Giảm lần thứ 2 liên tiếp, giá xăng RON95-III về ngưỡng 24.332 đồng mỗi lít

Trừ dầu mazut, giá các mặt hàng xăng dầu còn lại tiếp tục giảm sâu, trong đó có mặt hàng giảm gần 5.700 đồng mỗi lít, thời gian áp dụng từ 24 giờ ngày 26/3.

Theo văn bản của Bộ Công Thương, việc trích lập và chi Quỹ bình ổn trong kỳ điều hành này đối với Xăng sinh học là 0 đồng/lít; Xăng không chì 0 đồng/lít; Dầu diesel là 0 đồng/lít; Dầu hỏa là 0 đồng/lít; Dầu mazut là 0 đồng/kg.

Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu như trên, giá xăng E5RON92 không cao hơn 23.326 đồng/lít (giảm 4.749 đồng/lít); Xăng RON95-III: không cao hơn 24.332 đồng/lít (giảm 5.625 đồng/lít); Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 35.440 đồng/lít (giảm 2.459 đồng/lít); Dầu hỏa: không cao hơn 35.384 đồng/lít (giảm 971 đồng/lít).

Trong kỳ điều hành này, mặt hàng dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 21.748 đồng/kg (tăng 1.503 đồng/kg).

Kể từ 24 giờ ngày 26/3, là thời điểm Bộ Công Thương công bố giá cơ sở kỳ công bố tại Công văn này cho đến trước ngày Bộ Công Thương công bố giá cơ sở tiếp theo, việc điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân phân phối xăng dầu quyết định phù hợp với các quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP, Nghị định số 95/2021/NĐ-CP, Nghị định số 80/2023/NĐ-CP, Thông tư số 17/2021/TT-BCT, Thông tư số 18/2025/TT-BCT, Thông tư số 103/2021/TT-BTC, Thông tư số 104/2021/TT-BTC.

"Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có), đồng thời liên Bộ Công Thương-Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu," văn bản nêu rõ.

Trước đó, vào 14h ngày 25/3, giá xăng E5RON92 giảm 2.039 đồng/lít; xăng RON95-III giảm 3.883 đồng/lít; dầu diesel giảm 1.767 đồng/lít; dầu hỏa giảm 4.100 đồng/lít và dầu mazut giảm 2.364 đồng/kg.

Mức chi Quỹ bình ổn áp dụng trong lần điều hành này với xăng E5RON92 và RON95 là 3.000 đồng/lít; dầu diesel là 4.000 đồng/lít; dầu hỏa và dầu mazut 3.000 đồng/lít (kg)./.