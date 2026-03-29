Hải Phòng mở rộng thị trường cho sản phẩm cà rốt - nông sản xuất khẩu chủ lực

Vụ Đông 2025-2026, Hải Phòng ước thu hoạch khoảng 70.000 tấn cà rốt. Nhờ chú trọng sản xuất sạch, đáp ứng tiêu chí các thị trường xuất khẩu, cà rốt năm nay tiếp tục giữ vững thương hiệu.

Với 80% sản lượng được xuất khẩu, đây là một trong những nông sản chủ lực mang lại giá trị kinh tế cao cho nông dân.

Chất lượng được khẳng định, giá bán tăng

Với 510ha trồng cà rốt, xã Tuệ Tĩnh được xem là thủ phủ cà rốt của Hải Phòng. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tuệ Tĩnh Ngô Thanh Tùng cho biết xác định cà rốt là cây trồng trọng điểm nên ngay từ đầu vụ, địa phương đã tập trung chỉ đạo sản xuất, cải tạo hệ thống kênh mương đáp ứng nhu cầu tưới tiêu, hoàn thiện hệ thống thủy lợi.

Từ tháng 1, hầu hết diện tích cà rốt ở đây đã được đặt mua với giá khoảng 12 triệu đồng/sào. Ông Nguyễn Văn Bấc, Bí thư chi bộ, trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn Địch Tràng, xã Tuệ Tĩnh cho biết: “Thực hiện quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, bà con trong hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Đức Chính đều tuân thủ nghiêm hướng dẫn của ngành nông nghiệp để cà rốt đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của các thị trường xuất khẩu. Năm nay, thời tiết thuận lợi nên cà rốt năng suất cao, chất lượng tốt. Từ đầu vụ đến nay, việc tiêu thụ rất thuận lợi, giá bán trung bình 10-12 triệu đồng/sào. Sau khi trừ chi phí, nông dân lãi 6-7 triệu đồng/sào, gấp 1,5 lần so với vụ năm trước.”

Xã Tuệ Tĩnh là một trong những địa phương có diện tích trồng cà rốt lớn nhất của thành phố Hải Phòng, với diện tích trồng năm 2025 - 2026 là 495ha, năng suất bình quân ước 504 tạ/ha. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Đến nay, theo đánh giá sơ bộ, năng suất cà rốt năm nay của xã Tuệ Tĩnh ước đạt 45-50 tấn/ha, sản lượng khoảng 20.000-25.000 tấn. Trong đó, sản lượng cà rốt xuất khẩu chiếm tỷ trọng hơn 60%. Hiệu quả kinh tế thu được trên diện tích canh tác cà rốt cao hơn so với trung bình các năm. Với mỗi hecta cà rốt, nông dân có lãi từ 170-190 triệu đồng.

Cà rốt thu hoạch đến đâu được sơ chế, đóng gói đến đó. Trên địa bàn xã Tuệ Tĩnh có 1 doanh nghiệp và hơn 15 cơ sở thu mua, sơ chế, đóng gói cà rốt. Những ngày này, các cơ sở đang hoạt động hết công suất để kịp thời thu mua, sơ chế, tiêu thụ cho bà con nông dân.

Không chỉ là một năm thắng lợi về sản lượng, năm nay, chất lượng cà rốt Hải Phòng tiếp tục được khẳng định, chinh phục thị trường xuất khẩu.

Tại Công ty cổ phần chế biến nông sản thực phẩm Tân Hương, từ đầu vụ đến nay, doanh nghiệp này đã thu mua và sơ chế khoảng 7.000 tấn cà rốt phục vụ xuất khẩu. “Là doanh nghiệp nhiều năm trong lĩnh vực xuất khẩu nông sản, thị trường chủ yếu của chúng tôi là Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Trung Đông. Khách hàng đánh giá rất tốt về chất lượng cà rốt Tuệ Tĩnh nói riêng và cà rốt Hải Phòng nói chung,” ông Nguyễn Đức Đoàn, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần chế biến nông sản thực phẩm Tân Hương cho biết.

Tình hình tiêu thụ cà rốt từ đầu vụ cơ bản thuận lợi, tuy vậy, từ tháng 3, việc xuất khẩu chịu ảnh hưởng bởi căng thẳng tại khu vực Trung Đông. Trước tình hình này, các doanh nghiệp linh hoạt điều chỉnh chiến lược thị trường.

Theo ông Nguyễn Đức Đoàn, thời điểm này, thị trường Trung Đông đóng cửa, doanh nghiệp đã sớm linh hoạt chuyển hướng sang một số thị trường khác nên dự kiến sản lượng xuất khẩu cà rốt năm nay vẫn ước tương đương năm trước, khoảng 10.000 tấn. Hiện nay, đã có đối tác đặt đơn hàng đến tháng 8/2026.

Song song với việc tiếp tục thu mua, doanh nghiệp đang tìm thuê kho lạnh để bảo quản và tiếp tục đàm phán với đối tác để ổn định đơn hàng với giá tốt nhất, đảm bảo giá mua cho bà con nông dân.

