Hỗ trợ người dân vùng lũ Khánh Hòa: Nghĩa tình của Thành phố Hồ Chí Minh

Những ngày cuối tháng 11/2025, khi miền Trung tiếp tục gánh chịu những đợt thiên tai khắc nghiệt, các tỉnh Nam Trung Bộ, trong đó Khánh Hòa trở thành một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Hàng chục ngàn ngôi nhà, nhiều công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật… chìm trong biển nước, đời sống người dân bị tổn thương nghiêm trọng.

Trong bối cảnh đó, Thành phố Hồ Chí Minh đã thể hiện rõ nghĩa tình và trách nhiệm “vì cả nước, cùng cả nước” khi nhanh chóng triển khai một chiến dịch hỗ trợ toàn diện, bài bản và kịp thời, tiếp thêm nguồn lực quý báu giúp Khánh Hòa sớm vượt qua khó khăn.

Chiều 21/11, ngay sau khi Bộ Chính trị phân công Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa, lãnh đạo Thành ủy đã triển khai cuộc họp khẩn với các cơ quan, tổ chức chính trị-xã hội của thành phố để lên phương án, kế hoạch hỗ trợ khẩn cấp cho tỉnh Khánh Hòa.

Tại cuộc họp, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Phước Lộc, nhấn mạnh: “Thành phố phát huy sức mạnh tổng hợp với tinh thần hỗ trợ nhanh nhất, cao nhất, kịp thời nhất, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với nhu cầu khắc phục thiệt hại thực tế cho người dân tỉnh Khánh Hòa.”

Có thể nói, đây không chỉ là yêu cầu về tiến độ, mà còn là cam kết chính trị, thể hiện trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố trước những khó khăn của đồng bào ruột thịt miền Trung.

Chỉ đạo này lập tức được cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực, ngay trong chiều 21/11, sau lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, hoạt động quyên góp, ủng hộ nhu yếu phẩm, hàng hóa, vật dụng cần thiết đã được triển khai khẩn trương. Và chỉ sau vài tiếng đồng hồ, ngay trong đêm 21/11, lô hàng cứu trợ đầu tiên gồm 15 tấn hàng hóa đã xuất phát đến với bà con đang bị ảnh hưởng bởi mưa lũ ở Khánh Hòa.

Những ngày sau đó, hoạt động quyên góp hàng hóa, nhu yếu phẩm cho đồng bào miền Trung đã trở thành một phong trào rộng khắp các ngõ hẻm, chung cư, cơ quan đơn vị và lan tỏa đến mọi tầng lớp nhân dân thành phố.

Ở hàng chục điểm tiếp nhận của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, của các cơ quan, đơn vị và người dân khắp thành phố, hình ảnh người dân ra vào tấp nập mang quần áo, thực phẩm, chăn màn, nước uống… ủng hộ đồng bào miền Trung ruột thịt.

Ở đó, có cả những chú bán vé số, cô nhặt ve chai, các em học sinh… rụt rè xin ủng hộ 1 thùng mỳ, túi xúc xích, mấy chai nước mắm để gửi bà con vùng lũ. Những tình cảm thật trân quý của người dân thành phố hướng về miền Trung.

Đến chiều 24/11, số lượng hàng hóa người dân ủng hộ đã đạt hơn 1.000 tấn và đã phải ngừng tiếp nhận từ 10 giờ sáng cùng ngày. Tuy nhiên, tại nhiều điểm tiếp nhận, người dân vẫn mang hàng hóa đến ủng hộ.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cho biết những ngày qua, người dân thành phố đã gửi trọn tình cảm đến đồng bào miền Trung bằng những chuyến hàng thiết yếu như lương thực, quần áo, nhu yếu phẩm… để hỗ trợ người dân vùng mưa lũ vượt qua thời điểm khó khăn nhất.

