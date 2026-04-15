FTSE Russell đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình phát triển thị trường chứng khoán

Chiều ngày 15/4, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác của Tổ chức FTSE Russell về các nội dung triển khai tiếp theo khi thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng.

Đoàn công tác của FTSE Russell do ông Gerald Toledano, Giám đốc Toàn cầu phụ trách Sản phẩm Cổ phiếu, Giải pháp và Sản phẩm thay thế, làm trưởng đoàn.

Buổi làm việc diễn ra ngay sau khi Việt Nam nhận được Báo cáo đánh giá giữa kỳ tháng Ba của FTSE Russell với những tín hiệu tích cực về quá trình nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam lên nhóm thị trường mới nổi thứ cấp. Đây được xem là sự ghi nhận quan trọng đối với những nỗ lực cải cách bền bỉ, đồng bộ của các bên liên quan, từ cơ quan quản lý, thành viên thị trường đến sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức đầu tư trong và ngoài nước.

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương cảm ơn FTSE Russell về những đánh giá tích cực, ghi nhận rõ nét các nỗ lực của Việt Nam trong cải cách chính sách, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và công tác điều hành thị trường chứng khoán của cơ quan quản lý. Tiếp đó, bà cũng cập nhật tình hình thị trường và các cải cách cơ quan quản lý đang triển khai trong thời gian gần đây nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam.

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng hai bên nhằm bảo đảm hiệu quả hợp tác cao nhất.

Về triển khai Thỏa thuận hợp tác giữa FTSE Russell và Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX), Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đánh giá cao các kết quả bước đầu, đặc biệt trong trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế và triển khai xây dựng, vận hành các bộ chỉ số thị trường. Bà cũng nhấn mạnh Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng hai bên nhằm bảo đảm hiệu quả hợp tác cao nhất.

Ông Gerald Toledano, Giám đốc Toàn cầu phụ trách Sản phẩm Cổ phiếu, Giải pháp và Sản phẩm thay thế, FTSE Russell chúc mừng thị trường chứng khoán Việt Nam được xác nhận nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp tại kỳ đánh giá tháng Ba vừa qua, cùng với lộ trình đưa các cổ phiếu Việt Nam vào chỉ số FTSE All-World Index của tổ chức này.

“Trong thời gian dài, FTSE Russell chưa ghi nhận thêm trường hợp nào được nâng hạng lên nhóm thị trường mới nổi. Việc thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng không chỉ có ý nghĩa quan trọng đối với thị trường trong nước mà còn góp phần thiết lập một tiêu chuẩn mới ở mức cao hơn. Theo đó, các thị trường định hướng nâng hạng trong tương lai sẽ cần nỗ lực mạnh mẽ hơn để đạt được những kết quả tương tự như thị trường chứng khoán Việt Nam,” ông Gerald Toledano nói.

Ông Gerald Toledano chia sẻ việc thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng không chỉ có ý nghĩa quan trọng đối với thị trường trong nước mà còn góp phần thiết lập một tiêu chuẩn mới ở mức cao hơn.

Bên cạnh đó, đại diện FTSE Russell đánh giá dư địa hợp tác giữa hai bên còn rất lớn và khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình phát triển thị trường chứng khoán, đặc biệt trong việc xây dựng các sản phẩm mới, bộ chỉ số và các chỉ số chuẩn tham chiếu phù hợp với thông lệ quốc tế. Ông cho biết việc sở hữu hệ thống chỉ số chuẩn toàn cầu với phạm vi bao phủ rộng giúp các nhà đầu tư quốc tế dễ dàng tiếp cận thị trường Việt Nam thông qua các quỹ và sản phẩm đầu tư thụ động bám theo chỉ số. Điều này góp phần cải thiện khả năng tiếp cận thị trường đồng thời đóng vai trò quan trọng trong việc dẫn dắt và mở rộng dòng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.

Về các nội dung cụ thể, hai bên đã thảo luận về các giải pháp vận hành nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam, tiếp tục hoàn thiện khung khổ pháp lý theo hướng cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tiến độ triển khai xây dựng hệ thống thanh toán bù trừ chứng khoán Việt Nam theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP)….

Tại đây, hai bên cũng thống nhất tiếp tục tăng cường hợp tác, đặc biệt đẩy mạnh nghiên cứu và triển khai các sản phẩm mới theo thông lệ quốc tế nhằm đa dạng hóa hàng hóa trên thị trường. Điều này được kỳ vọng sẽ góp phần mở rộng cơ hội đầu tư, nâng cao tính cạnh tranh và tạo động lực thu hút mạnh mẽ dòng vốn trong và ngoài nước vào thị trường chứng khoán Việt Nam./.

Triển vọng của thị trường vốn Việt Nam rất tích cực Việt Nam được Sở Giao dịch Chứng khoán London (LSE) đánh giá là “câu chuyện rất đáng chú ý”, đặc biệt trong bối cảnh mục tiêu tăng trưởng hai con số và kỳ vọng nâng hạng thị trường.