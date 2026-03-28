Giá vàng tiếp tục biến động khó lường do áp lực lạm phát và lãi suất cao

Tuần giao dịch từ 23 đến 28/3 ghi nhận những biến động mạnh của thị trường vàng trong nước và thế giới khi giá liên tục đảo chiều trước tác động đan xen của xung đột địa chính trị, biến động giá năng lượng và kỳ vọng chính sách tiền tệ toàn cầu.

Giới chuyên gia nhận định, kim loại quý sẽ tiếp tục chịu sức ép kép từ lạm phát và lãi suất.

Giá vàng "trồi sụt" quanh mốc 170 triệu đồng/lượng

Mở đầu tuần, giá vàng trong nước tiếp tục nối dài đà giảm, chính thức rời khỏi mốc 170 triệu đồng/lượng. Tại thời điểm 8h35 phút sáng 23/3, giá vàng SJC được niêm yết ở mức 166-169 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), giảm 2 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước.

Đây là diễn biến nối tiếp tuần giảm sâu trước đó, khi kim loại quý "bốc hơi" tới 10 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng cũng chịu áp lực mạnh sau khi trải qua tuần giảm tồi tệ nhất kể từ năm 1983, với mức giảm gần 11% và chuỗi 8 phiên lao dốc liên tiếp. Dù có thời điểm hồi phục nhẹ nhờ lực mua bắt đáy tại châu Á, giá vàng nhanh chóng quay đầu giảm, xuống quanh 4.442 USD/ounce.

Nguyên nhân chính đến từ việc giá dầu tăng vọt do căng thẳng tại Trung Đông, làm dấy lên lo ngại lạm phát và khiến kỳ vọng cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) suy yếu. Điều này tạo áp lực trực tiếp lên vàng-tài sản không sinh lãi.

Sang ngày 24/3, thị trường ghi nhận sự phục hồi kỹ thuật khi giá vàng trong nước tăng trở lại 1,9 triệu đồng/lượng.

Diễn biến này xuất phát từ việc Mỹ tạm hoãn các cuộc không kích vào Iran, giúp tâm lý thị trường ổn định hơn. Giá vàng thế giới duy trì trên ngưỡng 4.400 USD/ounce, phản ánh sự giằng co giữa lực mua phòng ngừa rủi ro và áp lực từ môi trường lãi suất cao.

Tuy nhiên, xu hướng tăng không kéo dài. Đến ngày 25/3, dù giá vàng trong nước bật tăng mạnh 4,5 triệu đồng/lượng lên mức 171,7-174,7 triệu đồng/lượng, thị trường thế giới lại ghi nhận diễn biến trái chiều.

Giá vàng quốc tế giảm về quanh 4.389 USD/ounce trước khi bật tăng trở lại trên 4.500 USD/ounce trong phiên châu Á.

Hoạt động mua, bán vàng tại Công ty Vàng bạc Phú Quý, phố Trần Nhân Tông, Hà Nội. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Diễn biến "lệch pha" này phản ánh rõ sự nhạy cảm của vàng với thông tin địa chính trị. Xung đột tại Trung Đông khiến giá năng lượng leo thang, từ đó làm gia tăng lo ngại lạm phát và kéo theo kỳ vọng lãi suất duy trì ở mức cao - yếu tố bất lợi cho vàng.

Ngày 26/3, giá vàng trong nước gần như đi ngang, trong khi giá thế giới tăng mạnh gần 2% trong phiên đêm trước đó, nhờ giá dầu hạ nhiệt. Tuy nhiên, đà tăng nhanh chóng suy yếu khi thị trường quay lại lo ngại về lạm phát và chính sách tiền tệ.

Đến ngày 27/3, áp lực bán quay trở lại. Giá vàng SJC giảm 1,6 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng thế giới lao dốc mạnh tới 2,7% do đồng USD tăng giá và giá dầu phục hồi.

Tính từ khi xung đột bùng phát cuối tháng Hai, giá vàng đã mất khoảng 17%, một diễn biến được xem là "khác thường" đối với một tài sản trú ẩn.

Phiên cuối tuần (28/3) chứng kiến sự phục hồi đáng kể. Giá vàng thế giới tăng hơn 3%, kéo giá vàng trong nước tăng thêm 1,2 triệu đồng/lượng, giao dịch ở mức 169,8-172,8 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra). Động lực chính đến từ hoạt động mua vào sau đợt bán tháo đầu tuần, cùng với việc đồng USD suy yếu.

Áp lực lạm phát sẽ tiếp tục kìm hãm đà tăng của kim loại quý

Thị trường vàng đang chịu tác động trực tiếp từ những bất ổn địa chính trị tại Trung Đông. Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa quyết định gia hạn thời hạn để Iran mở cửa trở lại eo biển Hormuz đến ngày 7/4, sau khi Tehran từ chối đề xuất 15 điểm của Washington nhằm chấm dứt xung đột.

Cuộc chiến bước sang tuần thứ tư đã lan rộng trong khu vực, đẩy giá dầu duy trì trên 110 USD/thùng, qua đó làm gia tăng lo ngại về lạm phát toàn cầu khi chi phí năng lượng và phân bón leo thang.