Tinh thần trách nhiệm của thành phố tiếp tục được khẳng định khi Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang, trong chuyến công tác cùng đoàn công của Bộ Chính trị, Ban Bí thư tại Khánh Hòa ngày 22/11, đã thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố mang tên Bác trao 50 tỷ đồng hỗ trợ cho tỉnh Khánh Hòa. Đây là nguồn lực quan trọng giúp địa phương triển khai các hoạt động cứu trợ và khôi phục sau mưa lũ, đồng thời phản ánh quyết tâm cao của thành phố trong việc cùng cả nước sẻ chia khó khăn.

Không chỉ dừng ở hỗ trợ khẩn cấp, Thành phố Hồ Chí Minh còn phát huy thế mạnh của mình bằng việc huy động các lực lượng chuyên môn tham gia hỗ trợ, chi viện cho các địa phương bị ảnh hưởng mưa lũ nói chung, Khánh Hòa nói riêng.

Tình nguyện viên cùng các đơn vị từ thành phố Hồ Chí Minh được tăng cường hỗ trợ, nấu cơm ở bếp ăn dã chiến Trường Đại học Nha Trang. (Ảnh: Phan Sáu/TTXVN)

Sở Xây dựng, Sở Khoa học và Công nghệ, Bộ Tư lệnh thành phố, Công an Thành phố, Thành đoàn, Hội Chữ thập Đỏ, lực lượng Thanh niên xung phong đã huy động hàng nghìn tình nguyện viên giàu kinh nghiệm, hỗ trợ sửa chữa nhà cửa, hệ thống điện, đường, sửa chữa các công trình thiết yếu và tham gia vận chuyển hàng hóa đến các điểm xung yếu.

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh nhanh chóng tổ chức đoàn công tác gồm 50 y bác sỹ có mặt tại Khánh Hòa từ ngày 22/11 để khám chữa bệnh, cấp phát thuốc, kiểm soát dịch bệnh và tư vấn tâm lý cho người dân.

Bên cạnh đó, hơn 10.000 túi thuốc gia đình được chuyển khẩn cấp ra Khánh Hòa để cấp phát cho người dân thể hiện sự chuẩn bị chu đáo và tính dự phòng của thành phố trong công tác y tế sau lũ.

Tiếp đó, ngày 24/11, Sở cũng đã thành lập 5 tổ công tác với 100 y bác sỹ đến tăng cường cho tỉnh Đắk Lắk, chăm sóc sức khỏe cho người dân sau mưa lũ.

Sự chi viện của Thành phố Hồ Chí Minh dành cho tỉnh Khánh Hòa nói riêng, các tỉnh bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ ở miền Trung nói chung là hình ảnh đẹp, thể hiện tinh thần nghĩa tình của người dân thành phố mang tên Bác.

Với việc huy động sức mạnh tổng lực của chính quyền, chuyên gia, lực lượng xã hội, doanh nghiệp và từng người dân, Thành phố Hồ Chí Minh thể hiện tinh thần chủ động, thần tốc trong thời điểm “nước sôi, lửa bỏng,” đặc biệt trong những thời khắc khó khăn của đồng bào ruột thịt.

Sau giai đoạn cứu trợ khẩn cấp, là hành trình tái thiết sau mưa lũ của đồng bào vùng lũ. Từ thực tế trên, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục huy động các nguồn lực phù hợp để sửa chữa nhà cửa bị hư hỏng; khôi phục trường học để các học sinh sớm trở lại lớp; xây dựng cầu, đường dân sinh bảo đảm an toàn; ổn định lại cuộc sống, sinh kế sau thiên tai. Và trong hành trình đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục ủng hộ cả về tinh thần và vật chất của mình.

Những hành động thiết thực này cho thấy khi đồng bào gặp nạn, tinh thần "tương thân tương ái," "nghĩa tình" của người dân Thành phố Hồ Chí Minh lại tuôn chảy mạnh mẽ và lan tỏa trong toàn xã hội./.

