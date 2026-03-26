OECD: Xung đột Trung Đông là “phép thử” với kinh tế toàn cầu

Trong Báo cáo Triển vọng Kinh tế mới nhất được công bố ngày 26/3, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ giảm từ mức 3,3% của năm 2025 xuống 2,9% trong năm nay và nhích nhẹ lên 3% vào năm 2027.

Cũng theo tổ chức này, chiến sự tại Trung Đông hiện nay sẽ là "phép thử" cho khả năng phục hồi của kinh tế thế giới.

Theo báo cáo, trước khi nổ ra xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran ngày 28/2, tăng trưởng toàn cầu duy trì ổn định nhờ làn sóng đầu tư và sản xuất mạnh mẽ liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) cùng các điều kiện tài chính thuận lợi.

Tuy nhiên, chiến sự đã đẩy giá năng lượng tăng vọt, làm gia tăng bất ổn và đẩy chi phí lên cao, đồng thời kéo giảm nhu cầu, triệt tiêu đà tăng trưởng trước đó.

Giá năng lượng duy trì ở mức cao trong thời gian dài sẽ làm gia tăng đáng kể chi phí kinh doanh, đội giá tiêu dùng và gây ra những hệ lụy tiêu cực đối với tăng trưởng.

Cũng trong báo cáo, OECD nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ năm 2026 thêm 0,3 điểm phần trăm, lên 2% nhờ đầu tư mạnh liên quan đến AI. Tuy nhiên, con số này sẽ giảm xuống còn 1,7% vào năm 2027 do tăng trưởng thu nhập thực tế và tiêu dùng sụt giảm.

Với kinh tế Trung Quốc, OECD dự báo duy trì ổn định ở mức 4,4% trong năm nay và 4,3% vào năm sau.

Trong khi đó, tăng trưởng kinh tế của Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) được dự báo giảm xuống còn 0,8% cho năm 2026, thấp hơn 0,4 điểm phần trăm so với dự báo đưa ra trong báo cáo tháng 12/2025, do giá năng lượng cao ảnh hưởng xấu đến hoạt động kinh tế.

Tuy nhiên, sang năm 2027, tăng trưởng kinh tế của khu vực này sẽ tăng lên 1,2% nhờ tăng mạnh chi tiêu quốc phòng.

Đối với một số nước châu Á, trong đó có Nhật Bản và Hàn Quốc vốn là những nước phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu năng lượng từ Trung Đông, tình trạng thiếu cung và tăng giá sẽ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất.

Vì thế, OECD điều chỉnh giảm dự báo tăng trưởng của Hàn Quốc xuống còn 1,7% trong năm nay, thấp hơn mức 2,1% đưa ra hồi tháng 12/2025, và đạt 2,1% vào năm tới.

Trong khi đó, dự báo tăng trưởng đối với kinh tế Nhật Bản được giữ nguyên ở mức 0,9% trong 2 năm 2026 và 2027.

Về lạm phát, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) dự kiến ở mức 4% trong năm nay, cao hơn 1,2 điểm phần trăm so với các dự báo trước. Tỷ lệ này sẽ giảm xuống 2,7% vào năm 2027 khi áp lực giá năng lượng hạ nhiệt.

OECD cảnh báo triển vọng kinh tế toàn cầu vẫn còn nhiều bất định. Các dự báo hiện tại dựa trên giả định rằng tình trạng gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu sẽ giảm dần từ giữa năm nay.

Trong trường hợp các hoạt động xuất khẩu từ Trung Đông bị đình trệ kéo dài, giá năng lượng tăng cao hơn nữa và thiếu hụt các mặt hàng thiết yếu, khi đó lạm phát sẽ tiếp tục tăng lên và kéo tăng trưởng kinh tế đi xuống.

Để ứng phó, OECD kêu gọi các cơ quan quản lý đưa ra các chính sách thận trọng. Các ngân hàng trung ương cần đảm bảo duy trì ổn định kỳ vọng lạm phát và sẵn sàng điều chỉnh chính sách khi cần thiết.

Chính phủ các nước được khuyến cáo tung ra các gói hỗ trợ có mục tiêu cho các hộ gia đình dễ bị tổn thương và các doanh nghiệp tiềm năng, đồng thời bảo đảm an toàn và bền vững nợ công, nâng cao hiệu quả tài chính.

Bên cạnh đó, các nước cũng cần đẩy mạnh giám sát tài chính, giảm căng thẳng thương mại và tránh áp đặt các biện pháp hạn chế xuất khẩu mới.

Về trung hạn, OECD nhấn mạnh ưu tiên cần cải thiện hiệu quả năng lượng và giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu./.

