Chứng khoán Mỹ ghi nhận giai đoạn giảm điểm dài nhất trong gần 4 năm qua

Thị trường chứng khoán Mỹ đã trải qua một tuần giao dịch đầy biến động, khi tâm lý nhà đầu tư liên tục dao động theo các diễn biến khó lường của xung đột tại Trung Đông.

Dù có những nhịp phục hồi nhờ kỳ vọng hạ nhiệt căng thẳng, xu hướng chủ đạo vẫn là suy yếu, đặc biệt trong phiên cuối tuần ngày 27/3, khi áp lực bán gia tăng mạnh mẽ trên diện rộng.

Tính chung cả tuần qua, chỉ số S&P 500 giảm 2,1%, Nasdaq Composite giảm 3,2%, trong khi Dow Jones giảm 0,9%. Cả ba chỉ số này đều ghi nhận tuần giảm thứ năm liên tiếp - chuỗi giảm dài nhất trong gần 4 năm qua.

Mở đầu tuần, thị trường ghi nhận tín hiệu tích cực sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ tuyên bố tạm dừng các cuộc không kích nhằm vào hạ tầng năng lượng của Iran. Động thái này, cùng với những phát biểu cho thấy hai bên đã có các cuộc trao đổi tích cực, giúp xoa dịu phần nào lo ngại của nhà đầu tư. Sắc xanh cũng lan rộng sang thị trường châu Âu, phản ánh kỳ vọng xung đột có thể sớm được kiểm soát.

Đà lạc quan tiếp tục duy trì trong phiên 25/3 khi giá dầu hạ nhiệt, củng cố hy vọng về khả năng nối lại đàm phán. Các chỉ số chứng khoán chính của Mỹ tiếp tục tăng điểm, giữa bối cảnh giới đầu tư đặt cược vào kịch bản căng thẳng sẽ không leo thang thêm.

Tuy nhiên, nền tảng tâm lý này khá mong manh khi các tín hiệu từ hai phía Mỹ-Iran vẫn thiếu nhất quán. Những tuyên bố trái chiều về đàm phán và kiểm soát eo biển Hormuz khiến thị trường nhanh chóng quay lại trạng thái thận trọng.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố dự kiến chiến dịch quân sự nhằm vào Iran sẽ kết thúc trong "vài tuần, chứ không phải vài tháng."

Phát biểu sau cuộc gặp với Ngoại trưởng các nước thuộc Nhóm các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) tại Pháp, ông Rubio khẳng định Mỹ có thể đạt được các mục tiêu đề ra.

Ông Rubio nhấn mạnh: "Chúng tôi đang đi trước tiến độ trong hầu hết các mục tiêu, và chúng tôi có thể hoàn thành chúng mà không cần bất kỳ binh lính nào trên bộ". Ngoại trưởng Mỹ cho biết thêm, việc điều động thêm hàng nghìn binh sĩ đến khu vực nhằm cung cấp cho Tổng thống Donald Trump các phương án ứng phó với những tình huống bất ngờ trong cuộc xung đột. Ông Rubio cũng cảnh báo Iran có thể quyết định thiết lập hệ thống thu phí tại eo biển Hormuz.

Trước đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 27/3 cho biết buộc 3 tàu container mang các quốc tịch khác nhau phải quay đầu khi đang tìm cách đi qua eo biển Hormuz.

Theo tuyên bố đăng tải trên trang tin tức Sepah News, IRGC khẳng định eo biển Hormuz sẽ “cấm cửa” các tàu đến và đi từ các cảng của những quốc gia mà Tehran coi là “đồng minh và bên ủng hộ” Mỹ và Israel. Lực lượng này nhấn mạnh mọi hoạt động vận chuyển hàng hải liên quan đến các đối tượng trên, dù đi qua bất kỳ hành lang nào, đều bị cấm.

Eo biển Hormuz vốn là tuyến vận tải chiến lược trung chuyển tới 20% nguồn cung dầu khí của thế giới trong thời bình, cũng như các sản phẩm thiết yếu khác. Iran đã cho phép tổng cộng 26 tàu di chuyển qua Hormuz kể từ khi tuyên bố kiểm soát eo biển này.

Bước sang phiên 26/3, xu hướng đảo chiều trên thị trường chứng khoán Mỹ trở nên rõ nét. Phố Wall giảm mạnh, trong đó Nasdaq Composite mất hơn 2%, còn Dow Jones và S&P 500 cùng giảm trên 1%. Toàn bộ thành quả tăng của phiên trước đó bị xóa sạch khi lo ngại xung đột leo thang quay trở lại, kéo theo giá dầu tăng vọt và làm dấy lên áp lực lạm phát. Đáng chú ý, Nasdaq đã giảm hơn 10% so với đỉnh trước đó, chính thức rơi vào vùng điều chỉnh.

