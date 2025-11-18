Cộng đồng người Việt tại New Zealand tôn vinh và lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc

Hưởng ứng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và New Zealand, tại thủ đô Wellington, Đại sứ quán Việt Nam đã chủ trì, phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam tại Wellington (VSAW) tổ chức sự kiện Ngày Việt Nam 2025 (Viet Nam Day 2025).

Phát biểu khai mạc sự kiện diễn ra cuối tuần trước, Đại sứ Việt Nam tại New Zealand Phan Minh Giang đã nêu bật ý nghĩa đặc biệt của Ngày Việt Nam 2025 khi sự kiện này diễn ra đúng dịp quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và New Zealand bước sang năm thứ 50, đồng thời hướng về những ngày lễ trọng đại của dân tộc như kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Đánh giá cao những nỗ lực và đóng góp của VSAW trong việc khởi xướng và duy trì tổ chức thường niên sự kiện Ngày Việt Nam, Đại sứ Phan Minh Giang khẳng định Ngày Việt Nam là dịp để cộng đồng người Việt tại thủ đô Wellington nói riêng cũng như tại New Zealand nói chung cùng hội tụ và kết nối, tôn vinh và lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam tại New Zealand, đồng thời góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau, mở ra những cơ hội hợp tác giữa hai nước.

Cũng trong khuôn khổ Ngày Việt Nam 2025 đã diễn ra Lễ tổng kết và Trao giải Cuộc thi “Giao lộ 50” Quiz Challenge tìm hiểu về 50 năm quan hệ giữa hai nước. Đây là cuộc thi do Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand chủ trì, phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam tại New Zealand (VSANZ) triển khai tổ chức, thu hút đông đảo sinh viên Việt Nam tại New Zealand tham gia.

Đại sứ Phan Minh Giang đã trao tặng các giải thưởng của cuộc thi, thể hiện sự ghi nhận, đánh giá cao đối với những nỗ lực không ngừng học tập và trau dồi kiến thức của các thế hệ sinh viên Việt Nam tại New Zealand về chặng đường nửa thế kỷ phát triển quan hệ giữa hai nước.

Một trong những tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc trong Ngày Việt Nam 2025. (Ảnh: TTXVN phát)

Nhân dịp này, Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand tổ chức Lễ công bố quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân của VSAW và VSANZ có thành tích xuất sắc trong hoạt động sinh viên và công tác cộng đồng, góp phần động viên, khích lệ tinh thần cống hiến của sinh viên Việt Nam tại quốc gia châu Đại Dương này.

Khép lại phần nghi lễ, Ngày Việt Nam 2025 với chủ đề “Đón Bình Minh - The Rising Line” đã đưa khán giả bước vào hành trình văn hóa nghệ thuật đầy màu sắc, tái hiện hình ảnh một Việt Nam trẻ trung, đầy tự hào và giàu bản sắc, mang theo ký ức thanh xuân hướng về hành trình mới: hành trình của niềm tin, khát vọng và sự vươn mình của người dân Việt Nam nói chung cũng như của cộng đồng người Việt tại New Zealand nói riêng.

Những tiết mục biểu diễn văn nghệ truyền thống xen lẫn hiện đại đã chuyển tải thông điệp của chủ đề “Đón Bình Minh - The Rising Line” về một Việt Nam hòa bình, độc lập, tự cường, đổi mới sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới.

Chương trình năm nay còn có sự tham gia biểu diễn của các sinh viên quốc tế, góp phần làm phong phú chương trình và tăng cường giao lưu văn hóa giữa các hội nhóm, cộng đồng sinh viên các nước tại thủ đô Wellington.

Bên lề các hoạt động, các đại biểu và khách mời được thưởng thức các món ẩm thực truyền thống của Việt Nam, đồng thời tham quan Triển lãm ảnh giới thiệu 50 năm quan hệ Việt Nam-New Zealand cũng như về đất nước và con người Việt Nam./.

