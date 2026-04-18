VN-Index tăng 4 tuần liên tiếp, hướng tới mốc 1.850 điểm

Thị trường chứng khoán duy trì đà khởi sắc với tuần tăng thứ tư liên tiếp, VN-Index đóng cửa trên 1.817 điểm. Dù xu hướng đi lên được củng cố, dòng tiền vẫn tập trung vào nhóm cổ phiếu trụ và chưa lan tỏa rộng.

Hướng tới mốc 1.850 điểm

Các công ty chứng khoán nhìn chung đánh giá xu hướng ngắn hạn của VN-Index vẫn tích cực, với mục tiêu gần là vùng 1.850 điểm. Tuy nhiên, áp lực rung lắc được dự báo sẽ gia tăng khi chỉ số tiến gần các vùng kháng cự mạnh.

Theo Công ty Trách nhiệm hữu hạn Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam-Vietcombank Securities (VCBS), các tín hiệu trên đồ thị cho thấy thị trường vẫn đang trong xu hướng đi lên và chưa có dấu hiệu đảo chiều. Nhờ đó, VN-Index được kỳ vọng có thể tiếp tục tăng và hướng tới vùng 1.850–1.880 điểm trong thời gian tới.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Chứng khoán ACB (ACBS) cũng cho rằng xu hướng tăng ngắn hạn vẫn chiếm ưu thế sau khi thị trường ghi nhận 4 phiên tăng trong tuần.

Tuy nhiên, đà tăng hiện tại phụ thuộc nhiều vào nhóm cổ phiếu Vingroup, phản ánh dòng tiền còn mang tính cục bộ. Nếu thiếu sự lan tỏa, tính bền vững của nhịp tăng sẽ bị đặt dấu hỏi, dù chỉ số vẫn có thể hướng tới 1.850 điểm, xa hơn là 1.900 điểm.

Trong khi đó, Công ty cổ phần Chứng khoán ASEAN đánh giá thị trường đang phản ứng tích cực tại vùng hỗ trợ trung hạn quanh 1.750 điểm, qua đó mở ra khả năng tiếp tục hồi phục. Vùng kháng cự gần được xác định quanh 1.900 điểm.

Ở góc nhìn thận trọng, Công ty cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam cho rằng thị trường có thể xuất hiện các nhịp điều chỉnh trong tuần tới khi nhóm vốn hóa lớn suy yếu, qua đó kiểm định vùng hỗ trợ quanh 1.765 điểm trước khi xác nhận xu hướng mới.

Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn-Hà Nội (SHS) cũng nhận định thị trường có thể cần thêm thời gian tích lũy khi tăng trưởng ngắn hạn chưa rõ ràng, trong bối cảnh nhiều yếu tố rủi ro như lãi suất, tỷ giá và biến động địa chính trị vẫn hiện hữu.

Trong tuần giao dịch từ 13-17/4, VN-Index có 4 phiên tăng và 1 phiên giảm, đóng cửa tại 1.817,17 điểm, tăng 67,17 điểm so với tuần trước, qua đó nối dài chuỗi tăng sang tuần thứ tư liên tiếp.

Thanh khoản trên sàn HOSE đạt 125.117 tỷ đồng, tăng gần 3%, với giá trị giao dịch bình quân khoảng 25.152 tỷ đồng/phiên. Dù cải thiện, thanh khoản vẫn chưa bứt phá, cho thấy dòng tiền quay lại theo hướng thận trọng.

Trên sàn HNX, chỉ số HNX-Index cũng tăng 11,32 điểm lên 260 điểm, với tổng giá trị giao dịch đạt 7.744 tỷ đồng, tăng 6,5%.

Diễn biến trong tuần cho thấy thị trường khởi động quanh vùng 1.750 điểm và nhanh chóng đi lên. Tuy nhiên, phần lớn mức tăng đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là nhóm Vingroup như VIC, VHM, VRE, VPL; trong đó, VIC tăng gần 25% và đóng góp đáng kể vào đà tăng của chỉ số, với hai phiên tăng trần liên tiếp.

Bên cạnh đó, MWG tăng trần trong phiên 17/4 cũng tạo hiệu ứng lan tỏa sang nhóm bán lẻ và một số ngành như ngân hàng, dầu khí, phân bón.

Xét về dòng tiền, tiền đang tập trung nhiều hơn vào nhóm cổ phiếu lớn (VN30), chiếm khoảng 53,7% tổng giao dịch, trong khi nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ bị giảm sự quan tâm.

Nhóm cổ phiếu lớn tăng khoảng 3,1%, còn các nhóm khác lại giảm nhẹ, cho thấy thị trường đi lên chủ yếu nhờ một vài cổ phiếu lớn dẫn dắt, thay vì tăng đồng đều.

Thanh khoản cũng tập trung vào nhóm cổ phiếu lớn khi giá trị giao dịch tại VN30 tăng, trong khi giảm ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ.

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng mạnh với giá trị 4.497 tỷ đồng trong tuần; trong đó, bán ròng 1.069 tỷ đồng qua khớp lệnh. Các mã bị bán ròng đáng chú ý gồm FPT, BID, ACB, VHM, trong khi VIC, HPG, SSI, MWG lại được mua ròng.

Ở chiều ngược lại, nhà đầu tư cá nhân trong nước mua ròng 3.179 tỷ đồng, đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì đà tăng. Tự doanh cũng mua ròng hơn 500 tỷ đồng, chủ yếu ở nhóm ngân hàng và dịch vụ tài chính.

