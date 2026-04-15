Giáo dục để học sinh trở thành công dân toàn cầu

Nuôi dưỡng niềm đam mê học tập, sáng tạo cho học sinh thông qua các cuộc thi quốc tế, đặc biệt chú trọng đến việc dạy và học ngoại ngữ trong các nhà trường.

Đó chính là nền tảng để Hải Phòng thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW, ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về "đột phá phát triển giáo dục và đào tạo."

Nuôi dưỡng khát vọng

Tiến sỹ Trịnh Ngọc Tùng, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Hồng Quang (phường Lê Thanh Nghị), chia sẻ Nghị quyết 71 là một văn kiện mang tầm nhìn chiến lược trong tư duy phát triển giáo dục. Điểm nổi bật của nghị quyết không chỉ nằm ở việc tiếp tục khẳng định giáo dục là quốc sách hàng đầu, mà còn cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu và giải pháp mang tính hành động cao.

Một trong những nội dung ông Trịnh Ngọc Tùng đặc biệt tâm đắc đó là “Phát triển giáo dục trên nền tảng văn hóa, giá trị truyền thống dân tộc, đồng thời tiếp thu tinh hoa nhân loại, chuẩn mực quốc tế; giáo dục, đào tạo công dân Việt Nam trở thành công dân toàn cầu.”

Từ thực tiễn, ông Trịnh Ngọc Tùng cho biết Ban Giám hiệu nhà trường luôn khuyến khích mọi học sinh học tập ngoại ngữ và tin học; tìm kiếm các cơ hội để tiếp cận với môi trường giáo dục, làm việc toàn cầu. Để học sinh đạt được các yêu cầu này, nhà trường đã có nhiều hoạt động như: đổi mới việc dạy và học môn ngoại ngữ, dạy thí điểm môn Toán và Hóa học bằng tiếng Anh.

Tiến sỹ Trịnh Ngọc Tùng, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Hồng Quang, phường Lê Thanh Nghị tâm đắc với những định hướng chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về giáo dục và đào tạo.

Cuối tháng 11/2025, vượt qua các đội tuyển đến từ các trường học trên địa bàn Hà Nội và Hải Phòng, đội thi của Trường Trung học phổ thông Hồng Quang giành giải Nhất cuộc thi hùng biện tiếng Anh Unlock The IELTS 2025 do Báo Tiền phong phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức.

Từ năm học 2025-2026, nhà trường thí điểm dạy Toán và Hóa học bằng tiếng Anh. Chương trình học này được cả thầy cô giáo và học sinh hào hứng đón nhận.

Trong năm học tới, đơn vị tiếp tục thí điểm dạy các môn học khác bằng tiếng Anh. Việc dạy và học bằng tiếng Anh sẽ giúp giáo viên tiếp cận với chuẩn kiến thức và đào tạo được những lứa học sinh đạt chuẩn công dân toàn cầu, ông Trịnh Ngọc Tùng khẳng định.

Theo bà Bá Thị Hoàng Yến, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học An Đồng (phường An Hải), Nghị quyết 71-NQ/TW đưa ra những định hướng chiến lược về phát triển giáo dục, trong đó nhấn mạnh đến yếu tố giáo dục theo hướng hiện đại và hội nhập quốc tế. Nhà trường luôn xác định, bồi dưỡng học sinh năng khiếu, có khả năng tham gia các hoạt động giáo dục quốc tế là nhiệm vụ hàng đầu. Việc bồi dưỡng, tổ chức các cuộc thi trong nhà trường được triển khai bài bản, phù hợp.

Nhờ đó, học sinh của trường đã đạt nhiều kết quả xuất sắc. Năm học 2024-2025, học sinh nhà trường đã đoạt 148 giải vòng quốc gia và 5 giải Toán quốc tế. Học kỳ 1 năm học 2025-2026, các em đoạt 150 giải Toán quốc tế vòng quốc gia và 2 giải vòng quốc tế.

