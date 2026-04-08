Chứng khoán ngày 8/4: Dòng tiền lớn nhập cuộc, VN-Index vượt mốc 1.750 điểm

Thị trường chứng khoán bứt phá mạnh khi lực cầu gia tăng trên diện rộng, nhiều nhóm ngành đồng loạt tăng điểm, kéo các chỉ số chính đi lên và tâm lý nhà đầu tư cải thiện rõ rệt.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 8/4, thị trường chứng khoán bứt phá mạnh khi dòng tiền lớn lan tỏa tích cực trên diện rộng, đưa VN-Index tăng 79 điểm lên 1.756,55 điểm. HNX-Index cũng tăng 6,62 điểm lên 253,32 điểm.

Thị trường nghiêng mạnh về phía tích cực với 664 mã tăng so với 158 mã giảm; riêng rổ VN30 có tới 29 mã tăng và chỉ 1 mã giảm. Thanh khoản cải thiện rõ rệt khi khối lượng khớp lệnh trên HOSE đạt hơn 1,12 tỷ cổ phiếu, tương ứng giá trị trên 30.400 tỷ đồng; HNX đạt hơn 105 triệu cổ phiếu, giá trị hơn 1.900 tỷ đồng.

Trong phiên chiều, lực mua tiếp tục chiếm ưu thế dù áp lực chốt lời xuất hiện, giúp VN-Index tăng mạnh về cuối phiên. Các cổ phiếu VIC, VHM, VCB và TCB giữ sắc xanh và đóng góp tổng cộng khoảng 30,9 điểm cho chỉ số. Ở chiều ngược lại, LPB, DCL, HRC và VVS gây áp lực giảm nhưng tác động không đáng kể.

Trên sàn Hà Nội, HNX-Index diễn biến tích cực với sự hỗ trợ của các mã KSV tăng 4,37%, SHS tăng 8,14%, MBS tăng 7% và KSF tăng 1,09%.

Nhóm ngành tăng điểm đồng thuận; trong đó, công nghệ thông tin dẫn đầu với mức tăng 6,55%, nổi bật là FPT tăng 6,89%, CMG tăng 4,64%, ELC tăng 4,27% và POT tăng 8,08%. Bất động sản và tài chính lần lượt tăng 6,15% và 4,57%, với nhiều mã bứt phá như VIC, VHM, DXG, NVL, VRE, SSI, VIX, STB, TCB và VND đều tăng gần 7%.

Về giao dịch của khối ngoại, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng hơn 585 tỷ đồng trên HOSE, tập trung tại các mã VIC, MBB, VCB và HDB. Trên HNX, khối ngoại bán ròng hơn 11 tỷ đồng, chủ yếu ở các mã PVS, CEO, VTZ và NTP.

Đà tăng mạnh cùng thanh khoản cải thiện cho thấy dòng tiền đang quay trở lại thị trường và lan tỏa giữa các nhóm ngành.

Việc VN-Index vượt mốc 1.750 điểm góp phần củng cố tâm lý tích cực của nhà đầu tư, đồng thời mở ra kỳ vọng duy trì xu hướng tăng trong các phiên tới nếu lực cầu tiếp tục được duy trì./.

