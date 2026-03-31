Cách nhận biết sớm dấu hiệu mưa đá và kỹ năng ứng phó để đảm bảo an toàn

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) vừa công bố bộ tài liệu Infographic hướng dẫn kỹ năng ứng phó với mưa đá, trong bối cảnh hiện tượng này được dự báo sẽ còn tiếp diễn phức tạp, đặc biệt là trong thời kỳ chuyển mùa (tập trung vào tháng 4-5/2026).

Tài liệu được xây dựng ngắn gọn, trực quan, dễ hiểu, giúp người dân, cộng đồng nâng cao nhận thức, chủ động phòng tránh để giảm thiểu thiệt hại.

Theo cơ quan chuyên môn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, mưa đá là mưa dưới dạng cục băng hoặc hạt băng có kích thước, hình dạng khác nhau, xảy ra trong thời gian ngắn, kèm theo mưa rào, đôi khi có gió mạnh.

Dấu hiệu nhận biết mưa đá là khi thấy trời chuyển mây đen, dày và có hình dạng bất thường; gió mạnh dần lên và thay đổi đột ngột. Nếu tiếp đó có lắc rắc vài hạt mưa rào và cảm thấy nhiệt độ không khí lạnh đi nhanh chóng, có thể mưa đá sẽ xảy ra. Tuy nhiên, đây chỉ là những dấu hiệu chỉ ra khả năng sắp có mưa đá. Thực tế rất khó nhận biết và dự báo khi nào sẽ có mưa đá.

Dấu hiệu nhận biết mưa đá. (Nguồn: Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai)

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, mưa đá có thể xảy ra ở hầu hết các địa phương trên phạm vi cả nước. Nơi thường xảy ra mưa đá nhất là ở vùng núi hay khu vực giáp biển, giáp núi (bán sơn địa), vùng đồng bằng ít xảy ra hơn.

Mưa đá thường hay hình thành trong các tháng chuyển tiếp giữa mùa lạnh sang mùa nóng hoặc giữa mùa nóng sang mùa lạnh. Sự giao thoa này tạo nên những vùng đối lưu rất mạnh gây ra mưa rào và dông mạnh, kèm mưa đá.

Trước diễn biến trên, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai khuyến cáo người dân một số việc nên làm như: Thường xuyên theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo từ các nguồn thông tin chính thống; chủ động quan sát các dấu hiệu có thể xảy ra mưa đá. Khi ở trong nhà mái lá, mái ngói, mái fibro xi măng,... nếu phát hiện mưa đá, người dân nên trú dưới gầm bàn, ghế, giường, tìm vật cứng để che đầu.

Những việc nên và không nên làm khi có mưa đá. (Nguồn: Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai)

Bên cạnh đó, người dân nhanh chóng tìm nơi trú ẩn an toàn như nhà kiên cố, hầm, hang động; khi đang lưu thông trên đường, nên dừng xe và đỗ vào lề đường, bật đèn khẩn cấp. Trường hợp chưa kịp trú ẩn, dùng các vật dụng cứng (như mũ bảo hiểm, cặp sách để bảo vệ đầu); thường xuyên kiểm tra, gia cố nhà cửa, chủ động làm mái che, dựng lưới chắn cho cây trồng, vật nuôi, đặc biệt thời điểm giao mùa.

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cũng lưu ý một số việc người dân không nên làm như: Không trú ở trong nhà mái lá, mái ngói, fibro ximăng; dưới cây to, cột điện, trạm biến áp, biển quảng cáo; khi ở trong nhà, không đứng gần cửa sổ hoặc cửa kính; không di chuyển ngoài trời khi có mưa đá; không cố lái xe nhanh để thoát mưa đá, dễ mất kiểm soát; không tắm mưa, sử dụng nước tan từ mưa đá do có thể nhiễm chất bẩn, độc tố, axit./.

Mưa đá kèm dông lốc sét khiến 4 người chết, 9 người bị thương, 6.564 nhà hư hỏng Theo thống kê, tính đến 17 giờ 30 chiều 30/3, mưa, mưa đá kèm dông lốc, sét xảy ra trong ngày 29-30/3 đã khiến 4 người bị chết, 9 người bị thương; 6.564 nhà bị sập đổ, tốc mái, hư hỏng.