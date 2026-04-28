VN-Index tăng mạnh gần 23 điểm: Thị trường 'xanh vỏ, đỏ lòng'

Phiên giao dịch ngày 28/4, thị trường chứng khoán ghi nhận diễn biến tích cực về điểm số khi lực cầu quay trở lại, đặc biệt ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Tuy nhiên, bức tranh chung lại cho thấy thị trường "xanh vỏ, đỏ lòng" với sự phân hóa mạnh, phần lớn cổ phiếu giảm giá.

Chỉ số VN-Index mở cửa quanh 1.850 điểm, có lúc lùi nhẹ về vùng 1.848 điểm trước khi bật tăng nhờ dòng tiền đổ mạnh vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn hàng đầu. Trong phiên, chỉ số có thời điểm chạm 1.887,69 điểm và đóng cửa ở mức 1.875,84 điểm, tăng 22,55 điểm.

Động lực chính của thị trường đến từ nhóm cổ phiếu “họ” Vingroup. Bộ ba VHM, VRE và VIC bứt phá mạnh, trong đó VHM và VRE tăng trần, còn VIC tăng hơn 6%.

Riêng VHM được hỗ trợ bởi thông tin doanh nghiệp dự kiến chi tới 24.600 tỷ đồng trả cổ tức tiền mặt và cổ phiếu, giúp cổ phiếu tăng kịch trần.

Ngoài ra, một số mã lớn khác cũng góp phần nâng đỡ thị trường như STB tăng gần 5% hay NVL tăng hơn 5%. Nhờ đó, rổ VN30 tăng gần 30 điểm, lên 2.041,40 điểm.

Dù vậy, độ rộng thị trường lại nghiêng mạnh về phía giảm giá. Trên sàn HOSE, có tới 210 mã giảm, gấp đôi số mã tăng, cho thấy tình trạng “xanh vỏ đỏ lòng” tiếp tục diễn ra khi chỉ số chủ yếu được kéo bởi một vài cổ phiếu trụ.

Diễn biến kém tích cực cũng xuất hiện ở các sàn còn lại. HNX-Index giảm 1%, xuống 249,44 điểm, trong khi UPCOM-Index gần như đi ngang.

Ở nhóm ngân hàng, sự phân hóa rõ rệt khi STB, TCB, ACB tăng điểm nhưng nhiều mã như SHB, EIB, VCB lại giảm. Các nhóm ngành khác cũng trong trạng thái tương tự: một số cổ phiếu lớn giữ nhịp tăng, còn phần lớn mã vừa và nhỏ suy yếu.

Đáng chú ý, nhóm dầu khí chịu áp lực bán mạnh. Các mã như PLX và PVT giảm sàn, BSR giảm sâu do giá dầu thế giới lao dốc sau thông tin Mỹ và Iran đạt thỏa thuận ngừng bắn, làm giảm lo ngại về nguồn cung.

Thanh khoản thị trường duy trì ở mức hơn 21.000 tỷ đồng, tương đương phiên trước. Khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 550 tỷ đồng, tập trung ở FPT và VHM, trong khi mua ròng ở VRE, NVL và VIC.

Nhìn chung, dù VN-Index tăng mạnh và tiến sát mốc 1.900 điểm, nhưng diễn biến thực tế cho thấy thị trường vẫn chưa thực sự tích cực khi dòng tiền chủ yếu tập trung vào một số cổ phiếu lớn, còn phần đông cổ phiếu vẫn suy yếu./.

