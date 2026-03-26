Thái Nguyên: Trao quyết định công nhận Làng nghề chè Shan Tuyết

Ngày 26/3, Ủy ban Nhân dân xã Đồng Phúc, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định công nhận Làng nghề chè Shan Tuyết Bằng Phúc, xã Đồng Phúc.

Việc trao Quyết định công nhận Làng nghề nhằm ghi nhận, tôn vinh những giá trị truyền thống, kết quả lao động sản xuất của các tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư trong làng nghề; khuyến khích phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn, đồng thời nâng cao nhận thức của chính quyền, người dân và các cơ sở sản xuất về vai trò của bảo tồn và phát triển làng nghề gắn với bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, tạo khí thế thi đua trong các địa phương, khuyến khích các làng nghề tiếp tục duy trì, phát triển nghề truyền thống, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân.

Tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đồng Phúc Triệu Quang Hùng cho biết: Chè Shan Tuyết Bằng Phúc là sản phẩm đặc trưng tiêu biểu, gắn bó mật thiết với đời sống, văn hóa và sinh kế của nhân dân địa phương qua nhiều thế hệ.

Với điều kiện tự nhiên đặc thù vùng núi cao, khí hậu mát mẻ, thổ nhưỡng phù hợp, cây chè Shan Tuyết đã sinh trưởng và phát triển, tạo nên sản phẩm có chất lượng riêng biệt, mang đậm bản sắc của vùng đất Đồng Phúc. Không chỉ là cây trồng chủ lực, chè Shan Tuyết Đồng Phúc còn mang trong mình giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa và sinh thái...

Ban tổ chức tham quan, tìm hiểu các sản phẩm chè Shan Tuyết Bằng Phúc. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo kết quả nghiên cứu bước đầu của Viện Khoa học kỹ thuật Nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc giai đoạn 2024-2025, trên địa bàn xã hiện có 740 cây chè Shan tuyết cổ thụ, phân bố tại 7/7 thôn. Trong đó, khu vực Phiêng Phung có mật độ lớn nhất với trên 400 cây, diện tích khoảng 1,7ha.

Các cây chè cổ thụ có chiều cao trung bình khoảng 5,3m, đường kính gốc trung bình 19,2cm, nhiều cây có thế dáng đẹp, tán rộng, không chỉ cho sản phẩm chất lượng cao mà còn tạo nên cảnh quan sinh thái đặc sắc, tiêu biểu cho vùng núi Đồng Phúc.

Qua rà soát, khảo sát thực địa, địa phương còn phát hiện 5 cây chè cổ thụ có kích thước lớn, với chu vi thân từ 150-200cm, sinh trưởng tự nhiên, ổn định. Đây là những cá thể chè có giá trị đặc biệt về nguồn gen, gắn liền với lịch sử canh tác lâu đời của nhân dân địa phương.

Đặc biệt, cuối năm 2025, Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam đã ban hành Quyết định công nhận quần thể 12 cây chè Shan tuyết tại xã Đồng Phúc là Cây di sản Việt Nam. Đây là niềm vinh dự, tự hào to lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương, đồng thời khẳng định giá trị đặc hữu, riêng có của chè Shan Tuyết Đồng Phúc không chỉ về kinh tế mà còn về văn hóa, lịch sử và đa dạng sinh học.

Việc công nhận làng nghề góp phần giúp Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã vùng cao Đồng Phúc tiếp tục đoàn kết, nỗ lực, tập trung phát triển vùng nguyên liệu, nâng cao chất lượng sản phẩm, đẩy mạnh liên kết sản xuất, mở rộng thị trường tiêu thụ; từng bước đưa sản phẩm chè Shan Tuyết Bằng Phúc khẳng định vị thế vững chắc trên thị trường, góp phần nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống người dân./.

12 cây chè shan tuyết được công nhận là Cây Di sản Việt Nam Danh hiệu Cây Di sản Việt Nam là minh chứng cho nỗ lực gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị cây chè Shan tuyết - niềm tự hào của quê hương Đồng Phúc, tỉnh Thái Nguyên.