Để hình thành môi trường giáo dục toàn diện cho các em, năm học này, nhà trường được đầu tư thêm các phòng học bộ môn nghệ thuật, ngoại ngữ và phòng học thông minh. Xác định trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số là xu thế tất yếu, Ban Giám hiệu cùng đội ngũ giáo viên từng bước ứng dụng công nghệ, công cụ thông minh trong quản lý, xây dựng học liệu số hỗ trợ dạy và học.

Giáo viên nhà trường được khuyến khích sử dụng công nghệ để bài học sinh động, dễ hiểu, dễ nhớ; đồng thời đảm bảo AI là công cụ hỗ trợ, giúp thầy cô sáng tạo hơn trong từng bài giảng.

Nâng cao năng lực hội nhập

Nâng cao năng lực hội nhập quốc tế của học sinh là nội dung quan trọng được Thành ủy Hải Phòng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện. Một trong những nội dung của Chương trình hành động số 02-Ctr/TU, ban hành ngày 20/10/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng về thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW xác định, Hải Phòng giữ vững vị thế nhóm dẫn đầu cả nước về chất lượng giáo dục phổ thông đại trà và mũi nhọn; bảo đảm chuẩn đầu ra các cấp học ở mức nâng cao, tiệm cận yêu cầu khu vực và quốc tế về năng lực công nghệ, trí tuệ nhân tạo và năng lực tiếng Anh ở bậc phổ thông.

Để đạt mục tiêu này, một trong những giải pháp Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đưa ra là cần chuyển đổi số toàn diện, phổ cập và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong giáo dục và đào tạo.

Cùng với đó, ngành Giáo dục và Đào tạo tập trung nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh, từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong các trường học. Ngành thực hiện chuẩn hóa và nâng cao chuẩn trình độ tiếng Anh cho giáo viên và học sinh các cấp; ứng dụng công nghệ, quản trị chất lượng, bảo đảm hiệu quả, thực chất theo các tiêu chuẩn quốc tế.

Ông Đỗ Duy Hưng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng, cho biết những năm qua, thành phố Hải Phòng luôn quan tâm đến việc dạy và học ngoại ngữ cũng như ứng dụng công nghệ số trong giảng dạy, học tập. Toàn bộ học sinh từ lớp 3 đến lớp 12 được học môn ngoại ngữ theo Chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo; gần 100% trường tiểu học triển khai chương trình làm quen tiếng Anh lớp 1 và lớp 2.

Cùng với tiếng Anh, các trường học trên địa bàn còn tích cực triển khai dạy các ngoại ngữ khác nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của người học như: tiếng Pháp, Trung, Nga, Đức.

Thành phố quan tâm đầu tư mạnh mẽ cho giáo dục nói chung, bao gồm cơ sở vật chất phục vụ dạy tiếng Anh như: phòng học thông minh, phòng đa phương tiện.

Cơ bản mỗi cơ sở giáo dục phổ thông đã được đầu tư ít nhất một phòng học ngoại ngữ với các thiết bị dạy học như bảng tương tác, máy tính, ti vi cùng các giải pháp thiết thực khác.

Theo ông Đỗ Duy Hưng, thời gian tới, ngành Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng tiếp tục triển khai các hoạt động để nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ, ứng dụng công nghệ số, sử dụng AI trong dạy học và kiểm tra, đánh giá.

Ngành định hướng các cơ sở giáo dục tiếp tục triển khai những nền tảng học tập trực tuyến; giới thiệu các ứng dụng, phần mềm dạy học ngoại ngữ có chất lượng; tăng cường nguồn học liệu số, học liệu mở để người học chủ động tiếp cận, học tập nâng cao năng lực ngoại ngữ, công nghệ, tiệm cận với các chương trình giáo dục đào tạo quốc tế, giúp học sinh thành phố chủ động, tự tin trong kỷ nguyên hội nhập./.

Thí sinh Hải Phòng phá kỷ lục kỳ thi Đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội Với số điểm gần như tuyệt đối 98,98/100 điểm, một thí sinh đến từ Trường Trung học phổ thông Vĩnh Bảo (Hải Phòng) vừa lập kỷ lục điểm số chưa từng có trong kỳ thi Đánh giá tư duy.