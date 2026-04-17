Thành phố Hồ Chí Minh có 43 vị trí sạt lở bờ sông, kênh, rạch nguy hiểm

Trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh hiện có 43 vị trí sạt lở bờ sông, kênh, rạch nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm được ghi nhận tại 18 phường, xã, trong đó có 35 điểm nguy hiểm và 8 điểm đặc biệt nguy hiểm.

Đây là danh mục các vị trí sạt lở bờ sông, kênh, rạch nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm trên địa bàn thành phố (sau hợp nhất).

Theo danh mục do Ủy ban Nhân dân thành phố công bố, phần lớn số điểm sạt lở nằm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (cũ), với 32 vị trí, còn lại 10 điểm thuộc khu vực Bình Dương (cũ) và 1 điểm trên địa bàn Bà Rịa – Vũng Tàu (trước đây).

Đáng chú ý là 8 vị trí sạt lở bờ sông, kênh, rạch đặc biệt nguy hiểm nằm ở các địa bàn đã được cảnh báo về tình trạng sạt lở, sụt lún từ nhiều năm nay, gồm phường Bình Trưng (2 vị trí, thuộc rạch Giồng Ông Tố), phường Thạnh Mỹ Tây (1 vị trí, thuộc kênh Thanh Đa), xã Nhà Bè (1 vị trí, thuộc rạch Ông Lớn 2), xã Hiệp Phước (1 vị trí, ven sông Phước Kiểng), xã Bình Hưng (1 vị trí, trên rạch Xóm Củi), xã Tân Nhựt (1 vị trí, trên sông Chợ Đệm - Bến Lức) và xã An Thới Đông (1 vị trí, bờ trái tuyến Tắc An Nghĩa).

Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh, 43 vị trí sạt lở đang ảnh hưởng cuộc sống, sinh hoạt của khoảng 555 hộ dân; trong số này, 21 vị trí đã có dự án xây dựng kè chống sạt lở với tổng chiều dài trên 17,9km kè, tổng vốn đầu tư trên 3.951 tỷ đồng.

Trước tình trạng trên, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các chủ đầu tư dự án kè chống sạt lở đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt và triển khai thi công; đồng thời chủ động tháo gỡ khó khăn, đảm bảo chất lượng công trình.

Với những khu vực đã bàn giao mặt bằng nhưng chưa thi công, thành phố chỉ đạo thực hiện ngay các biện pháp gia cố tạm thời, đặc biệt tại các điểm xung yếu như khu vực bán đảo Thanh Đa.

Các dự án phải được khảo sát kỹ lưỡng về địa hình, địa chất, thủy văn; sau khi hoàn thành phải bàn giao cho đơn vị quản lý vận hành hiệu quả.

Đối với 11/43 vị trí sạt lở trong danh mục đã được công bố nhưng chưa có chủ trương đầu tư dự án kè chống sạt lở, chính quyền địa phương có nhiệm vụ cảnh báo cho nhân dân trong khu vực có nguy cơ sạt lở biết để chủ động phòng tránh; thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở, chuẩn bị phương án xử lý theo phương châm “bốn tại chỗ”; vận động tổ chức, người dân hạn chế gia tải mép bờ sông để phòng ngừa nguy cơ sạt lở có thể xảy ra.

Để ứng phó với nguy cơ sạt lở, hạn chế thiệt hại do sạt lở gây ra, bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân, cũng như tăng cường công tác quản lý sông, kênh, rạch trên địa bàn, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo Sở Xây dựng triển khai rà soát, kiểm tra các tuyến giao thông đường bộ ven sông, kênh, rạch, ven biển và các tuyến giao thông thủy; kịp thời phát hiện khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở để có phương án chủ động bảo đảm an toàn giao thông, đặc biệt là các trục giao thông chính.

Sở Xây dựng cũng chủ động phối hợp, hỗ trợ địa phương khắc phục sạt lở trên các trục giao thông chính khi xảy ra sự cố sạt lở.

Cùng với đó, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao Công an Thành phố chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng và Ủy ban Nhân dân các xã, phường tăng cường tuần tra, kiểm tra và xử lý triệt để các chủ phương tiện khai thác, vận chuyển cát, sỏi lòng sông trái phép, không phép trên tuyến sông Sài Gòn, sông Đồng Nai, sông Lòng Tàu, sông Soài Rạp và vùng ven biển để hạn chế tình trạng sạt lở.

Các địa phương trên địa bàn thành phố đồng thời tăng cường kiểm tra và kiên quyết xử lý các trường hợp xây dựng công trình, nhà ở lấn chiếm hành lang bảo vệ bờ sông, kênh, rạch, bờ bao, đê bao, bờ kè trên địa bàn quản lý./.

