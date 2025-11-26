Việt Nam tăng cường hợp tác thực chất với New Zealand và Australia

Nhận lời mời của Chính phủ New Zealand và Australia, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã thăm chính thức New Zealand và Australia từ ngày 20-25/11/2025.

Tham gia đoàn có lãnh đạo các bộ: Ngoại giao, Văn phòng Chính phủ, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Môi trường, Khoa học và Công nghệ.

Tại New Zealand, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã đến chào Chủ tịch Quốc hội Gerry Brownlee; hội đàm với Phó Thủ tướng David Seymour; có các cuộc gặp với Bộ trưởng Nicola Grigg phụ trách thương mại, đầu tư và nông nghiệp và Bộ trưởng Môi trường Penny Simmons; thăm Viện Nghiên cứu Khoa học Trái đất New Zealand.

Tại Australia, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã có các cuộc gặp và tiếp xúc với Chủ tịch Thượng viện Sue Lines; Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Richard Marles; Phó Chủ tịch Hạ viện và cũng là Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Australia-Việt Nam Sharon Claydon; làm việc với Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Madeleine King, Bộ trưởng Môi trường và Nguồn nước Murray Watt, Đồng Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Matt Thistlethwaite, Đồng Bộ trưởng Năng lượng và Biến đổi Khí hậu Josh Wilson.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã làm việc với Nhà khoa học Trưởng Australia Tony Haymet và Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế Australia (ACIAR); thăm Đại học Quốc gia Australia (ANU); dự và phát biểu tại lễ khai trương Trung tâm chính sách Việt Nam tại ANU; dự và phát biểu tại Diễn đàn Khoa học-công nghệ Việt Nam-Australia và khai trương nền tảng học tiếng Việt trực tuyến VietNEST; tiếp một số doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, khoáng sản.

Toàn cảnh cuộc gặp của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và đoàn đại biểu Việt Nam với Đồng Bộ trưởng Biến đổi Khí hậu và Năng lượng Josh Wilson. (Ảnh: Thanh Tú/TTXVN)

Trong các cuộc trao đổi với lãnh đạo hai nước, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thông báo tình hình bão lũ gây thiệt hại nghiêm trọng tại Việt Nam và mong tiếp tục nhận được sự hợp tác, hỗ trợ của New Zealand và Australia trong khắc phục hậu quả thiên tai nói riêng cũng như tăng cường hợp tác trong lĩnh vực môi trường và biến đổi khí hậu. Lãnh đạo hai nước New Zealand và Australia đã gửi lời thăm hỏi và chia buồn sâu sắc trước những thiệt hại và mất mát to lớn về người và tài sản do bão lũ gây ra tại các tỉnh miền Trung Việt Nam.

Bày tỏ mong muốn chia sẻ với chính phủ và nhân dân Việt Nam trong giai đoạn khó khăn, Chính phủ New Zealand đã tuyên bố hỗ trợ Việt Nam 3 triệu NZD (1,7 triệu USD) và Chính phủ Australia tuyên bố hỗ trợ tổng cộng 3,8 triệu AUD (2,46 triệu USD) để khắc phục hậu quả bão lũ.

Lãnh đạo hai nước New Zealand và Australia nhấn mạnh ý nghĩa chuyến thăm cấp cao của đoàn Chính phủ Việt Nam, diễn ra vào thời điểm quan hệ hai nước có những bước phát triển rất tốt đẹp, góp phần duy trì các cuộc tiếp xúc cấp cao và tăng cường hợp tác thực chất, phù hợp với khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước.

Lãnh đạo cấp cao Australia và New Zealand đánh giá cao quan hệ hữu nghị hợp tác với Việt Nam, nhấn mạnh việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện với Việt Nam lần lượt vào tháng 3/2024 và tháng 2/2025 là bước tiến lịch sử. Hai bên hài lòng về việc xây dựng và triển khai đúng tiến độ các Chương trình hành động nhằm triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Australia, Việt Nam-New Zealand, với các nội dung hợp tác cụ thể, thiết thực.

