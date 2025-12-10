Xã hội

Chủ tịch nước tặng Huân chương Dũng cảm cho 2 ngư dân Lý Sơn

Hai người dân vinh dự được khen thưởng Huân chương Dũng cảm là anh Phan Duy Quang (thôn Tây An Vĩnh) và anh Lê Văn Sanh (thôn Tây An Hải), đặc khu Lý Sơn.

Khoảnh khắc cơ quan chức năng, người dân Lý Sơn đón 3 người mất tích trở về. (Ảnh: TTXVN phát)
Sáng 10/12, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi xác nhận Chủ tịch nước Lương Cường vừa ký Quyết định số 2360/QĐ-CTN ngày 9/12/2025 về việc tặng thưởng Huân chương Dũng cảm cho 2 người dân ở đặc khu Lý Sơn vì đã dũng cảm cứu người trong bão số 13.

Trước đó, chiều 6/11, trong lúc bão số 13 đổ bộ vào biển Đông, anh Dương Quang Cường (44 tuổi) ở thôn Tây An Vĩnh vì lý do gia đình đã ra cầu cảng Lý Sơn nhảy xuống biển.

Sau đó, anh Lê Văn Sanh (37 tuổi) ở thôn Tây An Hải và anh Phạm Duy Quang (47 tuổi) ở thôn Tây An Vĩnh dùng thúng để cứu người nhảy cầu.

Sau khi cứu được anh Cường, do sóng lớn nên cả 3 không thể chèo thúng vào bờ được.

Dù các lực lượng và địa phương cùng ngư dân đảo Lý Sơn đã tìm kiếm nhưng do sóng to, gió lớn, cả 3 người bị trôi dạt trên biển. Rất may, sau 2 ngày trôi trên biển, cả 3 người đã được cứu sống.

Hành động dũng cảm cứu người của anh Phạm Duy Quang và Lê Văn Sanh đã được các cấp chính quyền và người dân hết sức cảm phục, trở thành tấm gương sáng về tình người trong bão lớn, sẵn sàng hy sinh thân mình để giúp đỡ người khác trong khó khăn, hoạn nạn.

Ngày 9/12/2025, Chủ tịch nước Lương Cường đã ký quyết định trao tặng “Huân chương Dũng cảm” cho 2 anh./.

