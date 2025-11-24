Cứu trợ đồng bào vùng lũ ở miền Trung: Hướng tới giai đoạn hỗ trợ tái thiết

Ngày 24/11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, 18 điểm tiếp nhận hàng hóa trên địa bàn thành phố dừng nhận quần áo, nhu yếu phẩm từ 10 giờ ngày 24/11; người dân có thể ủng hộ đồng bào vùng lũ qua tài khoản ngân hàng.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cho biết những ngày qua, người dân thành phố đã gửi trọn tình cảm đến đồng bào miền Trung bằng những chuyến hàng thiết yếu như lương thực, quần áo, nhu yếu phẩm... để hỗ trợ người dân vùng lũ vượt qua thời điểm khó khăn nhất.

Giờ là lúc tiếp tục hành trình tái thiết sau mưa lũ của đồng bào vùng lũ. Bên cạnh nhu yếu phẩm, đồng bào miền Trung đang rất cần nguồn lực để sửa chữa nhà cửa bị hư hỏng; khôi phục trường học để các học sinh sớm trở lại lớp; xây dựng cầu, đường dân sinh bảo đảm an toàn; ổn định lại cuộc sống, sinh kế sau thiên tai...

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng cảm ơn tấm lòng sẻ chia của người dân thành phố những ngày qua và mong tiếp tục nhận được sự đồng hành giúp miền Trung phục hồi sau bão, lũ. Việc tạm ngưng tiếp nhận hàng hóa nhằm đảm bảo xử lý hiệu quả số lượng hàng hóa đã tiếp nhận và hướng tới chuyển các nguồn lực ủng hộ sang tiền mặt, chuyển khoản để hỗ trợ cho quá trình tái thiết sau thiên tai của đồng bào miền Trung.

Tính đến sáng 24/11, Thành phố Hồ Chí Minh đã hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa 441 tấn hàng hóa, tỉnh Đắk Lắk 220 tấn hàng và Lâm Đồng 65 tấn hàng. Dự kiến trong ngày 24/11, Thành phố tiếp tục hỗ trợ tỉnh Lâm Đồng 200 tấn hàng, Khánh Hòa 250 tấn hàng và Gia Lai 100 tấn hàng hóa. Số hàng hóa lên tới hàng trăm tấn đã tiếp nhận còn lại sẽ được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố tiếp tục khẩn trương xử lý và vận chuyển kịp thời theo nhu cầu của các địa phương bị lũ lụt.

Từ đêm 21/11, thời điểm Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố ra lời kêu gọi khẩn cấp hỗ trợ đồng bào miền Trung bị lũ đến sáng 24/11, phong trào ủng hộ vật dụng, nhu yếu phẩm, hàng hóa cho đồng bào bị thiên tai đã được triển khai và lan tỏa rộng khắp. Toàn thành phố có 18 điểm tập kết hàng hóa chính, hoạt động thông đêm để tiếp nhận sự ủng hộ của nhân dân và gấp rút vận chuyển ra miền Trung để kịp thời hỗ trợ đồng bào trong những lúc khó khăn nguy cấp nhất.

Quảng Trị phát động kêu gọi ủng hộ đồng bào bị thiệt hại lũ lụt

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị vừa phát động đợt vận động “Nghĩa tình Quảng Trị hướng đến đồng bào miền Trung, Tây Nguyên” nhằm vận động nguồn lực hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng sớm khắc phục hậu quả mưa lũ.

Cán bộ các địa phương tỉnh Quảng Trị ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do lũ lụt. (Ảnh: TTXVN phát)

Trong thư kêu gọi, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị nêu rõ, nhân dân các tỉnh khu vực miền Trung, Tây Nguyên hiện đang phải oằn mình chống chọi với hậu quả mưa lũ lịch sử đặc biệt lớn, rất cần sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và tấm lòng nhân ái của mỗi người dân trong cả nước để có thêm nguồn động viên, sớm vượt qua mất mát lớn về tính mạng, nhà cửa cùng nhiều tài tài sản khác.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị kêu gọi cán bộ, đảng viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang, các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ở trong tỉnh hãy phát huy truyền thống nhân ái, cùng sẻ chia, hỗ trợ đồng bào vùng lũ vượt qua thời điểm khó khăn này. Mỗi tấm lòng, sự sẻ chia dù nhỏ bé đều vô cùng trân quý, góp phần giúp đồng bào miền Trung, Tây Nguyên thêm niềm tin, động lực, điều kiện để đứng dậy sau bão lũ.

Cấp tỉnh sẽ tiếp nhận hàng hóa, nhu yếu phẩm, tiền mặt của các tổ chức, cá nhân ủng hộ trực tiếp tại trụ sở cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị (địa chỉ số 35 đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường Đồng Hới). Cấp xã tổ chức, cá nhân ủng hộ trực tiếp tại trụ sở cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, phường, đặc khu.

Ngoài ra, các tổ chức, cá nhân có thể ủng hộ thông qua số tài khoản: 7273747474 (Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Quảng Trị) hoặc số tài khoản 8600747474 (Ngân hàng BIDV chi nhánh Quảng Bình).

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị cam kết toàn bộ nguồn lực tiếp nhận sẽ được phân bổ kịp thời, đúng đối tượng, đúng địa chỉ, công khai và minh bạch, bảo đảm đến với bà con nhanh nhất và thiết thực nhất; đồng thời tin tưởng với truyền thống nhân ái và tấm lòng nghĩa tình Quảng Trị sẽ giúp đồng bào miền Trung, Tây Nguyên sớm vượt qua gian khó, sớm dựng lại cuộc sống mới bình yên.

Những năm trước và năm 2025, tỉnh Quảng Trị cũng là địa phương chịu ảnh hưởng nặng của thiên tai. Trong các đợt thiên tai đó, tỉnh luôn nhận được sự quan tâm, ủng hộ của nhân dân cả nước, do đó việc kêu gọi ủng hộ đồng bào bị thiệt hại của mưa lũ tại miền Trung, Tây Nguyên là thể hiện sự đoàn kết, nghĩa tình và truyền thống “lá lành đùm lá rách” của tỉnh Quảng Trị cũng như dân tộc ta.

Sự chung tay của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh không chỉ giúp người dân vùng lũ sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống mà còn lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp, góp phần củng cố niềm tin của cộng đồng vào tinh thần tương thân tương ái mỗi khi thiên tai, hoạn nạn xảy ra./.