Áp lực bán lên tới đỉnh điểm trong phiên cuối tuần ngày 27/3. Cả ba chỉ số chủ chốt của Phố Wall đồng loạt lao dốc, rơi xuống mức thấp nhất trong hơn 7 tháng. Dow Jones giảm 793,47 điểm, tương đương 1,73%, xuống còn 45.166,64 điểm, chính thức xác nhận rơi vào vùng điều chỉnh khi đã mất hơn 10% so với đỉnh thiết lập hồi tháng 2/2026. S&P 500 giảm 1,67% xuống 6.368,85 điểm, trong khi Nasdaq Composite mất 2,15% còn 20.948,36 điểm.

Diễn biến tiêu cực này phản ánh rõ sự suy yếu của nhu cầu đối với các tài sản rủi ro, bất chấp việc ông Trump đưa ra tối hậu thư mới yêu cầu Iran mở lại eo biển Hormuz trong vòng 10 ngày. Nhà đầu tư tỏ ra hoài nghi trước các tín hiệu chính sách thay đổi liên tục, trong khi xung đột kéo dài đã làm gia tăng bất ổn địa chính trị.

Cùng với đó, chỉ số biến động CBOE - thước đo “nỗi sợ” của Phố Wall, tăng lên 31,05 điểm, mức cao nhất kể từ tháng 4, cho thấy tâm lý lo ngại đang lan rộng. Nhóm cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn chịu tác động nặng nề nhất trong tuần.

Nhóm cổ phiếu “Magnificent Seven” - gồm 7 “ông lớn” công nghệ hàng đầu nước Mỹ, đã “bốc hơi” hơn 850 tỷ USD giá trị thị trường. Giá cổ phiếu của Amazon giảm mạnh 4% trong phiên cuối tuần, trong khi cổ phiếu Nvidia mất 2,2%.

Cổ phiếu Meta Platforms ghi nhận tuần tồi tệ nhất kể từ tháng 10/2025, giảm hơn 11% do tác động từ một vụ kiện lớn, còn cổ phiếu của Alphabet cũng giảm gần 9%. Giá cổ phiếu Microsoft mất 6,5% và đang hướng tới quý giảm mạnh nhất kể từ năm 2008.

Đà bán tháo không chỉ đến từ yếu tố địa chính trị mà còn bị khuếch đại bởi lo ngại lạm phát. Giá dầu và nhiều hàng hóa tăng mạnh do xung đột đã khiến thị trường điều chỉnh lại kỳ vọng chính sách tiền tệ. Nếu trước đó nhà đầu tư kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất hai lần trong năm nay, thì hiện tại kịch bản này gần như không còn được tính đến. Thậm chí, thị trường dự đoán khoảng 25% khả năng Fed tăng lãi suất trở lại vào tháng 10/2026.

Trong khi đó, theo các chuyên gia, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới tại Mỹ tăng nhẹ trong tuần trước, cho thấy thị trường lao động nước này vẫn duy trì sự ổn định. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu của Mỹ tăng thêm 5.000, lên mức điều chỉnh theo mùa là 210.000 trong tuần kết thúc ngày 21/3 vừa qua, đúng với dự báo của các nhà kinh tế trong cuộc khảo sát trước đó.

Từ đầu năm 2026 đến nay, chỉ số này dao động trong khoảng 201.000-230.000, phản ánh mức sa thải vẫn thấp. Báo cáo công bố ngày 26/3 của Bộ Lao động Mỹ cũng cho thấy số người đang nhận trợ cấp thất nghiệp vào giữa tháng 3/2026 đã giảm xuống mức thấp nhất trong gần hai năm. Tuy nhiên, một phần của sự sụt giảm này có thể do nhiều người đã hết thời gian được hưởng trợ cấp - vốn thường chỉ kéo dài tối đa 26 tuần tại hầu hết các bang.

Thị trường lao động Mỹ hiện vẫn ở trạng thái mà các nhà kinh tế gọi là “ít tuyển dụng, ít sa thải." Dù tương đối ổn định, giới chuyên gia cho rằng thị trường việc làm có thể chịu tác động tiêu cực từ xung đột giữa Mỹ-Israel và Iran - yếu tố đã đẩy giá dầu tăng mạnh.

Ông Carl Weinberg, kinh tế trưởng tại công ty dịch vụ tài chính High Frequency Economics, nhận định: “Các doanh nghiệp cần thời gian để đánh giá cú sốc này tác động thế nào đến nền kinh tế, rồi mới đủ cơ sở để bắt đầu cắt giảm lao động." Theo ông, tình hình thị trường lao động có thể sẽ xấu đi, nhưng hiện tại quá trình đó vẫn chưa bắt đầu.

Giới phân tích nhận định, dù thị trường chứng khoán Mỹ có thể xuất hiện những nhịp hồi kỹ thuật khi xuất hiện tín hiệu tích cực từ đàm phán, xu hướng chung vẫn sẽ phụ thuộc lớn vào diễn biến xung đột tại Trung Đông. Khi chưa có dấu hiệu rõ ràng về điểm dừng của cuộc xung đột, biến động mạnh trên thị trường chứng khoán Mỹ nhiều khả năng sẽ còn tiếp diễn trong thời gian tới./.

