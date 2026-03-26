Huế nâng cấp hạ tầng công nghệ, tăng giám sát tàu cá “ba không”

Để thực hiện tháng cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) và phát triển bền vững ngành thuỷ sản Việt Nam, trong những tháng đầu năm 2026, thành phố Huế đã tăng cường công tác giám sát, nâng cấp hệ thống hạ tầng công nghệ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nắm chắc địa bàn trọng điểm, kịp thời theo dõi, phát hiện, ngăn chặn các tàu cá có ý định vi phạm vùng biển nước ngoài.

Tăng cường giám sát

Theo báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố Huế, trong quý 1 năm 2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp với Công an thành phố và Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tiến hành kiểm tra công tác giám sát, quản lý tàu cá “ba không,” tàu cá không đủ điều kiện hoạt động tại các phường, xã Thuận An, Quảng Điền, Vinh Lộc và Chân Mây-Lăng Cô. Tất cả các tàu này đã được chính quyền địa phương kiểm soát và giám sát chặt chẽ hàng tuần, không cho ra khơi hoạt động.

Bên cạnh đó, thành phố tiếp tục rà soát dữ liệu tàu cá theo hướng phù hợp với dữ liệu trên Vnfishbase; chỉ đạo các cơ quan liên quan rà soát các hồ sơ vi phạm theo hướng đưa ra khỏi danh sách tàu cá vi phạm với các tàu cá có đủ chứng cứ chứng minh không vi phạm; còn đối với các tàu cá có chứng cứ chứng minh vi phạm sẽ phục hồi điều tra vụ việc để xử lý theo quy định; lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác của các doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu trên địa bàn thành phố…

Các tàu thuyền đánh bắt thủy sản. (Nguồn: TTXVN phát)

Ông Nguyễn Văn Thuận, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân phường Thuận An cho hay, trong những tháng cao điểm chống khai thác IUU, phường đã tổ chức đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền bằng nhiều hình thức khác nhau, ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống IUU và triển khai huy động toàn bộ lực lượng trong hệ thống chính trị cùng tham gia.

Cùng với đó, địa phương đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng giám sát các tàu cá không đủ điều kiện hoạt động khai thác thuỷ sản; tiến hành rà soát các vụ việc có dấu hiệu vi phạm để xử lý, kể cả các vụ xảy ra trước đây nhưng còn hiệu lực.

Đại úy Nguyễn Văn Nhân, Trạm trưởng Trạm kiểm soát Biên phòng Thuận An, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thuận An, Bộ đội Biên phòng thành phố Huế cho biết, trong thời gian qua, đơn vị đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền sâu rộng, đấu tranh việc khai thác IUU.

Đối với tàu chưa đủ điều kiện hoặc vi phạm, trạm kiên quyết không cho tàu ra khơi xuất bến. Đồng thời, đơn vị cũng thường xuyên kiểm tra công tác thực hiện chống khai thác IUU của các tàu cá, rà soát các phương tiện từ hồ sơ, giấy tờ đến kiểm danh, kiểm diện thuyền viên, hệ thống thông tin liên lạc, giám sát hành trình...

Nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin

Nhằm nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin tại cảng cá để hỗ trợ ngư dân thực hiện cập nhật dữ liệu lên hệ thống eCDT và nhật ký khai thác điện tử, trong thời gian gần đây, Huế đang đẩy nhanh tiến độ và hợp tác với các đơn vị liên quan.

Đến 31/12/2025, 100% tàu cá của thành phố từ 15m trở lên đều thực hiện rời cập cảng trên hệ thống eCDT. Thành phố cũng yêu cầu tất cả các cơ sở thu mua thuỷ sản khai thác, doanh nghiệp chế biến, cảng cá và cơ quan quản lý nhà nước về thuỷ sản thực hiện giám sát sản lượng thuỷ sản khai thác bốc dỡ qua cảng, hồ sơ truy xuất nguồn gốc thuỷ sản khai thác trên hệ thống eCDT.

Đối với nhật ký điện tử, thành phố có 56 tàu đã thực hiện khai báo nhật ký điện tử (27 tàu cá của xã Phú Vinh, 26 tàu cá của phường Thuận An và 3 tàu cá của xã Vinh Lộc); đã thu được 320 bộ nhật ký điện tử và đang tiếp tục cài đặt, hướng dẫn ngư dân thực hiện đồng bộ nhật ký điện tử trên địa bàn thành phố.

Ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế thông tin, đến nay, Huế đã triển khai làm việc với hai nhà cung cấp dịch vụ nhật ký điện tử cho ngư dân; trong đó, Công ty cổ phần Giải pháp phần mềm GTO và Công ty Hiệp lực Phát triển Việt SDVico đang triển khai việc cài đặt, hướng dẫn ngư dân thực hiện nhật ký điện tử.

Cụ thể, Công ty Hiệp lực Phát triển Việt SDVico hợp tác với Tập đoàn Viettel đã mở tài khoản thực hiện Nhật ký điện tử cho 404 tàu cá có chiều dài trên 15 mét trên địa bàn thành phố và đã đồng bộ với cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia VNFishbase.

Theo Chi cục Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế, thành phố đã hoàn thành việc kiểm kê, phân loại và đối soát thông tin của từng chủ tàu cá của 11/11 xã, phường có tàu cá. Cụ thể toàn thành phố hiện có 1.100 chiếc tàu cá đã đăng ký và cập nhật lên hệ thống VNFishbase (609 tàu có chiều dài từ 6m đến dưới 12m; 79 tàu có chiều dài từ 12m đến dưới 15m; 412 tàu có chiều dài trên 15m).

Ngoài ra, trên địa bàn thành phố còn 5 tàu cá “3 không,” 30 tàu cá không đủ điều kiện hoạt động và 151 tàu cá đã xóa đăng ký từ năm 2024 đến nay. Tất cả các tàu cá “ba không,” tàu cá đã xóa đăng ký và tàu không đủ điều kiện trên địa bàn thành phố đã được cập nhật đầy đủ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về nghề cá của Cục Thuỷ sản và Kiểm ngư; đồng thời tất cả các loại tàu cá này đã được chính quyền địa phương cấp xã, phường giám sát chặt chẽ bằng hình ảnh và vị trí neo đậu cụ thể của từng tàu, tuyệt đối không cho ra khơi hoạt động…/.

