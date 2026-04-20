Xu hướng token hóa các tài sản tài chính thay đổi thị trường chứng khoán

Xu hướng “token hóa” tài sản tài chính - công nghệ xuất phát từ lĩnh vực tiền mã hóa, đang tăng tốc trên các thị trường chứng khoán, hứa hẹn thay đổi căn bản cách thức giao dịch với tốc độ nhanh hơn và hoạt động liên tục 24/7.

Theo báo Le Monde (Pháp), ngày 9/4, tại Paris, sàn giao dịch LISE - được giới thiệu là sàn chứng khoán đầu tiên tại Pháp vận hành hoàn toàn theo công nghệ token hóa, đã chính thức đi vào hoạt động. Doanh nghiệp đầu tiên tham gia là ST Group, công ty có trụ sở tại thành phố Toulouse, chuyên sản xuất linh kiện cho máy bay chiến đấu Rafale. Sự kiện có sự tham dự của Bộ trưởng Kinh tế Roland Lescure và Bộ trưởng Quân lực Catherine Vautrin.

Hiểu một cách đơn giản, token hóa là việc đưa các tài sản tài chính (như cổ phiếu, trái phiếu…) lên nền tảng công nghệ chuỗi khối (blockchain). Nhờ đó, việc mua bán có thể thực hiện nhanh chóng, mọi lúc, mọi nơi, thay vì chỉ diễn ra trong giờ giao dịch cố định như trước đây.

Xu hướng này đang lan rộng ra nhiều thị trường lớn. Trước đó hồi tháng 1/2026, Sở Giao dịch chứng khoán New York đã công bố kế hoạch xây dựng một nền tảng giao dịch hoàn toàn dựa trên công nghệ chuỗi khối.

Tại Pháp, các cơ quan quản lý tài chính và Ngân hàng Trung ương cũng đã lập nhóm nghiên cứu riêng về đổi mới và token hóa.

Theo các chuyên gia, điểm mạnh lớn nhất của công nghệ này là rút ngắn đáng kể thời gian giao dịch. Nếu như hiện nay việc chuyển tài khoản giữa các công ty môi giới thường mất ít nhất 1 ngày, thì với token hóa, quá trình này có thể hoàn tất chỉ trong vài giây.

Không chỉ nhanh hơn, công nghệ chuỗi khối còn giúp tăng tính minh bạch, vì toàn bộ giao dịch đều được ghi lại và có thể kiểm tra. Đồng thời, số lượng trung gian cũng giảm đáng kể, từ vài bên xuống còn một, giúp tiết kiệm chi phí và đơn giản hóa quy trình. Tuy nhiên, để hệ thống này vận hành hiệu quả, cần bảo đảm giá trị các tài sản được quy đổi sang các đồng tiền số ổn định (stablecoin) phản ánh đúng giá trị thực.

Dù còn ở giai đoạn đầu, quy mô thị trường tài sản token hóa đang tăng rất nhanh. Tính đến giữa tháng 4, tổng giá trị toàn cầu đạt khoảng 29,35 tỷ USD (tương đương 24,9 tỷ euro), tăng mạnh so với khoảng 5,8 tỷ USD hồi đầu năm 2025. Phần lớn tập trung vào trái phiếu Mỹ và một số hàng hóa như vàng.

Tại Pháp, các sản phẩm dạng này hiện mới dừng ở quy mô thử nghiệm, chủ yếu là các quỹ tiền tệ do một số ngân hàng triển khai. Tuy vậy, nhu cầu thị trường được đánh giá là rất lớn, khi người dùng ngày càng quen với các giao dịch nhanh, gần như tức thì.

Rào cản lớn nhất hiện nay vẫn là quy định pháp lý còn phức tạp. Dự án LISE đã được khởi động từ năm 2017 nhưng phải mất nhiều năm và chi phí lớn mới hoàn tất các thủ tục cần thiết. Đây cũng là lý do khiến việc áp dụng rộng rãi công nghệ token hóa trên thị trường tài chính vẫn cần thêm thời gian./.

