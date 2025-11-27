Tấm lòng người Việt ở Nam Phi hướng về đồng bào vùng bão lũ

Theo phóng viên TTXVN tại Pretoria, sáng 26/11, giờ địa phương, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán đã tổ chức lễ phát động quyên góp ủng hộ đồng bào trong nước đang gánh chịu hậu quả nặng nề của các đợt mưa bão, lũ lụt liên tiếp vừa qua.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Nam Phi Hoàng Sỹ Cường không giấu được xúc động khi chia sẻ về những đau thương, mất mát “quá sức tưởng tượng” mà đồng bào đang phải trải qua.

Đại sứ Hoàng Sỹ Cường nhấn mạnh tinh thần “lá lành đùm lá rách,” “thương người như thể thương thân,” truyền thống quý báu của người dân Việt Nam, khẳng định “Dù ở bất cứ nơi đâu trên thế giới, người Việt Nam vẫn luôn một lòng hướng về Tổ quốc, chia sẻ khi đất nước gặp khó khăn, hoạn nạn. Nghĩa tình ấy là sức mạnh to lớn giúp dân tộc ta vượt qua mọi thử thách.”

Đặc biệt, Đại sứ Hoàng Sỹ Cường nhắc đến hình ảnh Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trong chuyến công tác tại Nam Phi từ ngày 21-23/11/2025 dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 và tiến hành các hoạt động song phương quan trọng.

Dù bận rộn với lịch trình dày đặc, Thủ tướng vẫn đau đáu dõi theo tình hình thiên tai trong nước, liên tục chỉ đạo triển khai các biện pháp khẩn cấp khắc phục hậu quả bão lũ, động viên đồng bào vượt qua khó khăn. Đại sứ khẳng định: “Chúng ta dù cách quê hương hàng ngàn cây số, nhưng tình yêu nước, nghĩa đồng bào không hề xa cách.”

Trong các đợt xảy ra bão lũ nghiêm trọng ở trong nước thời gian qua, cán bộ, nhân viên các cơ quan Việt Nam tại Nam Phi đều chung tay góp sức bằng những đợt quyên góp nhỏ nhưng đầy ý nghĩa. Lần này, mỗi cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan bên cạnh như Văn phòng Tùy viên Quốc phòng, Văn phòng Cơ quan Thương vụ Việt Nam tại Nam Phi và Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Nam Phi đều tự nguyện đóng góp ít nhất một ngày lương.

Đại sứ Việt Nam tại Nam Phi Hoàng Sỹ Cường phát động quyên góp ủng hộ đồng bào trong nước đang gánh chịu hậu quả nặng nề của các đợt mưa bão, lũ lụt liên tiếp vừa qua. (Ảnh: Hồng Minh/TTXVN)

Đại sứ quán cũng sẽ tiếp tục phát động trong cộng đồng người Việt Nam tại Nam Phi - một cộng đồng tuy không đông nhưng luôn hướng về quê hương. Toàn bộ số tiền quyên góp được sẽ nhanh chóng chuyển về Việt Nam thông qua các kênh chính thức, góp phần giúp đồng bào sớm ổn định cuộc sống và khắc phục hậu quả nặng nề của thiên tai.

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, ngày 25/11 theo giờ địa phương, Chính phủ Venezuela ra tuyên bố bày tỏ tình đoàn kết sâu sắc với Chính phủ và nhân dân Việt Nam trước những tổn thất nặng nề do mưa lớn kéo dài gây ngập lụt và sạt lở đất tại các tỉnh miền Trung Việt Nam.

Trong tuyên bố được đăng tải trên các phương tiện truyền thông đại chúng, Chính phủ và nhân dân Venezuela bày tỏ “vô cùng đau buồn trước thông tin về những thiệt hại về người và tài sản,” đồng thời gửi lời chia buồn chân thành tới gia đình các nạn nhân và những người đang chịu ảnh hưởng trực tiếp của thiên tai.

Thay mặt Tổng thống Nicolás Maduro, Ngoại trưởng Yván Gil khẳng định Venezuela luôn dõi theo tình hình tại Việt Nam với tình cảm hữu nghị và sự trân trọng sâu sắc. “Chúng tôi xin gửi tới nhân dân Việt Nam anh em sự cảm thông và chia sẻ sâu sắc nhất trong thời khắc khó khăn này,” tuyên bố nhấn mạnh.

Chính phủ Venezuela khẳng định sẵn sàng phối hợp và hỗ trợ Việt Nam trong công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ khi có đề nghị, trên tinh thần đoàn kết quốc tế và quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước. Thông báo nêu rõ: “Venezuela tin tưởng Việt Nam sẽ sớm vượt qua thử thách hiện nay với nghị lực và tinh thần kiên cường vốn có.”

Những ngày qua, truyền thông Venezuela và Mỹ Latinh cũng liên tục cập nhật diễn biến mưa lũ tại khu vực miền Trung Việt Nam, đánh giá cao những nỗ lực của Chính phủ và người dân Việt Nam trong công tác ứng phó và khắc phục hậu quả của đợt thiên tai lịch sử này.

Trên chuyên mục Quốc tế, Đài truyền hình quốc gia Venezuela (VTV) hôm 25/11 đã đề cao tình đoàn kết của người dân Việt Nam, khẳng định tinh thần tương thân tương ái truyền thống của người Việt Nam sẽ giúp quốc gia Đông Nam Á này sớm khắc phục những tổn thất do mưa bão gây ra./.

Hơn 2.088 tỷ đồng đăng ký ủng hộ đồng bào vùng lũ qua Ban Vận động cứu trợ Trung ương Theo thống kê chưa đầy đủ, tính đến ngày 24/11, toàn hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã vận động được trên 3.200 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả do các cơn bão, lũ gây ra.