Bản tin 60s ngày 14/4/2026 có những thông tin đáng chú ý sau:

Siêu bão Sinlaku áp sát Bắc Mariana, duy trì với cường độ rất mạnh.

Kết quả đo nồng độ cồn của cô gái có biểu hiện lạ gây tai nạn liên hoàn ở Hà Nội.

Xăng E10 tương thích hơn 90% phương tiện, triển khai bán toàn quốc từ ngày 30/4.

VTV chính thức công bố sở hữu bản quyền phát sóng World Cup 2026.

Nắng nóng đầu mùa hiếm gặp ở cả nước khi nào hạ nhiệt?

Iran chỉ trích phong tỏa eo biển Hormuz, nhiều nước kêu gọi bảo đảm tự do hàng hải.

Nga đề xuất tiếp nhận urani làm giàu của Iran.

Israel tiến hành loạt không kích tại Liban, 6 người thiệt mạng./.