Chứng khoán thị trường Mỹ lùi khỏi các mức cao kỷ lục

Chứng khoán Mỹ chốt phiên 28/4 giảm điểm, sau khi lập các mức cao kỷ lục, do những lo ngại mới về sự bùng nổ trí tuệ nhân tạo (AI) gây áp lực lên cổ phiếu công nghệ chỉ vài ngày trước khi năm công ty nổi bật nhất trong lĩnh vực này công bố kết quả kinh doanh quý.

Chốt phiên, chỉ số S&P 500 giảm 34,81 điểm, tương đương 0,49%, xuống 7.139,1 điểm, chỉ số Nasdaq Composite giảm 222,37 điểm, tương đương 0,89%, xuống 24.664,73 điểm, còn chỉ số Dow Jones giảm 20,44 điểm, tương đương 0,06%, xuống 49.147,35 điểm.

Cổ phiếu ngành bán dẫn, vốn đã tăng hơn 40% từ đầu năm đến nay, đã kéo lùi chỉ số Nasdaq Composite.

OpenAI đã không đạt được các mục tiêu nội bộ về số người dùng và doanh thu hàng tuần, gây lo ngại về khả năng của công ty lớn về AI này trong việc duy trì khoản đầu tư khổng lồ cho các trung tâm dữ liệu.

Cổ phiếu của Oracle giảm, khi công ty này phụ thuộc vào OpenAI trong chiến lược phát triển hạ tầng đám mây AI.

Cổ phiếu các nhà sản xuất chip như Nvidia, AMD và Broadcom kết thúc phiên giảm mạnh. CoreWeave, công ty được Nvidia rót vốn, cũng nằm trong xu hướng chung.

Mùa báo cáo lợi nhuận quý đầu tiên đang bước vào giai đoạn cao điểm trong tuần này, với 5 trong số 7 công ty hàng đầu liên quan đến AI dự kiến sẽ công bố kết quả.

Alphabet, Amazon, Meta Platforms và Microsoft dự kiến sẽ công bố vào ngày 29/4, tiếp theo là Apple vào ngày 30/4.

Về chính sách tiền tệ của Mỹ, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có thể sẽ giữ nguyên lãi suất chủ chốt khi kết thúc cuộc họp vào ngày 29/4, nhưng tuyên bố kèm theo và cuộc họp báo sau đó của Chủ tịch Jerome Powell sẽ được phân tích kỹ lưỡng để tìm hiểu quan điểm của các nhà hoạch định chính sách về rủi ro lạm phát liên quan đến sự tăng vọt giá năng lượng do xung đột tại Trung Đông.

Về tình hình xung đột, Tổng thống Mỹ Donald Trump không hài lòng với đề xuất hòa bình mới nhất của Iran vì cho rằng điều này sẽ làm trì hoãn các cuộc đàm phán về vấn đề hạt nhân.

Diễn biến mới này làm giảm bớt sự lạc quan rằng cuộc xung đột, vốn đã làm rung chuyển thị trường thế giới và đẩy giá năng lượng tăng vọt, có thể sắp được giải quyết.

Tại Việt Nam, kết thúc phiên 28/4, chỉ số VN Index tăng 22,55 điểm (1,22%) lên 1.875,84 điểm, HNX-Index đóng cửa giảm 2,51 điểm (1%) xuống 249,44 điểm./.

