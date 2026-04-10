Cổ phiếu dầu khí bứt phá, VN-Index tăng hơn 13 điểm

Thị trường chứng khoán duy trì đà tăng tích cực trong phiên giao dịch ngày 10/4; trong đó, nhóm cổ phiếu dầu khí đồng loạt bứt phá mạnh, trở thành động lực chính kéo VN-Index tăng hơn 13 điểm, trong bối cảnh sắc xanh lan tỏa trên nhiều nhóm ngành.

Chốt phiên, VN-Index tăng 13,32 điểm lên 1.750 điểm; HNX-Index tăng 0,93 điểm lên 251,91 điểm. Thị trường nghiêng về bên mua với 430 mã tăng và 350 mã giảm; rổ VN30 ghi nhận 20 mã tăng, 6 mã giảm và 4 mã đứng giá.

Trong xu hướng tích cực chung của thị trường, toàn bộ các mã cổ phiếu dầu khí đều tăng mạnh. Kết thúc phiên 10/4, PVE và BSR tăng kịch trần; PEQ tăng 13,29%, PTV tăng 9,26%, OIL tăng 7,04%, PVS tăng 5,6%, PVD tăng 4,63%, PVC tăng 4,24%, PLX tăng 4,18%, TOS tăng 4,05%, PVB tăng 3,16% và POS tăng 1,95%.

Thanh khoản thị trường giảm so với phiên trước, khối lượng khớp lệnh trên HOSE đạt hơn 855 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị hơn 22.000 tỷ đồng; HNX đạt hơn 82,4 triệu cổ phiếu, giá trị hơn 1,5 nghìn tỷ đồng.

VN-Index mở cửa phiên chiều với diễn biến giằng co khi áp lực bán xuất hiện trở lại, khiến đà tăng thu hẹp, song lực cầu vẫn chiếm ưu thế giúp chỉ số duy trì sắc xanh đến cuối phiên.

VIC, TCB, BSR và GAS là những mã đóng góp tích cực, giúp chỉ số tăng khoảng 9,4 điểm; ở chiều ngược lại, VHM, BVH, HPG và FPT gây tác động tiêu cực, lấy đi hơn 1,9 điểm.

HNX-Index cũng diễn biến khả quan, được hỗ trợ bởi PVS tăng 5,6%, DHT tăng 9,81%, NVB tăng 1,83% và PTI tăng 7,97%.

Theo phân ngành, nhóm năng lượng dẫn dắt thị trường với mức tăng 5,57%. Theo sau là nhóm tiện ích và dịch vụ truyền thông, tăng lần lượt 1,18% và 1,09%; một số mã đáng chú ý gồm GAS tăng 2,93%, REE tăng 0,46%, QTP tăng 1,56%, CNG tăng 2,23%, NT2 tăng 1,95%, VGI tăng 1,52%, YEG tăng 3,5% và GLT tăng 10%.

Giao dịch của khối ngoại cũng là điểm sáng khi nhà đầu tư nước ngoài mua ròng hơn 839 tỷ đồng trên HOSE, tập trung tại các mã TCB, HPG, MBB và VNM. Trên HNX, khối ngoại mua ròng hơn 24 tỷ đồng, chủ yếu tại PVS, PVI, NTP và PLC.

Đóng cửa phiên, sắc xanh bao phủ hầu hết các nhóm ngành; trong đó cổ phiếu dầu khí và năng lượng đóng vai trò dẫn dắt, góp phần củng cố tâm lý tích cực của nhà đầu tư./.

