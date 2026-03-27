Môi trường

Băng biển tại Bắc Cực giảm xuống mức thấp nhất từ trước đến nay

Theo NSIDC, năm nay, Bắc Cực đạt được lượng băng tối đa hôm 15/3, sớm hơn một tuần và ở mức thấp hơn so với năm ngoái, ở mức 14,29 triệu km2.

Văn Khoa
Băng biển tại Bắc Cực giảm xuống mức thấp nhất từ trước đến nay. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Ngày 26/3, Trung tâm Dữ liệu quốc gia về tuyết và băng (NSIDC) ở Boulder, bang Colorado (Mỹ) cho biết trong mùa Đông năm nay, băng biển tại Bắc Cực đã giảm xuống mức thấp nhất từ trước đến nay, ngang bằng với kỷ lục của năm ngoái.

Băng biển được hình thành từ nước biển đóng băng trong suốt mùa Đông và tan chảy một phần trong suốt mùa Hè. Hiện lượng băng tái hình thành trong mỗi mùa Đông đang giảm do nhiệt độ tăng cao liên quan đến biến đổi khí hậu, ảnh hưởng không cân xứng đến Bắc Cực.

Theo NSIDC, năm nay, Bắc Cực đạt được lượng băng tối đa hôm 15/3, sớm hơn một tuần so với năm 2025 và ở mức thấp hơn, 14,29 triệu km2. Đây là mức thấp nhất trong 48 năm, theo các số liệu theo dõi bằng vệ tinh. Các kỷ lục trước đó được thiết lập vào các năm 2016, 2017 và 2018.

Nhà nghiên cứu cấp cao của NSIDC Walt Meier nêu rõ sự hình thành băng ở mức độ yếu trong năm 2026 đánh dấu khởi đầu mùa tan băng trong mùa Xuân và mùa Hè.

Khác với băng trên đất liền, chẳng hạn như sông băng hoặc dải băng, băng biển tan chảy không trực tiếp làm tăng mực nước biển, nhưng lại ảnh hưởng đến khí hậu trên diện rộng, đe dọa các hệ sinh thái.

Nhiều loài vật, bao gồm cả gấu Bắc Cực và chim cánh cụt hoàng đế ở Nam Cực, phụ thuộc vào băng biển để sinh sản và kiếm ăn, do vậy việc băng biển tan chảy sẽ tác động đến những loài động vật trên.

Không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hệ sinh thái, băng biển tan chảy cũng để lại những hậu quả về địa chính trị, ảnh hưởng đến các tuyến hàng hải và việc tiếp cận các nguồn khoáng sản./.

(TTXVN/Vietnam+)
Theo dõi VietnamPlus