Vàng miếng được bày bán tại sàn giao dịch ở Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Áp lực lạm phát gia tăng đã nhanh chóng làm thay đổi kỳ vọng chính sách tiền tệ.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường hiện đã loại bỏ hoàn toàn khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất trong năm 2026, thay vào đó là lo ngại về kịch bản tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát. Trong bối cảnh đó, vàng - tài sản không sinh lời - tiếp tục chịu áp lực khi chi phí cơ hội nắm giữ tăng lên.

Thực tế, tuần qua thị trường vàng đã trải qua những biến động dữ dội. Sau khi giảm sâu đầu tuần do xu hướng "tháo chạy sang tiền mặt," giá vàng phục hồi kỹ thuật vào giữa tuần nhờ kỳ vọng căng thẳng hạ nhiệt, trước khi tiếp tục chịu áp lực giảm khi đồng USD mạnh lên.

Đến cuối tuần, kim loại quý bật tăng trở lại, phần nào củng cố vị thế sau chuỗi ngày biến động.

Diễn biến của đồng USD tiếp tục đóng vai trò then chốt. Việc đồng bạc xanh suy yếu trong một số thời điểm đã hỗ trợ vàng, nhưng tính chung từ khi xung đột Mỹ-Iran bùng phát cuối tháng Hai, giá vàng vẫn giảm khoảng 16% do USD tăng hơn 2% trong cùng giai đoạn.

Các chuyên gia tại KCM Trade cho rằng sau nhiều tuần bị xem như tài sản thanh khoản để bù đắp thua lỗ ở các danh mục khác, vàng đang dần trở lại vai trò kênh đầu tư hấp dẫn ở mặt bằng giá hiện tại. Tuy nhiên, quan điểm thắt chặt của các ngân hàng trung ương trước áp lực lạm phát sẽ tiếp tục kìm hãm đà tăng của kim loại quý.

Ở góc độ vĩ mô, mối quan hệ giữa vàng, lạm phát và lãi suất đang thể hiện rõ nét. Dù lạm phát thường thúc đẩy nhu cầu trú ẩn, nhưng môi trường lãi suất cao lại làm suy giảm sức hấp dẫn của vàng.

Khi lãi suất tăng, đồng USD mạnh lên, khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác, từ đó hạn chế nhu cầu.

Đáng chú ý, diễn biến hiện tại đang làm thay đổi cách nhìn truyền thống về vàng như một "vịnh tránh bão." Kể từ khi xung đột tại Trung Đông bùng phát, giá vàng đã giảm gần 17%, buộc giới đầu tư phải đánh giá lại vai trò của kim loại quý trong bối cảnh mới.

Theo ông Daniel Marburger, thị trường đang chứng kiến sự chuyển dịch từ "cú sốc địa chính trị" sang "cú sốc lạm phát."

Trang sức vàng được bày bán tại tiệm kim hoàn ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ban đầu, vàng tăng mạnh khi xung đột nổ ra, nhưng sau đó lại suy yếu khi giá dầu tăng gần 50%, vượt ngưỡng 110 USD/thùng và đe dọa dòng chảy năng lượng toàn cầu qua eo biển Hormuz.

Sự leo thang của giá năng lượng đã kéo theo thay đổi trong kỳ vọng lãi suất. Thay vì dự báo cắt giảm lãi suất trong năm 2026, thị trường hiện đặt cược khả năng Fed có thể tăng lãi suất trở lại.

Ông Jigar Trivedi nhấn mạnh rằng giá dầu tăng cao đang buộc các ngân hàng trung ương phải duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt lâu hơn, thậm chí không loại trừ khả năng tăng lãi suất.

Trên thực tế, dù Fed vẫn giữ nguyên lãi suất ở mức 3,5%-3,75%, cơ quan này đã phát tín hiệu sẵn sàng thắt chặt nếu lạm phát không hạ nhiệt. Tương tự, các ngân hàng trung ương lớn như ECB hay BoE cũng cho thấy lập trường cứng rắn, qua đó tạo môi trường bất lợi cho vàng.

Nhìn lại lịch sử, ông Mark Haefele cho rằng kịch bản hiện tại có nhiều điểm tương đồng với xung đột Nga-Ukraine năm 2022, khi giá vàng ban đầu tăng mạnh nhưng sau đó đảo chiều giảm khi Fed bước vào chu kỳ tăng lãi suất.

Ngoài yếu tố lãi suất, sự trỗi dậy của đồng USD và lợi suất trái phiếu cũng là rào cản lớn đối với vàng.

Trong bối cảnh bất ổn, nhà đầu tư không chỉ tìm đến vàng mà còn ưu tiên nắm giữ USD nhờ tính thanh khoản cao. Chỉ số USD đã tăng mạnh từ khoảng 97 lên trên 100 điểm trong thời gian ngắn, gây áp lực đáng kể lên kim loại quý.

Ông Matt Bance nhận định việc Mỹ là quốc gia xuất khẩu năng lượng ròng giúp đồng USD hưởng lợi trực tiếp từ cú sốc giá dầu, củng cố vai trò tiền tệ dự trữ toàn cầu. Điều này khiến vàng trở nên kém hấp dẫn hơn khi bị định giá bằng một đồng tiền đang mạnh lên./.

Giá vàng thế giới tăng hơn 3% nhờ hoạt động bắt đáy Vào khoảng 0 giờ 45 phút sáng ngày 28/3 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 2,6% lên 4.491,78 USD/ounce, sau khi có thời điểm chạm mức cao nhất trong phiên là 4.554,39 USD/ounce.