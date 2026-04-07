Chứng khoán Phố Wall tăng điểm bất chấp giá dầu leo thang

Trong phiên giao dịch ngày 6/4, thị trường chứng khoán Phố Wall đồng loạt tăng điểm nhờ kỳ vọng vào một lệnh ngừng bắn cho cuộc xung đột ở Trung Đông, ngay cả khi giá dầu tiếp tục đà leo thang.

Sau một phiên giao dịch nhiều biến động, các chỉ số chính đều chốt phiên trong sắc xanh, với chỉ số S&P 500 tăng 0,4%.

Cụ thể, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,4% lên 46.669,88 điểm trong khi chỉ số S&P 500 tăng 0,4% lên 6.611,83 điểm. Còn chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tăng 0,5% lên 21.996,34 điểm.

Đà tăng của thị trường chứng khoán diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục gia tăng sức ép khi cảnh báo phá hủy cơ sở hạ tầng dân sự của Iran.

Trước đó, ông từng gọi kế hoạch ngừng bắn do các nhà hòa giải quốc tế xây dựng là một "đề xuất có ý nghĩa," nhưng rồi lại tuyên bố kế hoạch này chưa đủ sức thuyết phục.

Đánh giá về phản ứng của thị trường, chuyên gia Peter Cardillo từ công ty chứng khoán Spartan Capital Securities nhận định đà tăng này xuất phát từ niềm hy vọng rằng cuộc chiến sẽ sớm kết thúc dù bằng cách nào đi nữa.

Chứng khoán Mỹ đã ghi nhận sắc xanh bất chấp việc giá dầu nhích nhẹ, trong bối cảnh eo biển Hormuz hầu như vẫn vắng bóng các tàu chở dầu.

Chuyên gia John Kilduff thuộc Again Capital nhận định nếu các bên đạt được thỏa thuận ngừng bắn và eo biển mở cửa trở lại, giá dầu có thể giảm rất nhanh từ 10 USD đến 15 USD/thùng.

Phiên giao dịch ngày 6/4 là phiên đầu tiên thị trường hoạt động trở lại sau khi báo cáo việc làm hằng tháng được công bố vào ngày 4/4, ngày thị trường nghỉ lễ Thứ Sáu Tuần Thánh. Báo cáo cho thấy mức tăng trưởng việc làm mạnh mẽ ngoài dự kiến trong tháng 3/2026.

Tuy nhiên, các dữ liệu khảo sát mới nhất lại chỉ ra hoạt động dịch vụ của Mỹ đã hạ nhiệt trong tháng 3/2026 do các doanh nghiệp đang phải theo dõi sát sao chi phí năng lượng đắt đỏ bắt nguồn từ cuộc xung đột ở Trung Đông, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng kịch bản gián đoạn chuỗi cung ứng.

Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch ngày 6/4, chỉ số VN-Index giảm 9,05 điểm, hay 0,54%, xuống 1.674,99 điểm. Chỉ số HNX-Index giảm 3,65 điểm, hay 1,47%, xuống 245,03 điểm./.