Hai bên nhất trí tích cực phối hợp triển khai có hiệu quả thỏa thuận cấp cao, tăng cường quan hệ chính trị thông qua trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, có những biện pháp cụ thể nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, đầu tư, thương mại, quốc phòng, an ninh, du lịch, văn hóa, giáo dục đào tạo…, thúc đẩy hợp tác giữa các tổ chức nhân dân và doanh nghiệp hai nước.

Nhất trí cho rằng hợp tác kinh tế-thương mại còn nhiều tiềm năng, hai bên nhấn mạnh cần gắn kết kinh tế chặt chẽ hơn, hợp tác thương mại-đầu tư hiệu quả hơn; nhất trí thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa kết nối hai nền kinh tế, thúc đẩy ký kết các thỏa thuận hợp tác về kinh tế, thương mại và đầu tư, tạo thuận lợi cho mở cửa thị trường đối với các mặt hàng nông sản của nhau, hướng tới mục tiêu đa dạng hóa chuỗi cung ứng, phấn đấu đạt mục tiêu kim ngạch thương mại và đầu tư cao hơn nữa.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà hoan nghênh doanh nghiệp hai bên tăng cường kết nối, khẳng định sẽ tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho doanh nghiệp New Zealand và Australia đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, đặc biệt là các dự án chất lượng cao, công nghệ hiện đại.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chia sẻ những định hướng phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên mới và các dự án ưu tiên trong các lĩnh vực về hạ tầng chiến lược, bao gồm đường sắt, sân bay, năng lượng, chuyển đổi số… Lãnh đạo Australia cho biết các quỹ đầu tư của Australia ngày càng quan tâm đến các cơ hội đầu tư tại Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, và đang có kế hoạch mở rộng hoạt động tại Việt Nam để tranh thủ các cơ hội hợp tác mới.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và Phó Thủ tướng New Zealand David Seymour. (Ảnh: Thanh Tú/TTXVN)

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá cao vai trò của Chính phủ New Zealand và Australia trong thúc đẩy các nỗ lực chung toàn cầu về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; cảm ơn sự hỗ trợ ý nghĩa của cả hai nước thông qua nhiều dự án ODA trong lĩnh vực này, trong đó có các chương trình ứng phó và giảm nhẹ thiên tai, phát triển nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Hai bên nhất trí tạo đột phá hơn nữa trong hợp tác khoa học-công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, nông nghiệp và ứng phó với biến đổi khí hậu; tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong việc xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động để đạt mục tiêu giảm phát thải, cũng như kinh nghiệm phát triển thị trường tín chỉ carbon.

Lãnh đạo New Zealand và Australia cam kết tiếp tục hỗ trợ về tài chính, công nghệ và tri thức cho Việt Nam để thực hiện các cam kết quốc tế về khí hậu, thực hiện chuyển đổi năng lượng và phát triển năng lượng tái tạo, khai thác khoáng sản với công nghệ sạch, thân thiện với môi trường.

Đánh giá cao tầm quan trọng của giao lưu nhân dân đối với việc củng cố quan hệ song phương, các nhà lãnh đạo đã nhất trí thúc đẩy gắn kết hơn nữa giữa nhân dân hai nước thông qua hợp tác giáo dục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, lao động, du lịch; thúc đẩy các hãng hàng không của hai nước mở đường bay thẳng, khuyến khích các địa phương hai nước chủ động thiết lập quan hệ hữu nghị, các trường đại học lớn của hai nước tăng cường kết nối.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đề nghị New Zealand và Australia tiếp tục tăng số lượng học bổng cho học sinh, sinh viên Việt Nam, đồng thời tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam đang ngày càng phát triển sinh sống, học tập, làm việc tại mỗi nước./.

