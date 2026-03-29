Việt Nam có 13 trường đại học được xếp hạng thế giới theo ngành học

Tổ chức giáo dục Quacquarelli Symonds (QS) ngày 25/3/2026 công bố bảng xếp hạng Đại học thế giới theo nhóm ngành năm 2026.
Việt Nam có 13 cơ sở giáo dục Đại học có ngành được xếp hạng, gồm Trường Đại học Văn Lang, Đại học Duy Tân, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Cần Thơ, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Đại học Ngoại thương./.