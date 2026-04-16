Lào Cai: Mưa đá lớn làm 4 người bị thương, vườn mận Bắc Hà thiệt hại nặng

Rạng sáng ngày 16/4, một trận mưa đá lớn trên diện rộng đã bất ngờ trút xuống xã Bắc Hà, tỉnh Lào Cai khiến 4 người bị thương và làm hư hại nhà cửa, hoa màu của người dân.

Chính quyền địa phương đang khẩn trương rà soát, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.

Cụ thể, khoảng 1h20 phút, mưa đá bắt đầu trút xuống Bắc Hà với đường kính viên nhiều đá to bằng quả trứng gà. Mật độ đá dày, liên tục dội xuống mái nhà khiến người dân tỉnh giấc.

Ông Giàng Thiên Hải, xã Bắc Hà cho biết mưa đá kéo dài khoảng 40 phút; đến 2h sáng cùng ngày thì dừng.

Mưa đá khiến một số gia đình lợp mái fibro ximăng, mái nhựa bị thủng lỗ chỗ. Rau màu và cây ăn quả bị dập nát chỉ sau ít phút.

Ước tính toàn bộ vườn mận Bắc Hà của các gia đình trên địa bàn bị thiệt hại nặng nề có nguy cơ mất mùa trong năm.

Nhiều người dân địa phương nhận định trận mưa đá năm nay kéo dài hơn, mật độ dày và nguy hiểm hơn hơn so với nhiều mưa đá trận lịch sử trước đây.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, 3h sáng cùng ngày, các đồng chí Thường trực Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Bắc Hà trực tiếp đi kiểm tra, nắm tình hình thiệt hại một số khu vực bị ảnh hưởng, thiệt hại do mưa đá, giông lốc gây ra trên địa bàn.

Tại thôn Cồ Dề Chải, đoàn đã thăm hỏi, động viên 01 hộ gia đình bị sập nhà sàn; đồng thời đến thăm 04 người bị thương trong gia đình đang điều trị tại Trung tâm Y tế khu vực Bắc Hà.

Hiện chưa có thống kê cụ thể về thiệt hại trong đợt mưa đá lần này, song bước đầu xác định nhiều nhà dân bị tốc mái, cây trồng hư hại. Chính quyền địa phương đang khẩn trương rà soát, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả./.

