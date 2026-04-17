Thái Nguyên: Mưa lớn kèm gió mạnh làm 1 người tử vong và gây nhiều thiệt hại

Sáng 17/4, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên xuất hiện mưa to đến rất to, kèm theo gió mạnh trên diện rộng, gây thiệt hại bước đầu tại một số khu vực. Mưa lớn kéo dài khoảng 1 giờ, bầu trời tối đen bất thường, khiến tầm nhìn bị giảm đáng kể, ảnh hưởng đến sinh hoạt và việc đi lại của người dân.

Theo ghi nhận ban đầu, mưa lớn kèm dông lốc đã làm một số cây xanh và cột điện bị gãy, đổ, gây mất an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Tại một số điểm, cành cây rơi xuống lòng đường gây cản trở lưu thông trong giờ cao điểm buổi sáng. Tại khu vực trung tâm phường Phan Đình Phùng, một số tuyến đường xảy ra tình trạng úng ngập nhẹ; tuy nhiên, ngay sau khi mưa ngớt, nước đã rút nhanh, không gây ảnh hưởng kéo dài.

Mưa lớn kèm gió mạnh cũng khiến nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh bị mất điện diện rộng. Đến thời điểm hiện tại, ngành điện lực đã cơ bản khắc phục sự cố, việc cấp điện đang dần được khôi phục, sinh hoạt của người dân từng bước trở lại ổn định.

Đáng chú ý, tại địa bàn xã Đại Phúc, một người phụ nữ tên P.T.S, trú tại xóm An Long, đã bị cây đổ đè trúng, dẫn đến tử vong. Ngay sau khi xảy ra sự việc, các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để triển khai công tác khắc phục, hỗ trợ gia đình người bị nạn. Đồng thời, dọn dẹp cây đổ, đảm bảo giao thông thông suốt, kiểm tra, xử lý các sự cố về điện nhằm hạn chế tối đa nguy cơ mất an toàn.

Hiện các địa phương đang tiếp tục thống kê, rà soát mức độ thiệt hại. Ngành chức năng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, hạn chế di chuyển khi có mưa dông, gió lớn; chú ý đảm bảo an toàn điện và chủ động các biện pháp phòng, tránh thiệt hại do thời tiết cực đoan gây ra./.

Dông lốc, mưa đá làm 4 người bị thương và nhiều thiệt hại tại các địa phương Mưa đá, dông lốc làm 4 người bị thương (Lào Cai), sập 3 nhà (Lâm Đồng 2, Lào Cai 1), tốc mái 19 nhà (Gia Lai 10, Lâm Đồng 9), hơn 300 hộ thiệt hại về nhà ở, chủ yếu bị mưa đá làm vỡ mái Fibro ximăng.