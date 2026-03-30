EU khởi xướng điều tra tự vệ với một số sản phẩm thép

Thương vụ Việt Nam tại Bỉ, Luxembourg và EU cho biết: Ngày 27/3/2026, Ủy ban châu Âu (EC) đã chính thức khởi xướng điều tra tự vệ (safeguard investigation) đối với một số sản phẩm thép điện kỹ thuật, bao gồm thép silic cán phẳng định hướng (grain-oriented electrical steel) và các bộ phận thép dùng cho máy biến áp và cuộn cảm.

Theo thông báo, cuộc điều tra được tiến hành theo đề nghị của một số quốc gia thành viên EU, trong bối cảnh dữ liệu sơ bộ cho thấy lượng nhập khẩu các sản phẩm liên quan đã tăng mạnh trong thời gian gần đây.

Cụ thể, trong giai đoạn từ 01/7/2024 đến 30/6/2025, nhập khẩu sản phẩm bị điều tra tăng lần lượt khoảng 109% và 82%.

EC cho biết, nếu kết quả điều tra xác nhận có sự gia tăng nhập khẩu gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngành sản xuất nội khối, các biện pháp tự vệ có thể được áp dụng trong vòng 9 tháng, dự kiến vào tháng 12/2026.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh EU đang gia tăng sử dụng các công cụ phòng vệ thương mại nhằm bảo vệ ngành thép trong nước, bao gồm việc duy trì và dự kiến kéo dài các biện pháp tự vệ đối với thép từ năm 2018, cũng như áp dụng các biện pháp tương tự đối với một số sản phẩm kim loại khác trong thời gian gần đây.

Việc khởi xướng điều tra mới cho thấy xu hướng EU tiếp tục tăng cường bảo hộ đối với ngành thép nội địa, đồng thời có thể tạo ra các rủi ro nhất định đối với các nước xuất khẩu thép vào thị trường này trong thời gian tới./.

