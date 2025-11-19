Dấu ấn Việt Nam tại Lễ hội văn hóa ẩm thực ở Macau

Lễ hội văn hóa ẩm thực thường niên lần thứ 25 do Cục Du lịch của Khu hành chính đặc biệt Macau (Trung Quốc) tổ chức đang thu hút đông đảo khách tham quan mỗi ngày.

Gian hàng ẩm thực của Việt Nam cùng những tiết mục văn nghệ do Hiệp hội người Việt Nam ở nước ngoài tại Macau trình diễn không chỉ gây ấn tượng sâu sắc cho người dân sở tại, mà còn góp phần quảng bá văn hóa Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

Theo phóng viên TTXVN tại Hong Kong và Macau, gian hàng của Việt Nam - Nhà hàng Phở Việt Nam-Paris - là đại diện duy nhất được Ban tổ chức mời tham dự.

Trong những ngày qua, những món ăn đặc sắc như phở bò, phở gà, nem cuốn, gỏi cuốn, nem rán, bánh xèo… với hương vị đậm đà, tinh tế của ẩm thực Việt đã được nhiều khách tham quan yêu thích, chọn mua và đánh giá cao.

Ông Dương Trung Đức, Chủ tịch Hiệp hội người Việt Nam ở nước ngoài tại Macau, Chủ nhà hàng Phở Việt Nam-Paris, cho biết Lễ hội văn hóa ẩm thực năm nào cũng thu hút hàng triệu lượt khách tham quan. Việc ẩm thực Việt có mặt tại Lễ hội không chỉ mang đến cho khách tham quan những trải nghiệm ẩm thực tinh tế, mà còn qua đó giới thiệu văn hóa Việt Nam thông qua từng món ăn. Nhiều thực khách năm nào cũng đến ủng hộ các món ăn truyền thống của Việt Nam. Vì vậy, năm nay ông giới thiệu thêm món bánh xèo tôm thịt và nhận được những phản hồi tích cực.

Ông Dương Trung Đức chia sẻ thêm với phong cách thiết kế dân gian, gian hàng của Việt Nam nhận được nhiều lời khen của Ban tổ chức và khách hàng, mang lại không khí đậm đà bản sắc Việt Nam và thu hút nhiều khách hàng đến chụp ảnh check in.

Trong khuôn khổ Lễ hội, năm nào Hiệp hội người Việt Nam ở nước ngoài tại Macau cũng được vinh dự mời tham gia giao lưu văn hóa Việt Nam với người dân cũng như bạn bè quốc tế tại Macau trong tuần khai mạc và bế mạc.

Các nghệ sỹ không chuyên của Hiệp hội đã tranh thủ ngày nghỉ hoặc buổi tối chăm chỉ luyện tập để có những tiết mục thật xuất sắc mang đến cho người dân và du khách.

Trong đêm diễn đầu tiên, 10 tiết mục đến từ chi hội các tỉnh, thành đã được nhiều khán giả đánh giá cao như Hello Việt Nam, Hưng Yên quê hương tôi, Lời ca mừng Đảng, Bến cảng quê hương tôi, Em là cô gái Việt Nam…

Lễ hội văn hóa ẩm thực là một trong những sự kiện thường niên được mong đợi nhất đối với cả người dân lẫn du khách tại Macau.

Năm nay, ngoài việc được tổ chức đồng thời với giải đua xe Grand Prix Macau như những năm trước, Macau còn đăng cai 5 sự kiện thuộc Đại hội Thể thao lần thứ 15, thể hiện sự kết hợp đa ngành phong phú giữa "du lịch, ẩm thực, thể thao và các sự kiện lớn," qua đó thúc đẩy nền kinh tế du lịch.

Lễ hội năm nay quy tụ 140 gian hàng ẩm thực từ khắp Macau, trong đó có gần 40% số gian hàng tham gia lần đầu, giới thiệu thành 6 khu ẩm thực riêng biệt bao gồm "Phố ẩm thực Trung Hoa," "Phố ẩm thực Âu," "Phố ẩm thực Á," "Phố ẩm thực hương vị," "Phố ẩm thực Nhật Bản và Hàn Quốc" và "Phố tráng miệng."

Trong 17 ngày của lễ hội, Ban tổ chức dự đoán sẽ thu hút hàng triệu lượt khách tới tham quan, mua sắm và thưởng thức ẩm thực, cũng như xem trình diễn văn nghệ mỗi tối. Lễ hội sẽ kết thúc vào ngày 30/11./.

