Trung Quốc giới thiệu hệ thống tính toán phát thải carbon đầu tiên trên thế giới

Ngày 8/4, Trung Quốc vừa công bố hệ thống tính toán phát thải carbon toàn cảnh đầu tiên trên thế giới, đánh dấu bước tiến mới trong lĩnh vực kiểm kê và quản lý phát thải khí nhà kính.

Mô hình “Thạch Bàn - Hệ thống hạch toán carbon Vũ Hành” (PanShi-YuHeng) phiên bản 1.0 ra mắt tại Thượng Hải là hệ thống hạch toán phát thải carbon toàn cảnh đầu tiên trên thế giới tích hợp đầy đủ các khâu sản xuất, tiêu dùng và nguồn hấp thụ tự nhiên.

Hiện tại, hệ thống cung cấp mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) chuyên sâu với 32 tỷ tham số, giao diện đối thoại và lập trình cho cơ sở dữ liệu thông minh, phát triển 5 trí tuệ nhân tạo (AI) có chức năng cụ thể, có thể lần lượt thực hiện mô phỏng số hóa và tối ưu hóa quy trình hệ thống công nghiệp, tính toán chuyển dịch carbon trong thương mại, đánh giá vòng đời, tính toán nguồn tự nhiên và phân tích độ không chắc chắn.

Theo thông tin từ Viện Khoa học Trung Quốc (CAS), hệ thống do Viện Nghiên cứu Khoa học tiên tiến Thượng Hải trực thuộc CAS phát triển nói trên nhằm giải quyết các thách thức của phương pháp truyền thống như rào cản tri thức, xử lý dữ liệu phức tạp, chu kỳ dài và độ phân giải thấp.

Dựa trên nền tảng mô hình nền tảng khoa học “Thạch Bàn” do CAS phát triển, hệ thống sử dụng AI tạo sinh để tái cấu trúc lĩnh vực hạch toán carbon, cho phép mô phỏng động dòng chảy carbon và truy xuất nguồn carbon toàn cầu.

Ông Ngụy Vĩ, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học tiên tiến Thượng Hải cho biết hệ thống được xây dựng với kiến trúc ba lớp hỗ trợ gồm dữ liệu, thuật toán và năng lực tính toán.

Dựa trên các yếu tố như dòng carbon trong sản xuất, chuyển dịch carbon thương mại xuyên biên giới và phân bố không gian phát thải để xây dựng bản đồ carbon toàn diện, độ phân giải cao, tích hợp cả chiều không gian-xã hội./.

