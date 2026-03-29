Mây đối lưu phát triển, nội thành Hà Nội có khả năng mưa dông về chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tại thành phố Hà Nội, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị dông sét và ra đa thời tiết phát hiện thấy vùng mây đối lưu đang phát triển và gây mưa cho khu vực Hương Xuân, Ba Vì, Yên Xuân, Mỹ Đức,... đang di chuyển và mở rộng sang khu vực nội thành Hà Nội.

Cảnh báo khoảng từ 16 giờ đến 18 giờ ngày 29/3, vùng mây này gây mưa cho các phường, xã trên, sau đó sẽ lan sang các phường, xã khác thuộc nội thành Hà Nội, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia chiều tối và tối 29/3, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa trên 50mm.

Ông Nguyễn Hữu Thành khuyến cáo hiện tượng dông, lốc, sét, gió giật mạnh tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của người dân. Lốc xoáy thường xảy ra cùng với những cơn dông mạnh. Khi có các thông tin cảnh báo mưa dông, người dân cần tránh trú ở những nơi an toàn tại các công trình xây dựng kiên cố.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.

Để chủ động ứng phó lũ quét, sạt lở đất, người dân cần phải thường xuyên theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo trên Website của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia tại địa chỉ nchmf.gov.vn, các Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, thành phố và khu vực, đồng thời cập nhật thường xuyên thông tin dự báo khí tượng thủy văn mới nhất trên các phương tiện truyền thông đại chúng chính thống của Trung ương và địa phương.

Chính quyền và các đơn vị chức năng cần vận động, tuyên truyền cũng như thực hiện lệnh cấm tuyệt đối người dân hoạt động tại các khu vực có nguy cơ rủi ro cao dễ xảy ra lũ quét, sạt lở đất./.

