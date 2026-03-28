VN-Index rung lắc mạnh trước áp lực tỷ giá và biến động năng lượng toàn cầu

Tuần qua, thị trường chứng khoán trong nước đã chứng kiến một kịch bản đầy thách thức. VN-Index có thời điểm rơi tự do hơn 50 điểm, để mất mốc tâm lý 1.600 và quan trọng hơn là phá vỡ đường hỗ trợ dài hạn MA200 ngày.

Đánh giá chung từ các chuyên gia, thị trường đang ở giai đoạn "giằng co giữa hy vọng và thực tại." Trong khi các chính sách vĩ mô đang tạo ra những "bộ đệm" cần thiết, rủi ro từ thị trường tài chính toàn cầu vẫn là biến số khó lường.

Cú sốc kỹ thuật và sự phân hóa

Theo bà Vũ Thị Quỳnh Trang, chuyên gia phân tích tại Công ty Chứng khoán Pinetree, thị trường diễn biến mang trạng thái "cưa chân bàn" đầy khó chịu. Việc đường MA200 bị xuyên thủng dưới áp lực bán tháo lan rộng ở các nhóm trụ cột (như ngân hàng, chứng khoán và bất động sản) đã tạo ra tâm lý hoang mang.

Tuy nhiên, thị trường lại ghi nhận sự phân hóa rõ rệt giữa các nhóm cổ phiếu. Trong khi, các mã VHM, VIC... hay nhóm ngân hàng quốc doanh chịu áp lực lớn do thanh khoản cạn kiệt và chi phí vốn đầu vào tăng, thì dòng tiền lại có xu hướng tìm đến các cổ phiếu có nền tảng khỏe (như TCH hay VCK),” bà Trang nhận định.

Ở một khía cạnh khác, báo cáo từ Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) lại nhìn nhận nỗ lực hồi phục cuối tuần là điểm sáng. Sau khi VN-Index kiểm định thành công vùng 1.585 điểm, thị trường đã có sự đồng thuận từ lực cầu nhóm vốn hóa lớn. Theo VCBS, các chỉ báo kỹ thuật đang cho thấy chỉ số chung đã nỗ lực tái thiết lập vị thế quanh vùng MA200 (1.660-1.670 điểm).

Chiến thuật phòng thủ

Giữa lúc thị trường đối mặt với áp lực tỷ giá và biến động địa chính trị, Chính phủ đã có động thái quyết liệt với việc áp thuế suất 0% đối với thuế Bảo vệ môi trường, thuế Giá trị gia tăng và thuế Tiêu thụ đặc biệt cho xăng dầu.

Phân tích từ Công ty Chứng khoán Maybank nhấn mạnh đây là một nỗ lực “cắt giảm triệt để" và giúp xăng RON 95 giảm giá khoảng 6.800 đồng/lít, vượt xa kỳ vọng thị trường. Theo Maybank, việc chấp nhận hy sinh nguồn thu ngân sách khoảng 500 tỷ đồng mỗi ngày không chỉ là biện pháp bình ổn giá tức thời, mà còn là minh chứng cho dư địa tài khóa dồi dào, giúp giảm thiểu áp lực lạm phát “nhập khẩu.”

Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước cũng đã triển khai biện pháp can thiệp thông qua các hợp đồng kỳ hạn USD 180 ngày. Maybank đánh giá đây là "biện pháp chiến thuật" tinh tế.

“Ngân hàng Nhà nước không bán USD trực tiếp để bảo vệ dự trữ ngoại hối, thay vào đó chọn cách tăng lãi suất để ổn định VND. Động thái này tương tự như năm 2022, cho thấy sự chủ động của cơ quan điều hành trước áp lực USD mạnh lên toàn cầu," báo cáo Maybank nhận định.

(Nguồn: Công ty Chứng khoán Maybank)

Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng chỉ ra những thông tin tích cực về cam kết bơm thêm 1 triệu tỷ đồng từ nhóm ngân hàng thương mại Nhà nước trong năm 2026 sẽ là những "bệ đỡ" kỳ vọng giúp nền kinh tế duy trì mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Dù thị trường đã có nhịp hồi phục ấn tượng cuối tuần, các chuyên gia vẫn đưa ra những khuyến nghị mang tính phòng thủ cao.

Bà Vũ Thị Quỳnh Trang cho rằng việc thị trường hồi phục sau pha giảm trung hạn chưa khẳng định xu hướng tạo đáy bền vững. Rủi ro quay lại kiểm định vùng VN-Index 1570-1580 điểm vẫn cao. Chiến lược ưu tiên vẫn là giữ tỷ trọng tiền mặt lớn và chỉ giao dịch ngắn hạn với khối lượng nhỏ ở những doanh nghiệp có câu chuyện cơ bản thật sự nổi bật.

Trong khi đó, đội ngũ phân tích của VCBS tỏ ra lạc quan hơn khi khuyến nghị nhà đầu tư có thể bắt đầu giải ngân từng phần: "Nhà đầu tư nên tìm kiếm các cổ phiếu giữ vững nền giá, thuộc nhóm ngành có kỳ vọng kết quả kinh doanh quý 1 bứt phá (như ngân hàng, bán lẻ, xây dựng), đồng thời các nhà đầu tư nên hạn chế mua đuổi khi chỉ số tiệm cận vùng kháng cự 1.700-1.720 điểm."