Tương tự, từ đầu vụ đến nay, Hợp tác xã Hoàng Nam Phát đã thu mua, sơ chế, tiêu thụ khoảng 30.000 tấn cà rốt bao gồm cà rốt của Hải Phòng và một số tỉnh lân cận với giá cao hơn 40% so với năm trước.

Chia sẻ về tình hình xuất khẩu tại hợp tác xã, ông Hồ Việt Hoàn, Giám đốc Hợp tác xã Hoàng Nam Phát cho biết vừa qua, hàng nông sản đi thị trường Hàn Quốc, Trung Đông gặp khó khăn, cước vận chuyển cao, sản lượng xuất sang các thị trường này giảm khoảng 60% so với vụ trước. Trong bối cảnh đó, doanh nghiệp đã chuyển hướng vừa đẩy mạnh tiêu thụ nội địa vừa chuyển sang thị trường các nước Đông Nam Á như Lào, Campuchia, Thái Lan… Đến nay 90% sản lượng thu mua đã được tiêu thụ.

Hướng đến xuất khẩu bền vững

Phân loại, đóng gói sản phẩm cà rốt phục vụ thị trường xuất khẩu tại một cơ sở ở xã Tuệ Tĩnh, thành phố Hải Phòng. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hải Phòng, vụ Đông năm nay thành phố gieo trồng khoảng 1.030ha cà rốt, tập trung chủ yếu tại các xã Tuệ Tĩnh, Thái Tân, An Phú…, với sản lượng ước đạt khoảng 65.000-70.000 tấn.

Thống kê của các địa phương cho thấy, cà rốt cơ bản đã được các thương lái và doanh nghiệp liên kết thu mua ngay từ đầu vụ. Khoảng 80% sản lượng cà rốt Hải Phòng được xuất khẩu, tập trung chủ yếu vào các thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia và một số quốc gia khu vực Trung Đông, trong đó, Hàn Quốc là thị trường lớn nhất, chiếm khoảng 40%.

Từ cuối tháng 2/2026, việc xuất khẩu cà rốt Hải Phòng chịu tác động bởi tình hình căng thẳng quân sự tại khu vực Trung Đông. Cùng với đó, thị trường Hàn Quốc và Nhật Bản tăng cường kiểm soát nghiêm ngặt về vệ sinh an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc.

Trước tình hình đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hải Phòng đã có văn bản đề nghị các địa phương tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn nông dân chăm sóc đối với diện tích cà rốt chưa thu hoạch, bảo đảm tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật và các tiêu chuẩn phục vụ xuất khẩu.

Đề nghị doanh nghiệp linh hoạt điều chỉnh chiến lược thị trường và phương thức tiêu thụ để giảm thiểu rủi ro; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, kết nối với các hệ thống phân phối, tiêu thụ trong nước nhằm giới thiệu rộng rãi đến người tiêu dùng các sản phẩm cà rốt đạt tiêu chuẩn xuất khẩu; mở rộng thị phần nội địa và góp phần ổn định đầu ra cho sản phẩm cà rốt của thành phố.

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tăng cường kiểm tra, giám sát, lấy mẫu cà rốt tươi tại các vùng sản xuất, cơ sở thu gom, sơ chế, đóng gói để kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm quy định về chất lượng, an toàn thực phẩm.

Đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn các cửa hàng kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn không buôn bán thuốc cho người dân sử dụng trên cây cà rốt trong giai đoạn từ nay đến cuối vụ; Tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm (nếu có).

Trong những năm tới, việc chú trọng sản xuất sạch, hướng tới xuất khẩu bền vững tiếp tục là mục tiêu chinh phục của ngành nông nghiệp Hải Phòng và các địa phương.

Ông Nguyễn Văn Bấc cho biết: “Bà con nông dân Tuệ Tĩnh mong muốn các cấp, các ngành của thành phố quan tâm hơn, tạo điều kiện về vốn vay, giống, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, kết nối tiêu thụ và kiểm soát tốt thị trường vật tư nông nghiệp để bà con nông dân yên tâm sản xuất.”

Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hải Phòng, để nâng cao chất lượng, bảo vệ uy tín và thương hiệu cà rốt Hải Phòng, cơ quan chuyên môn sẽ tiếp tục đồng hành cùng các địa phương triển khai nhiều giải pháp, các giải pháp quản lý, chỉ đạo vùng sản xuất cà rốt xuất khẩu, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo vệ uy tín và thương hiệu cà rốt Hải Phòng.

Tuy nhiên, một trong những yếu tố quan trọng tác động đến hiệu quả xuất khẩu nông sản nói chung, trong đó có cà rốt là năng lực sơ chế, bảo quản sau thu hoạch. Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hải Phòng Lương Thị Kiểm cho rằng đây vẫn là một hạn chế của Hải Phòng.

Do đó, địa phương mong muốn các Bộ, ngành hỗ trợ xây dựng khu sơ chế, chế biến để bảo quản sâu về nông sản; cùng với đó tiếp tục quảng bá, giới thiệu nông sản, giới thiệu các doanh nghiệp xuất khẩu và đầu tư nhà máy chế biến./.

