Điện Biên: Mưa đá dày, hạt lớn gây thiệt hại ngành nông nghiệp

Chiều 2/5, tại một số xã trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã xảy ra mưa đá kèm dông lốc cường độ mạnh trong thời gian ngắn, gây thiệt hại bước đầu đối với sản xuất nông nghiệp và đời sống người dân.

Ghi nhận tại xã Thanh An, mưa đá xuất hiện đột ngột, kéo dài khoảng 10 phút nhưng mật độ rất dày. Nhiều viên đá có đường kính lớn, nhiều viên to bằng đầu ngón chân cái, phủ trắng sân vườn, ruộng đồng và khu dân cư.

Mưa đá cường độ lớn đã gây dập nát nhiều diện tích rau màu, cây ăn quả và cây cảnh; một số diện tích lúa đang giai đoạn chín bị gãy dập, rụng hạt, ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất.

Nhiều hộ dân cho biết, các loại cây trồng ngắn ngày như: rau, đậu, ngô bị thiệt hại nặng do không kịp che chắn. Một số công trình phụ trợ, mái che chuồng trại cũng bị hư hỏng do đá rơi với lực mạnh kèm gió giật.

Theo người dân địa phương, dông kèm mưa đá xuất hiện nhanh, phạm vi rộng, kèm gió giật mạnh nên việc ứng phó tại chỗ gặp nhiều khó khăn. Đây là hình thái thời tiết nguy hiểm thường xuất hiện trong giai đoạn giao mùa tại khu vực miền núi phía Bắc.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền các địa phương đã huy động lực lượng xuống các thôn, bản rà soát, thống kê thiệt hại; khẩn trương tổng hợp mức độ ảnh hưởng đối với từng loại cây trồng, vật nuôi và cơ sở hạ tầng để báo cáo cấp trên, làm cơ sở xem xét hỗ trợ theo quy định; đồng thời hướng dẫn người dân triển khai các biện pháp khắc phục trước mắt, ổn định sản xuất.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Điện Biên, qua theo dõi ảnh radar thời tiết lúc 16 giờ 20 phút ngày 2/5, các vùng mây đối lưu phát triển mạnh trên địa bàn và khu vực lân cận, tiếp tục gây mưa rào và dông cho nhiều xã trong tỉnh. Trong những giờ tới, các vùng mây này có xu hướng mở rộng, di chuyển, làm gia tăng nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trên diện rộng.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong cơn dông có thể xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như: cây cối gãy đổ, hư hại nhà cửa và công trình hạ tầng; đồng thời, mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to trong thời gian ngắn có thể gây ngập úng cục bộ, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất tại khu vực đồi núi. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu vực đô thị. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá được cảnh báo ở cấp 1.

Người dân được khuyến cáo chủ động gia cố nhà cửa, che chắn cây trồng, di chuyển vật nuôi và tài sản đến nơi an toàn; hạn chế ra ngoài khi có dông mạnh để giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản./.

Cảnh tượng mưa đá phủ trắng núi đồi khiến nhiều nhà bị hư hỏng tại Điện Biên Khoảng 17 giờ ngày 28/4, một trận giông lốc kèm mưa đá bất ngờ đổ xuống địa bàn Xã Pu Nhi, Tỉnh Điện Biên, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sản xuất của bà con.