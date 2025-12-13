Ngày Phở Việt Nam: Đưa ẩm thực Việt đến gần hơn với người dân Bulgaria

Ngày 12/12, tại Trung tâm thương mại Serdika Center (Sofia), Đại sứ quán Việt Nam tại Bulgaria đã phối hợp Nhà hàng Thăng Long tổ chức sự kiện Ngày Phở Việt Nam với chủ đề “Nâng tầm gạo Việt-Lan tỏa năm châu."

Sự kiện thu hút đông đảo khách mời là đại sứ, đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, lãnh đạo các bộ ngành, doanh nghiệp, truyền thông và bạn bè Bulgaria. Đây là lần đầu tiên Ngày Phở Việt Nam được tổ chức tại Bulgaria.

Trong không gian tràn ngập màu sắc Giáng sinh giữa lòng thủ đô Sofia, sự kiện Ngày Phở Việt Nam đã mang đến cho khách tham dự một trải nghiệm giao lưu văn hóa độc đáo, ấm áp.

Phát biểu khai mạc sự kiện, Đại sứ Nguyễn Thị Minh Nguyệt bày tỏ vui mừng được chào đón đông đảo bạn bè Bulgaria và quốc tế đến khám phá và trải nghiệm món phở, một trong những món ăn biểu tượng và được yêu mến nhất của Việt Nam; nhấn mạnh phở không chỉ là một món ăn mà còn là hương vị của quê hương, biểu tượng của tâm hồn ẩm thực Việt.

Đại sứ chia sẻ về sự tinh tế của phở, một món ăn tưởng chừng giản dị nhưng lại đòi hỏi sự kiên nhẫn và hài hòa trong từng công đoạn chế biến.

Đại sứ khẳng định đây không chỉ là sự kiện quảng bá ẩm thực mà còn là nhịp cầu văn hóa gắn kết Việt Nam với bạn bè quốc tế; mong muốn Ngày Phở Việt Nam tại Sofia sẽ góp phần làm sâu sắc hơn nữa tình hữu nghị, thúc đẩy giao lưu văn hóa, du lịch giữa Việt Nam và Bulgaria

Điểm nhấn của sự kiện là hoạt động trình diễn các công đoạn chế biến và cùng thưởng thức món phở bò do các đầu bếp của Nhà hàng Thăng Long thực hiện theo đúng phong vị Hà Nội.

Khách mời đặc biệt thích thú khi được tận mắt chứng kiến cách trình bày tinh tế, hài hòa về màu sắc, hương vị của các nguyên liệu.

Lãnh đạo các bộ ngành của Bulgaria, các đại sứ và bạn bè sở tại đánh giá sự kiện là “một cơ hội tuyệt vời để hiểu rõ hơn về văn hóa Việt Nam thông qua món ăn truyền thống." Đa số khách mời lần đầu thưởng thức phở đã bày tỏ sự bất ngờ trước hương vị thơm ngon của món ăn này.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, khách tham dự đã thưởng thức và ấn tượng với hương vị của càphê Việt Nam.

Khép lại chương trình, khách tham dự không chỉ mang theo dư vị của món ăn mang đậm bản sắc Việt mà còn thêm hiểu biết và tình cảm dành cho văn hóa Việt Nam.

Ngày Phở Việt Nam 12/12 tại Sofia năm nay thực sự đã lan tỏa thông điệp “Nâng tầm gạo Việt-Lan tỏa năm châu," đưa ẩm thực Việt đến gần hơn với người dân Bulgaria và bạn bè quốc tế./.

