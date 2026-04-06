Sắc đỏ bao trùm thị trường, VN-Index lùi dưới mốc 1.675 điểm

Phiên giao dịch chứng khoán ngày 6/4 khép lại với sắc đỏ bao trùm thị trường, khi VN-Index giảm trở lại xuống gần mức 1.675 điểm.

Kết thúc phiên, VN-Index giảm 9,05 điểm (giảm 0,54%), xuống mức 1.674,99 điểm, trong khi HNX-Index giảm 3,65 điểm (giảm 1,47%), xuống 245,03 điểm. Thị trường nghiêng hẳn về phía bên bán với 494 mã giảm, trong khi chỉ có 213 mã tăng. Rổ VN30 cũng ghi nhận áp lực bán lớn, với 18 mã giảm, 9 mã tăng và 3 mã giữ tham chiếu.

Thanh khoản thị trường có phần giảm so với phiên trước, khối lượng giao dịch khớp lệnh trên VN-Index đạt hơn 556 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị hơn 14.500 tỷ đồng. HNX-Index đạt hơn 58 triệu cổ phiếu, giá trị giao dịch trên 1.000 tỷ đồng.

Trong phiên chiều, VN-Index từng hồi phục về sát mốc tham chiếu nhưng lực bán trở lại đã kéo chỉ số xuống cuối phiên. Những mã ảnh hưởng tiêu cực nhất đến VN-Index gồm VHM, BSR, TCB và GAS, làm chỉ số mất hơn 4,8 điểm. Ngược lại, LPB, VIC, VCB và BID giữ sắc xanh, giúp chỉ số “níu” được hơn 4 điểm.

Tại HNX-Index, diễn biến cũng khá bi quan với các mã KSV (giảm 4,73%), PVS (giảm 6,44%), PVI (giảm 3,94%) và HUT (giảm 4,22%) kéo chỉ số xuống.

Xét theo nhóm ngành, toàn thị trường chìm trong sắc đỏ, với ngành năng lượng là nhóm giảm mạnh nhất, mất 4,14%. Các cổ phiếu dẫn đầu đà giảm gồm BSR (giảm 4,74%), PVS (giảm 6,44%), PVD (giảm 3,72%), PLX (giảm 3,23%), OIL (giảm 5,3%) và PVT (giảm 1,89%). Hai ngành khác cũng chịu áp lực bán mạnh là dịch vụ truyền thông (giảm 3,17%) và tiêu dùng không thiết yếu (giảm 1,48%), với các mã giảm tiêu biểu như VGI (giảm 3,17%), FOX (giảm 4,28%), PNJ (giảm 3,86%), FRT (giảm 2,63%)...

Giao dịch khối ngoại tiếp tục ghi nhận chiều bán ròng trên HOSE với hơn 115 tỷ đồng, tập trung tại các mã TCB (bán ròng 95,15 tỷ), MBB (93,86 tỷ), HDB (85,48 tỷ) và MWG (65,26 tỷ). Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng hơn 16 tỷ đồng, tập trung ở SHS (mua ròng 7,41 tỷ), PVS (6,16 tỷ), IDC (4,58 tỷ) và MST (1,54 tỷ).

Phiên hôm nay phản ánh áp lực bán mạnh ở nhóm cổ phiếu năng lượng, đẩy VN-Index lùi dưới mốc 1.675 điểm, đồng thời cho thấy nhà đầu tư vẫn thận trọng trước xu hướng phục hồi chưa rõ ràng trên thị trường./.