Dòng tiền có xu hướng dịch chuyển vào các nhóm bất động sản, xây dựng, bán lẻ, hàng không, trong khi giảm ở ngân hàng, chứng khoán, dầu khí và hóa chất.

Theo SHS, mặt bằng giá cổ phiếu hiện đã trở về mức hợp lý so với triển vọng dài hạn. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, động lực tăng trưởng vẫn chưa thật sự rõ ràng, trong khi mức sinh lời kỳ vọng từ chứng khoán chưa đủ hấp dẫn so với lãi suất tiết kiệm, khiến dòng tiền duy trì sự thận trọng.

Bối cảnh vĩ mô cũng đan xen giữa tích cực và rủi ro. Tăng trưởng GDP quý I/2026 đạt 7,83% cho thấy nền kinh tế vẫn giữ được đà phục hồi, nhưng áp lực từ lãi suất, tỷ giá và các yếu tố bên ngoài vẫn hiện hữu.

Nhà đầu tư sẽ tiếp tục theo dõi các yếu tố quan trọng như kết quả kinh doanh quý I/2026, tiến trình nâng hạng thị trường và biến động chi phí đầu vào của doanh nghiệp để đánh giá rõ hơn triển vọng thị trường.

VN-Index đang duy trì xu hướng tăng tích cực và hướng tới mốc 1.850 điểm. Tuy nhiên, đà tăng hiện vẫn phụ thuộc vào nhóm cổ phiếu trụ và dòng tiền chưa lan tỏa rộng.

Thị trường có thể xuất hiện các nhịp điều chỉnh ngắn hạn để tích lũy trước khi hình thành xu hướng tăng bền vững hơn. Nhà đầu tư nên duy trì sự thận trọng, ưu tiên quản trị rủi ro và lựa chọn cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt.

Chứng khoán Mỹ tăng mạnh nhờ tín hiệu hạ nhiệt Trung Đông

Diễn biến quốc tế cũng đang tạo lực đỡ tâm lý, khi căng thẳng Trung Đông hạ nhiệt giúp thị trường chứng khoán Mỹ bật tăng, qua đó lan tỏa kỳ vọng tích cực sang các thị trường mới nổi, trong đó có Việt Nam.

Thị trường chứng khoán Mỹ bật tăng khi căng thẳng Trung Đông hạ nhiệt, eo biển Hormuz mở lại, củng cố niềm tin nhà đầu tư dù vẫn còn rủi ro về tính bền vững xu hướng.

Theo CNBC, thị trường chứng khoán Mỹ ghi nhận đà tăng mạnh vào ngày 17/4 sau khi Iran tuyên bố eo biển Hormuz “hoàn toàn mở cửa” ngay sau thông báo ngưng bắn giữa Israel và Liban.

Diễn biến này đã củng cố niềm tin của giới đầu tư về khả năng hạ nhiệt nhanh chóng của căng thẳng tại Trung Đông.

Hợp đồng tương lai gắn với chỉ số Dow Jones tăng 524 điểm, tương đương 1,1%. Trong khi đó, hợp đồng tương lai của S&P 500 tăng 0,7%, còn Nasdaq 100 tăng 0,8%, cho thấy sự lạc quan lan rộng trên toàn thị trường tài chính.

Trong một thông điệp công bố trên mạng xã hội X vào ngày 17/4, Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi xác nhận rằng, phù hợp với thỏa thuận ngưng bắn tại Liban, tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz đã được mở lại hoàn toàn cho mọi tàu thương mại trong thời gian còn lại của lệnh ngừng bắn, theo lộ trình phối hợp đã được cơ quan hàng hải Iran công bố trước đó.

Trước đó, phát biểu tại một sự kiện ở Las Vegas vào ngày 16/4, Tổng thống Trump tuyên bố rằng lãnh đạo Israel và Liban đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 10 ngày. Đồng thời, ông cũng nhận định cuộc xung đột với Iran “sẽ sớm kết thúc,” mô tả tình hình hiện tại là “diễn tiến thuận lợi.”

Những tuyên bố này tiếp nối nhận định của Tổng thống Trump trong đầu tuần rằng xung đột tại Trung Đông “rất gần với hồi kết” và rằng Tehran “rất muốn đạt được một thỏa thuận.”

Kỳ vọng về một thỏa thuận hòa bình đã thúc đẩy thị trường chứng khoán đạt mức cao kỷ lục trong những ngày gần đây. Ba chỉ số chính đều đang hướng tới một tuần giao dịch tích cực rõ rệt. Chỉ số Dow Jones tăng 1,4%, trong khi S&P 500 và Nasdaq lần lượt tăng 3,3% và 5,2%.

Tuy nhiên, bà Liz Ann Sonders, chiến lược gia đầu tư trưởng tại Charles Schwab, cảnh báo rằng đà phục hồi hiện tại của thị trường có thể chưa đủ nền tảng để bảo đảm tính bền vững lâu dài.

Bà nhận định rằng việc thị trường đạt đỉnh mới trong vòng 11 ngày không phải là điều tiêu cực, nhưng cần thêm sự tham gia rộng rãi hơn từ các thành phần bên dưới để củng cố niềm tin vào xu hướng tăng trưởng.

Bà cũng lưu ý rằng vẫn còn nhiều câu hỏi chưa được giải đáp trong bối cảnh hiện nay, và khuyến nghị nhà đầu tư nên quay về các nguyên tắc căn bản như đa dạng hóa danh mục đầu tư, tránh đặt những cược lớn, đồng thời tận dụng biến động thị trường để điều chỉnh lại danh mục một cách hợp lý./.

