệ trong các chuyến thăm chính thức của Đại sứ đến các bang.

Về giáo dục, Đại sứ quán tiếp tục đề nghị phía Australia tạo điều kiện khi xét duyệt thị thực cho sinh viên Việt Nam; tích cực thúc đẩy hình thức hợp tác giáo dục xuyên biên giới, phát triển các chương trình đào tạo liên kết, liên thông, khuyến khích thành lập các cơ sở giáo dục quốc tế tại Việt Nam.

Về văn hóa và giao lưu nhân dân, Đại sứ quán đã phối hợp với các địa phương và tổ chức trong nước đưa nhiều đoàn biểu diễn nghệ thuật sang Australia, phối hợp thực hiện nhiều hoạt động quảng bá du lịch và đất nước, con người Việt Nam.

Đại sứ Phạm Hùng Tâm nhận định quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước đi vào chiều sâu trên cơ sở lòng tin chiến lược, cộng đồng người Việt đông đảo là những điều kiện thuận lợi quan trọng để Đại sứ quán triển khai hoạt động và tập trung thúc đẩy hợp tác song phương trong tất cả các lĩnh vực.

Tuy nhiên, do địa bàn Australia rộng lớn, đặc thù hệ thống chính trị liên bang khác biệt, cùng với đó là sự cạnh tranh ngày càng tăng từ các đối tác kinh tế khác của Australia, nên việc triển khai các hoạt động hợp tác với sở tại đôi lúc gặp khó khăn.

Mặc dù vậy, mặt thuận lợi vẫn luôn nổi trội hơn, và với quyết tâm chính trị cao, Đại sứ quán sẽ tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt các mặt công tác trong thời gian tới.

Đại sứ Phạm Hùng Tâm chia sẻ, thời gian tới, Đại sứ quán sẽ tiếp tục tập trung góp phần thúc đẩy triển khai các nội dung hợp tác đã được nêu trong Kế hoạch hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Australia giai đoạn 2024-2027; tìm kiếm cơ hội tận dụng Chiến lược Kinh tế Đông Nam Á đến năm 2040 của Australia và Chiến lược Tăng cường Hợp tác Kinh tế Việt Nam-Australia mà hai bên đã thống nhất.

Quán triệt sâu sắc các chủ trương, đường lối lớn của Đảng và Nhà nước, trong quá trình phối hợp triển khai các nội dung hợp tác song phương, Đại sứ quán sẽ nỗ lực đóng góp vào việc triển khai hiệu quả Nghị quyết 57-NQ/TW về thúc đẩy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, Nghị quyết 59-NQ/TW về chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, và Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển mạnh mẽ khu vực kinh tế tư nhân./.

