Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận gần 245 tỷ đồng ủng hộ đồng bào bị thiên tai

Tối 24/11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cho biết Ban Vận động cứu trợ Thành phố đã tiếp nhận gần 245 tỷ đồng và hàng hóa trị giá hơn 136 tỷ đồng từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ủng hộ hỗ trợ cho đồng bào bị thiệt hại bởi thiên tai.

Cụ thể, tính đến hết ngày 23/11, Ban Vận động Cứu trợ Thành phố đã tiếp nhận 32.418 lượt ủng hộ với số tiền 244.714.552.990 đồng và đến 8 giờ ngày 24/11 đã tiếp nhận 29 nghìn túi thuốc gia đình, 70 tấn gạo, 1.376 tấn hàng hóa nhu yếu phẩm với tổng giá trị hơn 136,2 tỷ đồng.

Thành phố cũng đã chi chăm lo, hỗ trợ cho đồng bào bị thiên tai, bão lũ, lụt với số tiền 190,6 tỷ đồng và hàng hóa trị giá hơn 136,2 tỷ đồng. Trong số đó, chi cho đồng bào bị hậu quả bởi thiên tai tại Thành phố Hồ Chí Minh 430 triệu đồng; chi hỗ trợ các tỉnh theo chỉ định đơn vị tài trợ là 3,170 tỷ đồng; chi cho các địa phương bị thiệt hại bởi thiên tai 187 tỷ đồng và hàng hóa trị giá hơn 136,2 tỷ đồng.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm từ ngày 21/11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố - Ban Cứu trợ Thành phố đã thiết lập 18 điểm tiếp nhận và điểm tiếp nhận tại 14 nhà ga tuyến Metro số 1, để tiếp nhận hàng hóa hỗ trợ khẩn cấp cho đồng bào bị lũ lụt tại các tỉnh miền Trung.

Đến 8 giờ ngày 24/11, đã tiếp nhận 1.276 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu gồm nước lọc, sữa, gạo, mì gói, bánh, cá hộp, xúc xích…, áo phao, túi thuốc gia đình và quần áo, chăn màn, tã, bỉm, băng vệ sinh do các tổ chức, cá nhân gửi ủng hộ nhân dân miền Trung bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Và đã kịp thời vận chuyển đến các địa phương chịu thiệt hại gồm hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa 691 tấn, Đắk Lắk 220 tấn, Lâm Đồng 265 tấn và Gia Lai 100 tấn.

Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã tích cực tham gia công tác cứu hộ, cứu trợ tại tỉnh Khánh Hòa như vận hành 4 bếp ăn dã chiến, cung cấp 24.000 suất ăn/ngày/2 bữa cho người dân và lực lượng hỗ trợ khắc phục tại các khu vực bị ảnh hưởng nặng.

Hỗ trợ nhu yếu phẩm và an sinh (tặng 10.000 áo phao, 691 tấn hàng hóa nhu yếu phẩm thiết yếu như nước lọc, sữa, gạo, mỳ gói, bánh, đồ hộp, áo phao và quần áo, chăn màn, tã, bỉm, băng vệ sinh).

Cung cấp 10.000 túi thuốc gia đình để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu Thành phố Hồ Chí Minh cũng bảo đảm lực lượng từ 30 đến 50 bác sỹ túc trực hằng ngày, xuyên suốt thời gian cứu trợ, hỗ trợ Khánh Hòa trong khám, điều trị và kiểm soát dịch bệnh sau mưa lũ.

Điều động 11 xe lấy rác, 6 xe ép rác, kèm đầy đủ lái xe và 300 nhân lực phục vụ để tham gia thu gom, xử lý rác thải, bùn đất sau bão.

Tăng cường 200 cán bộ chiến sỹ thuộc lực lượng Cảnh sát Cơ động Công an Thành phố hỗ trợ bà con dọn dẹp, khắc phục hậu quả mưa lũ sau khi nước rút.

Cử 150 tình nguyện viên lực lượng thanh niên xung phong, 200 tình nguyện viên Thành Đoàn, 300 tình nguyện viên Vệ sinh môi trường Thành phố trực tiếp tham gia hỗ trợ người dân tại các điểm trọng yếu./.

Hỗ trợ người dân vùng lũ Khánh Hòa: Nghĩa tình của Thành phố Hồ Chí Minh Những ngày qua, người dân Thành phố Hồ Chí Minh đã gửi trọn tình cảm đến đồng bào miền Trung bằng những chuyến hàng thiết yếu để hỗ trợ người dân vùng mưa lũ vượt qua thời điểm khó khăn nhất.