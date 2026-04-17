Ngắt mạch tăng, VN-Index điều chỉnh khi cổ phiếu Vingroup “hạ nhiệt”

Chuỗi tăng điểm của thị trường chứng khoán tạm chững lại trong phiên 17/4 khi VN-Index quay đầu giảm nhẹ dưới áp lực chốt lời tại vùng kháng cự mạnh, trong bối cảnh nhóm cổ phiếu Vingroup suy yếu và dòng tiền có dấu hiệu thận trọng hơn.

Sau những phiên giao dịch hưng phấn trước đó, thị trường chứng khoán đã xuất hiện nhịp điều chỉnh trong ngày 17/4.

Ngay từ đầu phiên, VN-Index vẫn duy trì đà tăng và có thời điểm vươn lên mức cao nhất 1.846,19 điểm. Tuy nhiên, đây là vùng kháng cự kỹ thuật mạnh quanh mốc 1.840 điểm, khiến áp lực bán nhanh chóng gia tăng.

Kết thúc phiên 17/4, VN-Index giảm 2,66 điểm xuống 1.817,17 điểm. Nguyên nhân chính đến từ sự suy yếu của nhóm cổ phiếu Vingroup sau giai đoạn tăng nóng; trong đó, VHM giảm mạnh 5,17%, VRE giảm 3,38%, kéo theo áp lực đáng kể lên chỉ số chung.

Việc nhóm cổ phiếu trụ cột này chững lại đã tạo ra khoảng trống về điểm số, trong khi thị trường chưa xuất hiện nhóm ngành đủ sức thay thế vai trò dẫn dắt. Diễn biến này khiến đà tăng của chỉ số bị gián đoạn.

Thanh khoản cũng ghi nhận sự suy giảm rõ rệt, với tổng giá trị giao dịch trên HOSE đạt 22.931,48 tỷ đồng và khối lượng khớp lệnh hơn 632 triệu cổ phiếu. So với các phiên trước đó vượt 27.000 tỷ đồng, dòng tiền đang có dấu hiệu thận trọng khi mặt bằng giá cổ phiếu đã lên cao.

Trong bối cảnh đó, hiện tượng chốt lời diễn ra khá phổ biến. Nhiều cổ phiếu tăng mạnh trong phiên nhưng không giữ được đà đến cuối ngày do thiếu sự đồng thuận của dòng tiền.

Dù vậy, thị trường không rơi vào trạng thái tiêu cực. Trên HOSE có 178 mã tăng, 146 mã giảm và 54 mã đứng giá. Đáng chú ý, rổ VN30 vẫn giữ được sắc xanh khi tăng 8,92 điểm lên 1.988,11 điểm.

Điểm sáng trong phiên đến từ cổ phiếu MWG khi tăng mạnh 6,89%, gần chạm trần sau thời gian dài đi ngang. Bên cạnh đó, các mã lớn như FPT (tăng 2,56%) và MSN (tăng 1,92%) cũng góp phần nâng đỡ thị trường, giúp giảm bớt áp lực từ nhóm Vingroup.

Một tín hiệu tích cực khác là động thái của khối ngoại. Sau chuỗi bán ròng mạnh, nhà đầu tư nước ngoài đã quay lại mua ròng nhẹ 139,07 tỷ đồng trên HOSE.

Diễn biến này phần nào giúp ổn định tâm lý thị trường trong giai đoạn tích lũy và chờ đợi xu hướng mới./.

