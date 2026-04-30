Đồng cỏ châu Phi mở ra cơ hội lớn ứng phó biến đổi khí hậu toàn cầu

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, một lộ trình khoa học mới vừa được công bố đã xác định các vùng đồng cỏ rộng lớn của châu Phi là cơ hội lớn nhất thế giới hiện nay trong việc triển khai các giải pháp dựa vào thiên nhiên để giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu.

Theo báo cáo "Lộ trình Thiên nhiên," công bố ngày 29/4, các vùng đồng cỏ, thảo nguyên và vùng cây bụi chiếm tới hơn 50% diện tích đất của châu Phi. Nếu được quản lý và phục hồi đúng cách, các hệ sinh thái này có khả năng hấp thụ và lưu trữ lượng carbon khổng lồ, đồng thời bảo vệ đa dạng sinh học và đảm bảo an ninh lương thực cho hàng triệu người.

Các nhà khoa học nhấn mạnh trong khi các nỗ lực bảo tồn rừng thường nhận được nhiều sự chú ý và nguồn lực tài chính, thì vai trò của đồng cỏ lại chưa được đánh giá đúng mức.

Lộ trình mới chỉ ra rằng việc phục hồi đồng cỏ không chỉ giúp thu giữ khí gây hiệu ứng nhà kính, mà còn tăng khả năng chống chịu của đất trước tình trạng hạn hán và sa mạc hóa, vốn đang diễn biến phức tạp tại châu lục này.

Điểm khác biệt của lộ trình này so với các nỗ lực bảo tồn rừng truyền thống là tập trung vào khả năng lưu trữ carbon dưới lòng đất của hệ thống rễ cỏ - một “kho báu” khí hậu vốn chưa được khai phá hết tiềm năng.

Điều này không chỉ giúp ổn định khí quyển mà còn tạo ra một cơ chế tài chính mới thông qua tín chỉ carbon, giúp các quốc gia châu Phi chuyển đổi mô hình kinh tế sang hướng phát triển xanh và bền vững.

Báo cáo cũng kêu gọi một sự thay đổi trong cơ chế tài chính khí hậu toàn cầu, hướng sự đầu tư mạnh mẽ hơn vào các dự án quản lý đồng cỏ bền vững. Điều này bao gồm việc hỗ trợ các cộng đồng chăn nuôi địa phương áp dụng các phương pháp chăn thả luân phiên và bảo vệ nguồn nước tự nhiên.

Việc thực hiện thành công lộ trình này được kỳ vọng sẽ tạo ra lợi ích kép: vừa đóng góp vào mục tiêu phát thải ròng bằng 0 của thế giới, vừa cải thiện sinh kế cho cộng đồng dân cư tại những khu vực dễ bị tổn thương nhất do biến đổi khí hậu ở châu Phi./.

