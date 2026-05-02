Thị trường chứng khoán Mỹ tăng kỷ lục nhờ nhóm công nghệ

Thị trường chứng khoán Mỹ khép lại tuần giao dịch cuối tháng 4, đầu tháng 5/2026 với những cột mốc lịch sử khi hai chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite liên tiếp thiết lập các mức đỉnh mới.

Động lực tăng trưởng chính đến từ kết quả kinh doanh vượt kỳ vọng của các tập đoàn công nghệ vốn hóa lớn, sức chống chịu của nền kinh tế, cùng sự hạ nhiệt rõ rệt của căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông bất chấp sự chia rẽ trong chính sách tiền tệ.

Bước vào phiên giao dịch sáng 1/5, các chỉ số chứng khoán Mỹ đã nhanh chóng xóa bỏ đà giảm đầu phiên để tiếp đà tăng vọt từ ngày 30/4.

Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số S&P 500 tăng thêm 21 điểm (0,3%) lên mức kỷ lục 7.230,12 điểm, trong khi chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tăng 222 điểm (0,9%) và đóng cửa ở mức cao chưa từng có là 25.114,44 điểm. Cổ phiếu Apple tăng mạnh 3,2% đã dẫn dắt tâm lý hưng phấn trên phố Wall.

Tính chung trong cả tháng 4/2026, chỉ số S&P 500 đạt mức tăng trưởng 10%, còn Nasdaq tăng 15%, đánh dấu tháng tăng trưởng mạnh nhất của cả hai chỉ số này kể từ năm 2020.

Trái ngược với xu hướng trên, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 153 điểm (0,3%) xuống 49.499,27 điểm.

Tâm lý giới đầu tư được giải tỏa mạnh mẽ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức thông báo với Quốc hội vào ngày 30/4 rằng các cuộc xung đột quân sự với Iran đã kết thúc. Chính quyền Mỹ đã tận dụng lệnh ngừng bắn kéo dài 3 tuần qua để tránh thời hạn 60 ngày rút quân theo Đạo luật Quyền lực Chiến tranh năm 1973.

Tín hiệu địa chính trị rõ ràng này khi bước sang tháng 5, kết hợp cùng một mùa báo cáo tài chính rực rỡ, với hơn 80% số doanh nghiệp thuộc nhóm S&P 500 công bố lợi nhuận vượt ước tính, đã tạo đà bứt phá cho thị trường.

Chuyên gia Adam Sarhan từ Quỹ đầu tư 50 Park nhận định, phản ứng của thị trường đang cực kỳ lạc quan và bên mua hoàn toàn kiểm soát tình hình.

Theo dữ liệu từ Factset, các doanh nghiệp thuộc nhóm S&P 500 đang trên đà đạt mức tăng trưởng lợi nhuận 27,1%, tốc độ cao nhất trong hơn 4 năm qua.

Sự hưng phấn của tâm lý ưa thích rủi ro không chỉ nâng đỡ chứng khoán mà còn lan sang thị trường tiền kỹ thuật số.

Tại thời điểm phố Wall đóng cửa, giá Bitcoin đạt khoảng 78.311 USD, tăng 2,52% trong ngày, duy trì mức thống trị thị trường gần 60%. Đồng Ethereum cũng tăng 1,88% lên mức 2.303 USD. Sắc xanh bao phủ hầu hết 20 tài sản tiền điện tử hàng đầu, với các đồng tiền nổi bật trong 24 giờ qua như Hyperliquid tăng 4,04% và Dogecoin (DOGE) tăng 2,96%.

Trong tuần này, một loạt ngân hàng trung ương lớn bao gồm Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed), Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB), Ngân hàng trung ương Anh (BoE) và Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) đều quyết định giữ nguyên lãi suất. Đáng chú ý, tại cuộc họp của Fed ngày 29/4, nội bộ cơ quan này đã bộc lộ sự chia rẽ sâu sắc nhất kể từ năm 1992 với tỷ lệ bỏ phiếu 8-4 để giữ lãi suất trong khoảng 3,5-3,75%. Các thành viên phản đối lo ngại về rủi ro lạm phát gia tăng do giá năng lượng đã tăng vọt từ trước đó.

Tại các thị trường khác, diễn biến có sự phân hóa do nhiều sàn giao dịch tại châu Âu và châu Á đóng cửa nghỉ lễ Ngày Quốc tế Lao động 1/5. Tại London, chỉ số FTSE 100 giảm nhẹ 0,1% do áp lực từ nhóm cổ phiếu ngân hàng. Ngược lại, chỉ số Nikkei 225 tại Tokyo tăng 0,4% nhờ tâm lý tích cực từ thị trường Mỹ.

Dữ liệu kinh tế vĩ mô công bố trong tuần cho thấy nền kinh tế Mỹ tăng trưởng 2% trong quý 1/2026. Động lực chính đến từ làn sóng đầu tư mạnh mẽ vào trí tuệ nhân tạo (AI), bất chấp chi tiêu tiêu dùng có dấu hiệu chững lại.

Dù thị trường đang ở mức đỉnh lịch sử và xung đột tại Trung Đông đã chính thức khép lại, giới phân tích vẫn thận trọng cảnh báo về những biến động khó lường phía trước khi hệ lụy từ áp lực lạm phát năng lượng vẫn hiện hữu./.

